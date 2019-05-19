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الشعب السويسري يوافق على تشديد قوانين الأسلحة

١٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:٣٥ م
أسلحة - صورة أرشيفية
أسلحة - صورة أرشيفية
صوت الناخبون في سويسرا، اليوم الأحد، لصالح تشديد قوانين الأسلحة في البلاد، ذلك وفق ما أوردته وسائل الإعلام السويسرية استنادا إلى النتائج الرسمية. وأفادت هيئة الإذاعة العامة في سويسرا، بأن أكثر من 63% من الناخبين على مستوى البلاد وافقوا على التوافق مع قواعد الاتحاد الأوروبي الخاصة بالأسلحة النارية، التي تم تبنيها قبل عامين بعد الهجمات القاتلة التي وقعت في فرنسا وبلجيكا وألمانيا وبريطانيا، وذكرت شبكة (ايه بي سي) الأمريكية، أن تصويت اليوم يعد جزءا من استفتاءات سويسرا المنتظمة التي تمنح المواطنين رأيا مباشرا في صنع السياسات.
فيما تشمل المقترحات التي تم التصويت عليها الإلزام بتدريب دوري على استخدام الأسلحة النارية، وترقيم تسلسلي للأجزاء الرئيسية من بعض البنادق للمساعدة في تعقبها. ويذكر أن سويسرا ليست عضوا بالاتحاد الأوروبي، إلا أنها تقع داخل منطقة السفر الأوروبية (شنجن).يذكر أنه في أبريل الماضي، أيد جميع أعضاء برلمان نيوزيلندا،
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روحاني في مفاعل نووي إيراني

إيران ترفع معدل إنتاجها من اليورانيوم المخصب

أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، أن إيران رفعت اعتبارا من، اليوم الإثنين، معدل إنتاجها من اليورانيوم المخصب ذات النسبة 3.67%، لـ4 أضعاف، وأن ذلك إثر القرار الأخير للمجلس الأعلى للأمن القومي، مضيفا أن هذا الأمر ليس بمعنى رفع نسبة التخصيب أو رفع عدد أجهزة الطرد المركزي أو تغيير نوعية أجهزة الطرد المركزي بل إن طاقة الإنتاج (سرعة الإنتاج) لليورانيوم المخصب ذات نسبة 3.67%، سترتفع إلى 4 أضعاف، وتم إطلاع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهذا الأمر.
أمريكا-والصين-تنقلان حربهما-التجارية-للدول-النامية

«هواوي».. آخر ضحايا الحرب التجارية بين أمريكا والصين

تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الصين لن تصبح أكبر قوة عظمى في العالم تحت قيادته، حيث أكد في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، أنه "سعيد جدا" بالحرب التجارية، وقال عندما سئل عن آخر التطورات في الحرب التجارية: "إننا نأخذ مليارات الدولارات"، مضيفا أنه "من الواضح أن الصين لا تبلي بلاء حسنا مثلنا"، وتشير تعليقات ترامب إلى أنه لا ينوي العودة سريعا إلى طاولة المفاوضات مع بكين بعد أن انهارت المحادثات لإنهاء الصراع التجاري في وقت سابق من هذا الشهر.
الشرطة الأمريكية - أرشيفية

مذبحة في البرازيل.. مقتل 11 شخصًا داخل ملهى ليلي

أقدم مسلّحون على قتل 11 شخصا على الأقلّ داخل ملهى بشمال البرازيل أمس الأحد، بحسب على ما أعلن مسؤولون. ووقع إطلاق النار في مدينة بيليم، بحسب ما قالت إدارة السلامة العامّة بولاية بارا الشمالية ولم تتّضح على الفور دوافع عمليّة إطلاق النار. وقد فرّ المعتدون بعد العمليّة، لكنّ موقع "جي1" الإلكتروني الإخباري البرازيلي، نقل عن مصدر في الشرطة قوله، إنّ أحد مطلقي الرصاص أصيب وإنّه في قبضة الشرطة. وذكر الموقع أنّ القتلى هم ستّ نساء وخمسة رجال، وأطلق سبعة رجال الرصاص بعدما وصلوا على متن درّاجة ناريّة وثلاث سيّارات وقد لاذوا بالفرار بعد ذلك.
البرلمان-الأوروبي

كيف يؤثر «البريكست» على انتخابات البرلمان الأوروبي؟

في الفترة من الثالث والعشرين من شهر مايو الجاري، حتى السادس والعشرين من الشهر نفسه، سيتوجه ملايين الأوروبيين إلى مراكز الاقتراع في جميع أنحاء القارة العجوز، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات البرلمان الأوروبي، لاختيار نوابهم في المجلس التشريعي، ومن ضمنهم 55 مليون بريطاني، ستكون هذه المرة الأخيرة لهم للمشاركة في الانتخابات الأوروبية، قبل الموعد النهائي لخروجهم من الاتحاد الأوروبي المقرر له في نهاية شهر أكتوبر المقبل، في الوقت الذي يرى فيه البعض التصويت في انتخابات البرلمان الأوروبي داخل بريطانيا، بمنزلة تصويت آخر على البريكست.
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حسن-روحانى

إيران لأوروبا: لا تراجع عن مهلة الـ60 يوما

محمود واعظي مدير مكتب الرئيس الإيراني حسن روحاني، أنه من المقرر أن يعقد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، لقاءً مع وزراء خارجية الدول الأوروبية، الموقعة على الاتفاق النووي إضافة للاتحاد الأوروبي، لينقل لهم وجهة نظرها حول مصير الاتفاق. وقال واعظي: "بلادي لن تتراجع عن مهلة الستين يوما أو عن تخفيض التزاماتها في الاتفاق النووي، وبعد انتهاء المهلة سنقوم بإجراءات إضافية في تخفيض التزاماتنا في الاتفاق النووي". ولم يحدد واعظي زمان أو مكان الاجتماع المرتقب، وذلك حسبما ذكرت وكالة "روسيا اليوم".
البابا تواضروس في صلوات الجمعة العظيمة (2)

البابا تواضروس: الشعب المصري متسامح بطبعه

أقامت كنيسة السيدة العذراء مريم والقديسة فيرينا بزيورخ في سويسرا، اليوم الثلاثاء، حفل استقبال لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية. وفي كلمته أكد البابا على أن مصر لها خصوصية في التاريخ وفي الكتاب المقدس، وأن اسم مصر ذكر نحو 700 مرة، لافتا إلى أن شعب مصر متماسك ومتسامح بطبيعته، وأن نهر النيل علم الانسان المصري الاعتدال، كما علم المصريين العديد من السمات وأهمها الهدوء، ولذلك تجد أن الشعب المصري لا يميل أبدا إلى العنف.
الاتحاد الأوروبي

هل تُعجل الانتخابات الأوروبية بمزيد من طلبات الخروج؟

من المنتظر أن تسهم الانتخابات البرلمانية الأوروبية التي تنطلق في 23 مايو المقبل، في تغيير نسق السياسة العام الذي تتبعه منطقة اليورو منذ عشرات السنوات، خاصة في الوقت الذي باتت تتشكل مجموعات مختلفة من القوى السياسية داخل القارة. عندما يذهب مواطنو الاتحاد الأوروبي إلى صناديق الاقتراع هذا الشهر، فإنهم سيصوتون بموجب القوانين الانتخابية الوطنية، للمرشحين الذين يمثلون الأحزاب المحلية، والذين يتبنون حملات لإيجاد حلول للمشاكل التي تعيشها بلدانهم وليس أوروبا.
الاتفاق النووي الإيراني

ترفض تهديدات إيران.. أوروبا متمسكة بالاتفاق النووي

أزمة جديدة تواجه الاتفاق النووي الإيراني المعروف باسم خطة العمل المشتركة الشاملة، فبعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، العام الماضي، واجهت إيران ضغوطا اقتصادية تمثلت في امتناع الدول الأوروبية عن الوفاء بالتزاماتها وفقًا للاتفاق، وذلك خوفًا من التعرض للعقوبات الأمريكية. وفي خطوة متوقعة، أعلنت إيران، أمس الأربعاء، منح الموقعين الآخرين على الاتفاق مهلة لمدة 60 يومًا للوفاء بالتزاماتهم المالية، قبل أن تنسحب من الاتفاق بشكل جزئي، وفي المقابل رفض الاتحاد الأوروبي تحذيرات طهران.
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