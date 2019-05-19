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ماجد المصري: لن أشارك كضيف شرف مجددًا في أي عمل فني

تحرير:التحرير ١٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:٣٠ م
الفنان ماجد المصري
الفنان ماجد المصري
قال الفنان ماجد المصري، خلال لقائه اليوم الأحد، ببرنامج "شيخ الحارة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، عبر شاشة "القاهرة والناس"، إنه كان يملك "باند" غربي وعمل به في "نايت كلاب"، وابنته ارتدت الحجاب في سن صغيرة، وخلعته مرة أخرى، وعندما كبرت في السن طالبها بارتداء الحجاب مرة أخرى قائلا لها: "لو لبستي الحجاب مش هتقلعيه تاني". ولبى ماجد المصري طلب "شيخ الحارة" عندما طلب الأخير منه غناء أغنية أجنبية من أغانيه، وقام "شيخ الحارة" بالرقص عليها، ثم غنى له: "بص على الحلاوة حلاوة".
وأكد ماجد المصري على أنه لن يشارك كضيف شرف في أي عمل فني، قائلا: "حرمت والله وزهقت، وكنت بشارك مجاملة". وتحدث عن شخصية "صلاح معارك" التي جسدها في فيلم "كلمني شكرًا"، أنها كانت المرة الأولى في مشواره التى يظهر فيها كضيف شرف، وقال: "خالد يوسف كلمني، وقالي تعالى البيت، لما روحت فطرت، وبعد ما كلت سجق وافقت،
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سهير-البابلى

رسالة سهير البابلي بعد خروجها من المستشفى (فيديو)

حرصت الفنانة إسعاد يونس، على زيارة صديقتها النجمة سهير البابلي، في منزلها، من أجل أن تطمئن الجمهور على صحتها بعد الوعكة الصحية التي تعرضت لها. ونشرت "يونس" فيديو عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت فيه وهي تقبلها، وتطلب منها أن تطمئن جمهورها صحتها، وهو ما حدث، حيث وجهت سهير رسالة لجمهورها قائلةً: "أنا كويسة جدًا، وإن شاء الله هنشتغل أنا وإسعاد حبيبتي، كل سنة وأنتوا طيبين، كل سنة وإحنا كلنا بخير ومع بعض"، بينما عقبت إسعاد: "هي زي الفل يا جماعة وقمر، وأنا هنا بالنيابة عنكم كلكم، وبجد والله العظيم هنشتغل سوا بعد العيد".
ناهد-السباعي (3)

ناهد السباعي: أنا مش مجنونة وبروح لدكتور نفسي(فيديو)

حلت الفنانة ناهد السباعي، اليوم الأحد، ضيفة على برنامج "شيخ الحارة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، عبر شاشة "القاهرة والناس"، وقالت إنها اتفقت مع والدتها ناهد فريد شوقي، في حالة عدم زواجها أن يقوما بتبني طفل، بسبب عدم القدرة أن يتركا بعضهما البعض، موضحة أن والدتها قالت لها: "يا تجبيلي عيال يا تجبيلي كلاب"، مضيفةً: "أنا مرتبطة بأمي وأنام في حضنها حتى يومنا هذا، فأنا أعتبرها بنتي فهي لا تعرف تأكل أو تنام وأنا مش موجودة، وأدعي ربنا أن يجعل يومي قبل يومها، وهي مرتبطة بي بشكل كبير، عندما تزوجت من المحامي عاصم قنديل كنت بنام في المنتصف بينهما".
ناهد-السباعي (1)

ناهد السباعي: لو لبست عريان من فوق تحت بيكون مقفول

قالت الفنانة ناهد السباعي، اليوم الإثنين، خلال حلولها ضيفة على برنامج "شيخ الحارة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، عبر شاشة "القاهرة والناس"، إنها لم تندم على مشاهدها الجرئية التي قدّمتها خاصة في فيلمي "حرام الجسد" و"يوم للستات"، موضحة: "دول أحلى فيلمين عملتهم في حياتي". وردت على اتهامها بتعمد ارتداء ملابس مثيرة للفت الانتباه في المهرجانات، نافية هذا الأمر قائلة: "استأت من الصحفيين والفنانين الزملاء بسبب عدم لفت نظري إن فستاني اتقطع في مهرجان بيروت، وفضلت مش واخدة بالي لحد ما سمر مرسي قالتلي".
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سمية-الخشاب (10)

سمية الخشاب ترد اليوم على اتهامات أحمد سعد: كذاب

حرب التصريحات بين الفنانة سمية الخشاب وطليقها الفنان أحمد سعد تتواصل، وهذه المرة ستظهر "سمية"، مساء اليوم الأربعاء، في برنامج "شيخ الحارة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، والذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، وذلك للرد على التصريحات الأخيرة لـ"سعد"، والتي اتهمها فيها بأنها أخذت منه شقته. الحلقة ستذاع على يومين، وقد ظهرت "سمية" في البرومو وهي تعقب على تعليق لـ"سعد" قال فيه: "الست اللي تتكلم عن جوزها بعد الطلاق ست مش تمام"، إذ ردت قائلة: "يعني بعد كل اللي قاله ده يبقى راجل تمام!".
رانيا-يوسف

رانيا يوسف تنسحب من «شيخ الحارة» بسبب طليقها (فيديو)

«ابقي استحمي الأول».. كان هذا تعليق لاعب كرة القدم السابق إبراهيم سعيد في حلقة سابقة مع الإعلامية بسمة وهبة، حول تصريح للفنانة رانيا يوسف قالت فيه: «الرجالة المصريين مابيهتموش بنضافتهم الشخصية»، حينما استضافتها الإعلامية في برنامجها "شيخ الحارة" على فضائية "القاهرة والناس"، مساء اليوم الثلاثاء، وقالت المذيعة لرانيا: «إنتي أهنتي الرجالة»، وردت رانيا: «أنا ما أهنتش الرجالة المصريين، ووقتها كنت متجوزة راجل مصري، يعني هشتم جوزي؟ الكلام بيتحور ويتاخد بسوء نية».
رانيا يوسف

رانيا يوسف: أنا كيرفي.. وهلبس الفستان تاني (فيديو)

«كنت قاصدة أظهر الشورت عشان ميقولوش مش لابسة شورت تحت الفستان، وعشان ميتقالش مفيش حاجة تحت الفتحة»، بهذه العبارة بدأت الفنانة رانيا يوسف حديثها في برنامج «شيخ الحارة» على فضائية «القاهرة والناس» الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، وبدأت الحلقة بمقطع فيديو لـ«الفستان الأصفر» الذي أثار الجدل حول رانيا يوسف بعد الفستان الأول. وأضافت رانيا: «هو لما نلبس على الموضة ونجدد في لبسنا يكون وحش يعني، أنا بلبس على الموضة ولو في شوية عري في الفستان يتظبط، أنا ممثلة والمفروض أجدد في لبسي، وأشوف الموضة، ومش هلبس حاجات قديمة ومقفلة».
إبراهيم سعيد

إبراهيم سعيد يكشف عن عدد زيجاته (فيديو)

كشف إبراهيم سعيد، لاعب الأهلى والزمالك السابق، عن عدد زيجاته، ورد على اتهامه بكثرة علاقاته النسائية، حيث نفى ذلك تماما، كما كشف عن أسباب تراجع مسيرته الكروية. جاء ذلك خلال لقائه ببرنامج «شيخ الحارة»، الذى تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، والذى يعرض عبر فضائية «القاهرة والناس». وردا على سؤال طرحته عليه مقدمة البرنامج فى فقرة «لو لعبت يا زهر» قالت فيه: «إبراهيم سعيد بتاع ستات؟»، رد سعيد: «والله أبدًا.. خالص.. أنا اتجوزت 4 مرات.. مكن أكون أسلوبى كويس، بعرف أتعامل كويس».
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