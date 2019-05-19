إعلان بيبسي 2019.. نوستالجيا مكررة مضمونة النجاح

تحرير:عبدالفتاح العجمي ١٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٣٠ م

إعلان بيبسي

في السنوات الأخيرة، اجتاحت سوق الإعلانات، ظاهرة توظيف "النوستالجيا"، أو إعادة إحياء صور الماضي التي تحتل عرش الذكريات السعيدة، فأخذت العديد من شركات الأغذية والمشروبات الغازية والاتصالات، تُعيد إحياء الإنتاج الفني والإعلاني للأجيال السابقة، في إطار حملات ترويجية لمنتجاتها، من خلال توظيف شخصيات ومفردات وأحداث من الماضي وتقديمها بلمسة عصرية تعكس حياتنا الراهنة، كنوع من التعبير عن الحنين إلى ما كنا عليه، وباتت هذه الظاهرة أحد ملامح شهر رمضان المبارك في كل عام، وفي هذا الموسم اتخذت شركة "بيبسي" منها شكلًا لحملتها الدعائية الجديدة.

واستعرض إعلان "دورك في اللمة"، ذكريات مسلسلات رمضان قديمًا، بين تتر مسلسل "المال والبنون" بصوت مدحت صالح على القناة الأولى، وعلى القناة الثانية يعرض لحن تتر مسلسل "يتربى في عزو"، وعلى القناة الثالثة يعرض برنامج "زكية زكريا". ومن الفنانين المشاركين في الإعلان كل من: غادة عادل وأحمد صيام وبيومي فؤاد