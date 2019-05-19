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إعلان بيبسي 2019.. نوستالجيا مكررة مضمونة النجاح

تحرير:عبدالفتاح العجمي ١٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٣٠ م
إعلان بيبسي
إعلان بيبسي
في السنوات الأخيرة، اجتاحت سوق الإعلانات، ظاهرة توظيف "النوستالجيا"، أو إعادة إحياء صور الماضي التي تحتل عرش الذكريات السعيدة، فأخذت العديد من شركات الأغذية والمشروبات الغازية والاتصالات، تُعيد إحياء الإنتاج الفني والإعلاني للأجيال السابقة، في إطار حملات ترويجية لمنتجاتها، من خلال توظيف شخصيات ومفردات وأحداث من الماضي وتقديمها بلمسة عصرية تعكس حياتنا الراهنة، كنوع من التعبير عن الحنين إلى ما كنا عليه، وباتت هذه الظاهرة أحد ملامح شهر رمضان المبارك في كل عام، وفي هذا الموسم اتخذت شركة "بيبسي" منها شكلًا لحملتها الدعائية الجديدة.
واستعرض إعلان "دورك في اللمة"، ذكريات مسلسلات رمضان قديمًا، بين تتر مسلسل "المال والبنون" بصوت مدحت صالح على القناة الأولى، وعلى القناة الثانية يعرض لحن تتر مسلسل "يتربى في عزو"، وعلى القناة الثالثة يعرض برنامج "زكية زكريا". ومن الفنانين المشاركين في الإعلان كل من: غادة عادل وأحمد صيام وبيومي فؤاد
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سهير-البابلى

رسالة سهير البابلي بعد خروجها من المستشفى (فيديو)

حرصت الفنانة إسعاد يونس، على زيارة صديقتها النجمة سهير البابلي، في منزلها، من أجل أن تطمئن الجمهور على صحتها بعد الوعكة الصحية التي تعرضت لها. ونشرت "يونس" فيديو عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت فيه وهي تقبلها، وتطلب منها أن تطمئن جمهورها صحتها، وهو ما حدث، حيث وجهت سهير رسالة لجمهورها قائلةً: "أنا كويسة جدًا، وإن شاء الله هنشتغل أنا وإسعاد حبيبتي، كل سنة وأنتوا طيبين، كل سنة وإحنا كلنا بخير ومع بعض"، بينما عقبت إسعاد: "هي زي الفل يا جماعة وقمر، وأنا هنا بالنيابة عنكم كلكم، وبجد والله العظيم هنشتغل سوا بعد العيد".
ناهد-السباعي (3)

ناهد السباعي: أنا مش مجنونة وبروح لدكتور نفسي(فيديو)

حلت الفنانة ناهد السباعي، اليوم الأحد، ضيفة على برنامج "شيخ الحارة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، عبر شاشة "القاهرة والناس"، وقالت إنها اتفقت مع والدتها ناهد فريد شوقي، في حالة عدم زواجها أن يقوما بتبني طفل، بسبب عدم القدرة أن يتركا بعضهما البعض، موضحة أن والدتها قالت لها: "يا تجبيلي عيال يا تجبيلي كلاب"، مضيفةً: "أنا مرتبطة بأمي وأنام في حضنها حتى يومنا هذا، فأنا أعتبرها بنتي فهي لا تعرف تأكل أو تنام وأنا مش موجودة، وأدعي ربنا أن يجعل يومي قبل يومها، وهي مرتبطة بي بشكل كبير، عندما تزوجت من المحامي عاصم قنديل كنت بنام في المنتصف بينهما".
ناهد-السباعي (1)

ناهد السباعي: لو لبست عريان من فوق تحت بيكون مقفول

قالت الفنانة ناهد السباعي، اليوم الإثنين، خلال حلولها ضيفة على برنامج "شيخ الحارة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، عبر شاشة "القاهرة والناس"، إنها لم تندم على مشاهدها الجرئية التي قدّمتها خاصة في فيلمي "حرام الجسد" و"يوم للستات"، موضحة: "دول أحلى فيلمين عملتهم في حياتي". وردت على اتهامها بتعمد ارتداء ملابس مثيرة للفت الانتباه في المهرجانات، نافية هذا الأمر قائلة: "استأت من الصحفيين والفنانين الزملاء بسبب عدم لفت نظري إن فستاني اتقطع في مهرجان بيروت، وفضلت مش واخدة بالي لحد ما سمر مرسي قالتلي".
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دنيا-سمير-غانم

بدل الحدوتة 3.. جنازة حارة والميت أكاونت انستجرام

في الحلقة 13 من مسلسل بدل الحدوتة 3، يواصل شريف نجيب السخرية من «موضة» هذه الأيام، فبعد السخرية في ثاني حلقات الحدوتة الثانية من مواقع التواصل الاجتماعي وروادها المهووسين بها وبالشهرة من خلالها، يواصل في ثالث حلقات الحدوتة السخرية من «التنمية البشرية»، وانخداع الناس فيها، وظهر خلال هذه الحلقة الفنان بيومي فؤاد بشخصية دكتور تحسين ممتاز، الذي يستغل سذاجة جمهوره في المحاضرات المزعومة، ولا يفرق معه سوى جني الأموال، وبعد أن تركته سكرتيرة مكتبه لتعمل راقصة تصبح لهفة سكرتيرة له، وتبدأ في ممارسة العلاج بالطاقة لجيرانها.
مسلسل- زلزال (4)

«زلزال» الحلقة 11| ماجد المصري يعرف محمد رمضان مقامه

بدأت الحلقة الـ11 من مسلسل «زلزال» بمفاجأة من "أمل" هنادي مهنى، لحبيبها "محمد حربي" محمد رمضان، إذ أخبرته بأن ابن محامي والدها تقدم لخطبتها، وأن عليه أن يتصرف بسرعة قبل أن تضيع منه، وبالفعل يحاول محمد حربي، الشهير بـ"زلزال"، أن يحقق حلمه بالزواج بـ"أمل"، ويتقدم لها، إلا أنه يخشى رفض والدها بسبب الفروق الطبقية والاجتماعية، فوالدها هو "خليل السواح" ماجد المصري، أحد أكبر أثرياء محافظة الجيزة، بالإضافة إلى ما بين الاثنين من خلافات على قطعة الأرض، التي يرى "حربي" أنها ملك والده.
مسلسل سوبر ميرو

«سوبر ميرو» 10| الشرطة تقبض على عصابة التونة الفاسدة

بدأت أحداث الحلقة العاشرة من المسلسل الكوميدي سوبر ميرو بمغامرة أميرة طفطف -دنيا سميرغانم- مع هدهد -حمدي الميرغني، للكشف عن لغز التونة الفاسدة التي تسببت في حالات تسمم لعدد كبير من الأشخاص، من بينهم «عم درملي»، والد أميرة. واتفقت أميرة مع هدهد، بعدما توصلا إلى اسم منتج تلك التونة الفاسدة، أن ينقذا الناس منه، حيث اتفقت مع صاحب محل بقالة أسفل منزلها، أن يتصل بالموزع، ويطلب عددًا من كراتين التونة، وبعدما وصل، تسللت ميرو إلى العربة واختبأت في صندوقها، حتى تذهب مع السيارة إلى مصنع التونة الفاسدة.
سوبر-ميرو

«سوبر ميرو» 9| الفتاة اليابانية تتقدم لخطبة «هدهد»

بدأت الحلقة التاسعة من مسلسل «سوبر ميرو» المذاع عبر فضائية قناة النهار، بقيام "أميرة طفطف"، التي تجسدها الفنانة إيمي سمير غانم، بعمل صفحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، لترد على الصفحات الوهمية التى يؤسسها بعض الأشخاص المجهولين، مستغلين اسمها «سوبر ميرو»، وقد قررت أن تخصص تلك الصفحة لمساعدة من يتعرضون لمشكلات، وتلقي رسائل المعجبين بها وبأعمالها البطولية. وفي مشهد كوميدي تقدمت الفتاة اليابانية لخطبة «هدهد فخر العرب»، الذي يجسده الفنان حمدي الميرغني.
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