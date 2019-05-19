فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

MBC مصر: الاحتفال بعادل إمام مستمر طوال العام

تحرير:التحرير ١٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م
عادل إمام
عادل إمام
قدمت مجموعة قنوات MBC مصر من بداية شهر يناير في العام الحالي 2019 سلسلة من الاحتفالات الخاصة بالزعيم عادل إمام، وذلك بمناسبة عيد ميلاده وإتمامه 79 عامًا يتخللها أكثر من 40 عامًا وهو على قمة عرش النجومية في مصر والعالم العربي، وبدأت القنوات خطتها بتخصيص ساعة يومية منذ بداية العام، لعرض جميع المسلسلات التي قدّمها الكوميديان الكبير على شاشة القناة، وأنتجتها شركة "سينرجي"، حيث عرضت خلال الأشهر الأربعة الماضية مسلسلات: "أستاذ ورئيس قسم، و"مأمون وشركاه"، وصاحب السعادة".
وتستمر MBC في عرض باقي مسلسلات الزعيم عادل إمام التي تعاونت فيها معه، من نهاية شهر رمضان وحتى آخر العام الحالي 2019. اقرأ أيضًا: لبلبة تهنئ الزعيم بعيد ميلاده: «ربنا يخليك لعشاق فنك» كما خصصت القناة ولمدة يومين متتاليين سهرة فنية رائعة، عرضت قبل شهر رمضان مباشرة وهي لبرنامج نعم أنا
اقرأ المزيد
سهير-البابلى

رسالة سهير البابلي بعد خروجها من المستشفى (فيديو)

حرصت الفنانة إسعاد يونس، على زيارة صديقتها النجمة سهير البابلي، في منزلها، من أجل أن تطمئن الجمهور على صحتها بعد الوعكة الصحية التي تعرضت لها. ونشرت "يونس" فيديو عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت فيه وهي تقبلها، وتطلب منها أن تطمئن جمهورها صحتها، وهو ما حدث، حيث وجهت سهير رسالة لجمهورها قائلةً: "أنا كويسة جدًا، وإن شاء الله هنشتغل أنا وإسعاد حبيبتي، كل سنة وأنتوا طيبين، كل سنة وإحنا كلنا بخير ومع بعض"، بينما عقبت إسعاد: "هي زي الفل يا جماعة وقمر، وأنا هنا بالنيابة عنكم كلكم، وبجد والله العظيم هنشتغل سوا بعد العيد".
ناهد-السباعي (3)

ناهد السباعي: أنا مش مجنونة وبروح لدكتور نفسي(فيديو)

حلت الفنانة ناهد السباعي، اليوم الأحد، ضيفة على برنامج "شيخ الحارة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، عبر شاشة "القاهرة والناس"، وقالت إنها اتفقت مع والدتها ناهد فريد شوقي، في حالة عدم زواجها أن يقوما بتبني طفل، بسبب عدم القدرة أن يتركا بعضهما البعض، موضحة أن والدتها قالت لها: "يا تجبيلي عيال يا تجبيلي كلاب"، مضيفةً: "أنا مرتبطة بأمي وأنام في حضنها حتى يومنا هذا، فأنا أعتبرها بنتي فهي لا تعرف تأكل أو تنام وأنا مش موجودة، وأدعي ربنا أن يجعل يومي قبل يومها، وهي مرتبطة بي بشكل كبير، عندما تزوجت من المحامي عاصم قنديل كنت بنام في المنتصف بينهما".
ناهد-السباعي (1)

ناهد السباعي: لو لبست عريان من فوق تحت بيكون مقفول

قالت الفنانة ناهد السباعي، اليوم الإثنين، خلال حلولها ضيفة على برنامج "شيخ الحارة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، عبر شاشة "القاهرة والناس"، إنها لم تندم على مشاهدها الجرئية التي قدّمتها خاصة في فيلمي "حرام الجسد" و"يوم للستات"، موضحة: "دول أحلى فيلمين عملتهم في حياتي". وردت على اتهامها بتعمد ارتداء ملابس مثيرة للفت الانتباه في المهرجانات، نافية هذا الأمر قائلة: "استأت من الصحفيين والفنانين الزملاء بسبب عدم لفت نظري إن فستاني اتقطع في مهرجان بيروت، وفضلت مش واخدة بالي لحد ما سمر مرسي قالتلي".
اقرأ المزيد من الأخبار
عادل إمام ولبلبة

لبلبة تهنئ الزعيم بعيد ميلاده:«ربنا يخليك لعشاق فنك»

تقدمت الفنانة لبلبة بالتهنئة للزعيم عادل إمام، بمناسبة عيد ميلاده. وقالت لبلبة، فى مداخلة هاتفية لبرنامج «القاهرة اليوم»، الذى يقدمه الفنان إدوارد: «أنا مبسوطة بالقنوات بتنزل أعماله وبنشوفه، وبقوله ربنا يخليك لعشاق فنك اللى بتسعدهم واللى بيحبوك ودايما بيتمنوا يشوفوك، أنت بتحس بنبض الشارع، والجمهور بيحس إن أنت واحد منهم، ربنا يخليك ويخلى فنك، أنت بتسعد الناس، أنت بتطول عمر الناس لأنى عارفة إن الضحك بيطول العمر». وأضافت: «عادل إمام إدى للفن كتير.. إدى سنين فن مش بس كوميديا، شوفناه فى أدوار كتيرة».
سمير-خفاجي-وعادل-إمام-قصة-نجاح-عمرها-50-

في مثل هذا اليوم.. وُلِد الفنان عادل إمام

في مثل هذا اليوم 17 مايو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1940، ولد الممثل المصرى عادل إمام. وفي عام 1805: محمد علي باشا يتولى حكم مصر، ويعتبر حكمه علامة محورية في تاريخها حيث قام بتحديثها بعد القضاء على المماليك. وفي عام 1896: الشيخ مبارك الصباح يتولى حكم الكويت بعد اغتيال أخويه الحاكم الشيخ محمد بن صباح الصباح وأخيه جراح بن صباح الصباح.
سمير-خفاجي-وعادل-إمام-قصة-نجاح-عمرها-50-

رغم غيابه.. عادل إمام «نمبر وان» في رمضان لهذا السبب

رغم غياب الفنان عادل إمام عن الماراثون الرمضاني الحالي، فإنه استطاع أن يكون حاضرًا بحب الجمهور له، واحتل الزعيم تريند "رقم واحد" على جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي بعد أن أذاعت شبكة قنوات MBC مصر، أغنية خاصة به قبل عيد ميلاده الـ79 الموافق غدا الجمعة، وشهدت الأغنية لقطات عديدة من الأعمال الفنية السابقة له منها مسرحية «مدرسة المشاغبين» وغيرها، وكتبت عليه: "MBC مصر تحتفل بعيد ميلاد الأستاذ عادل إمام"، وهو الأمر الذي تداوله رواد السوشيال ميديا بقوة مهنئين الزعيم بعيد ميلاده.
مسلسلات-

رمضان 2019.. الموسم الدرامي الأغرب والأقل نجومًا

مر الأسبوع الأول على الموسم الدرامي لرمضان 2019، الذى يعد استثنائيا ومثيرا للجدل؛ فهو يختلف تماما عن كل المواسم الرمضانية التى شاهدناها خلال السنوات الماضية، كانت البداية مع خروج أبرز نجوم الشهر الكريم من المنافسة الزعيم عادل إمام ويحيى الفخراني ويسرا ونيللى كريم وعمرو يوسف، بالإضافة إلى اختفاء أبرز المخرجين والكتاب، على رأسهم محمد ياسين، محمد شاكر، هانى خليفة، تامر محسن، عمرو سمير عاطف ومحمد أمين راضى، مرورا بالجهات الإنتاجية «العدل جروب، مجموعة فنون مصر، تي فيجن» الذين تم خروج أغلبهم من الموسم الرمضانى بعد شروعهم فى التحضير لعدة مسلسلات.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org