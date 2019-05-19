MBC مصر: الاحتفال بعادل إمام مستمر طوال العام

تحرير:التحرير ١٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م

عادل إمام

قدمت مجموعة قنوات MBC مصر من بداية شهر يناير في العام الحالي 2019 سلسلة من الاحتفالات الخاصة بالزعيم عادل إمام، وذلك بمناسبة عيد ميلاده وإتمامه 79 عامًا يتخللها أكثر من 40 عامًا وهو على قمة عرش النجومية في مصر والعالم العربي، وبدأت القنوات خطتها بتخصيص ساعة يومية منذ بداية العام، لعرض جميع المسلسلات التي قدّمها الكوميديان الكبير على شاشة القناة، وأنتجتها شركة "سينرجي"، حيث عرضت خلال الأشهر الأربعة الماضية مسلسلات: "أستاذ ورئيس قسم، و"مأمون وشركاه"، وصاحب السعادة".

وتستمر MBC في عرض باقي مسلسلات الزعيم عادل إمام التي تعاونت فيها معه، من نهاية شهر رمضان وحتى آخر العام الحالي 2019. اقرأ أيضًا: لبلبة تهنئ الزعيم بعيد ميلاده: «ربنا يخليك لعشاق فنك» كما خصصت القناة ولمدة يومين متتاليين سهرة فنية رائعة، عرضت قبل شهر رمضان مباشرة وهي لبرنامج نعم أنا