جريمة

«قتيل على الفطار»..معركة بالأسلحة النارية بسبب النسب

تحرير:محمد الأشموني ١٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:١٥ م
مشاجرة - أرشيفية
مشاجرة - أرشيفية
كان الهدوء يخيم على منطقة الصف، الجميع في انتظار رفع أذآن المغرب، فيما تجهز ربات البيوت مالذ وطاب على موائد الإفطار، لتقطع أصوات طلقات الرصاص صمت الصائمين، معلنة سقوط قتيل، حيث لقي شخص مصرعه في مشاجرة بالأسلحة النارية شبت بين عائلتين بالصف بسبب خلافات النسب، وتمكن رجال الأمن من ضبط المتهم، والسلاح المستخدم في الجريمة، وبمواجهته بالتحريات وأقوال شهود العيان، اعترف المتهم بارتكاب الواقعة، مؤكدا أنه لم يقصد قتل المجني عليه، وبالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، أمر بإحالة المتهم للنيابة.
تلقى مركز شرطة الصف، بلاغًا من شرطة النجدة، بالجيزة، بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بالصف. تم إخطار مدير الأمن، وانتقلت قوة أمنية بقيادة العقيد أحمد الوليلي مفتش المباحث، والرائد محمد طبلية رئيس المباحث إلى موقع الحادث، وفرضت قوات الأمن كردونا أمنيا بمحيط المكان وتمكنوا من السيطرة على المشاجرة،
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الانتحار شنقا - أرشيفية

لضغوط العمل.. انتحار قهوجي شنقا في الفيوم

على الرغم من أن عبد الرحمن هو الأصغر سنا، إلا أن أسرته تحمله أعباء العمل، ومشكلاتها، بينما يعتمد شقيقه الأكبر عليه في كل شيء يخص إدارة المقهى الخاص بهم، ويتركه فى العمل وحده بعد الإفطار، ليخلد هو إلى النوم والراحة فى المنزل، حتى قرر الصبي أن يتخلص من حياته بالانتحار شنقا. تلقى مركز شرطة سنورس في محافظة الفيوم، بلاغا من مستشفى الفيوم العام، باستقبال «عبد الرحم،. م»، 27 سنة، قهوجي، ومقيم قرية الكعابي القديمة بدائرة المركز، جثة هامدة، وعلى رقبته آثار شنق بحبل.
الانتحار-شنقا

قرار موت.. مآسٍ ومعاناة على طريق الانتحار

10 حالات انتحار مع انتصاف شهر الرحمة والصوم بين صفوف المصريين، أغلبهم في سن الشباب، ما يراه خبراء الطب النفسي ناقوس خطر يجب الالتفات إليه وداراسة العوامل والمسببات التي قد تدفع شبابا في عمر الزهور إلى التخلص من حياتهم فجأة، وترك الحسرة في قلوب أمهاتهم، اليوم الإثنين شهد حالتي انتحار، إحداهما لطالب إعدادي بالبحيرة، بينما أنهت طالبة جامعية حياتها في الإسكندرية بإلقاء نفسها من شرفة الطابق الرابع، وبالأمس ألقى شاب بنفسه أمام عجلات مترو الأنفاق ليدهسه في الحال.
السفير-معصوم مرزوق

9 شهور حبس.. رحلة «معصوم» من الزنزانة إلى الأسفلت

في أغسطس من العام الماضي ألقت الأجهزة الأمنية القبض على السفير السابق معصوم مرزوق وآخرين بتهمة نشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام والانضمام لجماعة إرهابية، ليمضي 9 أشهر في الحبس على ذمة تحقيقات القضية، قبل أن يصدر قرار من النيابة اليوم بالإفراج عنه و4 آخرين هم كل من عبدالفتاح السعيد البنا، والدكتور رائد سلامة، والدكتور يحيى القزاز، والناشطة نرمين حسين، في خطوة اعتبرت إيجابية من وجهة نظر الجماعات الحقوقية وأصدقاء معصوم ورفاقه، فيما قال مصدر قضائي إن النيابة قد تقرر حفظ التحقيقات ضدهم أو تحيل النشطاء للمحاكمة الجنائية.
انتحار

انتحار طالب في الصف الثالث الإعدادي بالبحيرة

أقدم طالب في الصف الثالث الإعدادي، على الانتحار، اليوم الإثنين، في إحدى قرى مركز الدلنجات بالبحيرة، عن طريق تناول "قرص سام خاص بحفظ الغلال" لمروره بحالة نفسية سيئة، ونقل الطالب إلى مركز السموم بالمستشفى العام بإيتاي البارود، وتوفي عقب وصوله. تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة إخطارًا من اللواء محمد هندي مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة بأنه تلقى بلاغًا من الرائد إسلام قطب، رئيس مباحث مركز شرطة الدلنجات من مستشفى إيتاي البارود العام بوصول طالب جثة هامدة لتناوله قرص غلة، وتوفي عقب وصوله المستشفى بسبب مروره بحالة نفسية سيئة.
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حبس-متهمين-ارشيفية

ضبط 3 أشخاص من طرفي مشاجرة «لعب العيال» بالشرقية

ألقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة منيا القمح، التابع لمديرية أمن الشرقية، اليوم الخميس، القبض على ثلاثة أشخاص؛ على خلفية اتهامهم بالتورط في المشاجرة التي وقعت بينهم وأبناء عمومتهم بكفر «عبد الله شنفاص»، التابع لدائرة المركز، والتي راح ضحيتها أحد أقاربهم، فيما أصيب آخر بجرح قطعي بالرقبة، نُقل على إثره إلى المشفى في حالة بالغة الخطورة، فيما تبين نشوب المشاجرة بسبب لهو الأطفال، وأُخطرت النيابة العامة، لمباشرة التحقيقات، برئاسة المستشار محمد المراكبي، رئيس نيابة منيا القمح.
المشاجرة -بين-الاهلى-بوسط البلد.

قتل وقطع رقبة في مشاجرة «لعب العيال» بالشرقية

لقي، اليوم الأربعاء، شخص، في بداية العقد السابع من العمر، مصرعه، فيما أصيب آخر بجرح قطعي بالرقبة، نُقل على إثره إلى مستشفى الزقازيق الجامعي في حالة بالغة الخطورة، وذلك إثر نشوب مشاجرة بينهما بسبب لهو الأطفال بناحية قرية كفر عبد الله التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح. وتحرر محضر بالواقعة، فيما أُخطرت نيابة منيا القمح العامة، لمباشرة التحقيقات، برئاسة المستشار محمد المراكبي رئيس النيابة، وبإشراف المستشار محمد القاضي المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
طعن-بالسكين

«كان رايح يصالحها».. سائق يمزق جسد زوج شقيقته بشبرا

باشرت النيابة العامة التحقيق في واقعة تخلص سائق من زوج شقيقته، بمنطقة شبرا الخيمة، حيث ضربة بقطعة حديدية على رأسه، وطعنه بمطواه حتى الموت، بسبب محاولة المجني عليه رد شقيقة المتهم إلى منزله، بعد عام ونصف قضتها في منزل العائلة إثر مشاجرة نشبت بينهما قام على إثرها المجني عليه بطردها من مسكن الزوجية، من جانبها تحفظ الأجهزة الأمني بقيادة المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة على جثمان المجني عليه، وتم إيداعها مشرحة مستشفى ناصر العام، فيما أسفرت عمليات البحث والتحري عن تحديد مكان المتهم، وتم إيفاد مأمورية تمكنت من ضبطه.
جثة (4)

بسبب لعب العيال.. مقتل عجوز بـ«ضربة شومة» في الخانكة

تعدى شاب على عجوز بشومة فلقي مصرعه في الحال، بعد وصلة عتاب بينهما بسبب "لعب العيال" في الخانكة، إذ تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مركز شرطة الخانكة، بتلقيه بلاغا من الأهالي بوجود مشاجرة بناحية منشية الجبل الأصفر بدائرة المركز. بالانتقال والفحص تبين حدوثها بين طرف أول "ياسر. ع. ح" 52 عامًا، مقيم بمنشية الجبل الأصفر بدائرة المركز، وتوفي على أثر إصابته بجرح بمقدمة الرأس، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الصحة النفسية بالخانكة، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.
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