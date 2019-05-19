انتحار عروسة بعد مدفع الإفطار في الإسكندرية

تحرير:أحمد الزغبي ١٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:٢٩ م

صورة أرشيفية

طلب المستشار أشرف المغربي، المحامي العام الأول لنيابات المنتزة في الإسكندرية، اليوم الأحد، سرعة تحريات المباحث بشأن إقدام عروسة على الانتحار بإلقاء نفسها من شرفة شقة والدتها بالطابق الثالث، بعد مرور أيام من زواجها أثر حدوث مشاجرة مع زوجها، لرفضه شراء ملابس العيد لها، كما طلب سؤال شهود الواقعة، والتصريح بدفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبي عليها لمعرفة سبب الوفاة. تلقي اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزة ثالث، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بمصرع عروسة في شهر العسل بعد إلقاء نفسها من شرفة شقة والدتها.

على الفور انتقل رجال المباحث الجنائية بالفحص والمعاينة تبين أنه في أثناء تواجد المجني عليها "ن. م" ، 25 سنة، هي وزوجها عرسان في شهر العسل لدى والدتها لحضور حفل الإفطار الأسرى حدثت بين المجنى عليها وزوجها مشادة كلامية لرفضه إعطائها أموالا لشراء ملابس العيد.وكشفت التحقيقات أنه في أثناء تدخُّل والدة المجني