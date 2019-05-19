حريق باخرتين بكورنيش النيل دون سقوط خسائر بشرية

تحرير:محمد أبو زيد ١٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:١٦ م

حريق - أرشيفية

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة والقاهرة، مساء اليوم الأحد، في السيطرة على حريق هائل التهم باخرتين داخل إحدى ورش الصيانة بكورنيش النيل، وحاصر رجال الحماية المدنية الحريق وأخمدوه دون إصابات.. كان حريق هائل قد شب داخل باخرتين أثناء تواجدهما لإجراء الصيانة الدورية داخل ورش الصيانة الموجودة بمنطقة ركن فاروق على كورنيش حلوان، وكانت شرطة النجدة تلقت بلاغا بنشوب حريق هائل داخل باخرتين سياحيتين بورش ركن فاروق للصيانة، وانتقلت قوات الأمن والحماية المدنية إلى موقع الحادث.

ودفعت الحماية المدنية بالجيزة والقاهرة بـ10 سيارات إطفاء لإخماد الحريق المشتعل فى باخرتين سياحيتين، وتبين عدم وجود أية خسائر بشرية أو إصابات. وكشفت التحريات، أن الحريق اشتعل فى باخرتين فى منطقة تتبع إداريا البدرشين، وأن رجال الحماية المدنية حاصروا الحريق واقتربوا من إخماده بشكل كبير، كما أن الباخرتين