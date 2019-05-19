جريمة

نظر طعن عدم دستورية المادة 21 بجلسة 1 يونيو المقبل

تحرير:محمد الأشموني ١٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:٣٢ م
المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية
أقام محمد صلاح الدين دعوى رقم 133 لسنة 20 دستورية، طالب فيها بعدم دستورية البند التاسع من المادة رقم 21 من القانون رقم 70 لسنة 1964 والمعدل بالقانون 94 لسنة 1980 والمستبدلة بالقانون رقم 6 لسنة 1991 وقرار وزير العدل رقم 3993 لسنة 1996 بشأن رسوم التوثيق والشهر.. من جانبها حددت المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى على جبالى، جلسة الأول من يونيو المقبل، لنظر أولى جلسات الدعوى التى تطالب بعدم دستورية البند الخاص بالأراضي الفضاء المعدة للبناء.
وينص البند التاسع من المادة 21 على أن "الأراضى الفضاء والمعدة للبناء وما فى حكمها التى لم تفرض عليها الأراضى الفضاء، وعلى أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن قيمة الأراضى المماثلة محسوبة وفقًا للبند (7) من هذه المادة، ويسرى هذا الحكم على الأراضى البور داخل كردون المدن".فيما أجلت المحكمة الإدارية
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