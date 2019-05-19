«قتيل على الفطار»..معركة بالأسلحة النارية بسبب النسب

تحرير:محمد الأشموني ١٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:١٥ م

مشاجرة - أرشيفية

كان الهدوء يخيم على منطقة الصف، الجميع في انتظار رفع أذآن المغرب، فيما تجهز ربات البيوت مالذ وطاب على موائد الإفطار، لتقطع أصوات طلقات الرصاص صمت الصائمين، معلنة سقوط قتيل، حيث لقي شخص مصرعه في مشاجرة بالأسلحة النارية شبت بين عائلتين بالصف بسبب خلافات النسب، وتمكن رجال الأمن من ضبط المتهم، والسلاح المستخدم في الجريمة، وبمواجهته بالتحريات وأقوال شهود العيان، اعترف المتهم بارتكاب الواقعة، مؤكدا أنه لم يقصد قتل المجني عليه، وبالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، أمر بإحالة المتهم للنيابة.

تلقى مركز شرطة الصف، بلاغًا من شرطة النجدة، بالجيزة، بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بالصف. تم إخطار مدير الأمن، وانتقلت قوة أمنية بقيادة العقيد أحمد الوليلي مفتش المباحث، والرائد محمد طبلية رئيس المباحث إلى موقع الحادث، وفرضت قوات الأمن كردونا أمنيا بمحيط المكان وتمكنوا من السيطرة على المشاجرة،