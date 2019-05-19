ماجد المصري: لن أشارك كضيف شرف مجددًا في أي عمل فني

تحرير:التحرير ١٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:٣٠ م

الفنان ماجد المصري

قال الفنان ماجد المصري، خلال لقائه اليوم الأحد، ببرنامج "شيخ الحارة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، عبر شاشة "القاهرة والناس"، إنه كان يملك "باند" غربي وعمل به في "نايت كلاب"، وابنته ارتدت الحجاب في سن صغيرة، وخلعته مرة أخرى، وعندما كبرت في السن طالبها بارتداء الحجاب مرة أخرى قائلا لها: "لو لبستي الحجاب مش هتقلعيه تاني". ولبى ماجد المصري طلب "شيخ الحارة" عندما طلب الأخير منه غناء أغنية أجنبية من أغانيه، وقام "شيخ الحارة" بالرقص عليها، ثم غنى له: "بص على الحلاوة حلاوة".

وأكد ماجد المصري على أنه لن يشارك كضيف شرف في أي عمل فني، قائلا: "حرمت والله وزهقت، وكنت بشارك مجاملة". وتحدث عن شخصية "صلاح معارك" التي جسدها في فيلم "كلمني شكرًا"، أنها كانت المرة الأولى في مشواره التى يظهر فيها كضيف شرف، وقال: "خالد يوسف كلمني، وقالي تعالى البيت، لما روحت فطرت، وبعد ما كلت سجق وافقت،