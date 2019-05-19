فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

إعلان مستشفى 500 500.. بهجة حماقي عن قمة الألم

تحرير:عبدالفتاح العجمي ١٩ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ م
حماقي
حماقي
"أوقات الدنيا بتوجعني، وساعات بتعاند ويايا، لا بخاف وهخاف إزاي يعني، متطمن طول ما أنت معايا".. اختيارات الفنان محمد حماقي، في الحملات الإعلانية التي يقوم بالغناء لها، موفقة للغاية، ومنها إعلان "امسك في حلمك" لشركة "اتصالات" مع النجمة أصالة نصري قبل نحو عامين، مرورًا بإعلان "أنت أقوى من المخدرات" مع النجم المصري العالمي محمد صلاح، وصولا إلى شهر رمضان هذا العام، حيث إعلان "قادرين نعملها" لصالح مستشفى 500500 لعلاج مرضى السرطان بالمجان، كمساندة لآلاف الأطفال الذين يعانون من المرض، وتعبير عن قصص كفاح وتحد وأمل في غد أفضل خالٍ من مرض السرطان.
وشارك في إعلان مستشفى 500 500 "قادرين نعملها"، نخبة من نجوم الفن والرياضة، بينهم: يسرا، ليلى علوي، عمرو يوسف، أمينة خليل، رجاء الجداوي، حلا وهنا شيحة، أحمد فهمي، كريم فهمي، إياد نصار، إنجي المقدم، ريهام عبدالغفور، آسر ياسين، أمير طعيمة، حازم إمام، محمد فضل، أحمد الشيخ، مؤمن زكريا، عمرو جمال، طارق حامد،
اقرأ المزيد
سهير-البابلى

رسالة سهير البابلي بعد خروجها من المستشفى (فيديو)

حرصت الفنانة إسعاد يونس، على زيارة صديقتها النجمة سهير البابلي، في منزلها، من أجل أن تطمئن الجمهور على صحتها بعد الوعكة الصحية التي تعرضت لها. ونشرت "يونس" فيديو عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت فيه وهي تقبلها، وتطلب منها أن تطمئن جمهورها صحتها، وهو ما حدث، حيث وجهت سهير رسالة لجمهورها قائلةً: "أنا كويسة جدًا، وإن شاء الله هنشتغل أنا وإسعاد حبيبتي، كل سنة وأنتوا طيبين، كل سنة وإحنا كلنا بخير ومع بعض"، بينما عقبت إسعاد: "هي زي الفل يا جماعة وقمر، وأنا هنا بالنيابة عنكم كلكم، وبجد والله العظيم هنشتغل سوا بعد العيد".
ناهد-السباعي (3)

ناهد السباعي: أنا مش مجنونة وبروح لدكتور نفسي(فيديو)

حلت الفنانة ناهد السباعي، اليوم الأحد، ضيفة على برنامج "شيخ الحارة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، عبر شاشة "القاهرة والناس"، وقالت إنها اتفقت مع والدتها ناهد فريد شوقي، في حالة عدم زواجها أن يقوما بتبني طفل، بسبب عدم القدرة أن يتركا بعضهما البعض، موضحة أن والدتها قالت لها: "يا تجبيلي عيال يا تجبيلي كلاب"، مضيفةً: "أنا مرتبطة بأمي وأنام في حضنها حتى يومنا هذا، فأنا أعتبرها بنتي فهي لا تعرف تأكل أو تنام وأنا مش موجودة، وأدعي ربنا أن يجعل يومي قبل يومها، وهي مرتبطة بي بشكل كبير، عندما تزوجت من المحامي عاصم قنديل كنت بنام في المنتصف بينهما".
ناهد-السباعي (1)

ناهد السباعي: لو لبست عريان من فوق تحت بيكون مقفول

قالت الفنانة ناهد السباعي، اليوم الإثنين، خلال حلولها ضيفة على برنامج "شيخ الحارة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، عبر شاشة "القاهرة والناس"، إنها لم تندم على مشاهدها الجرئية التي قدّمتها خاصة في فيلمي "حرام الجسد" و"يوم للستات"، موضحة: "دول أحلى فيلمين عملتهم في حياتي". وردت على اتهامها بتعمد ارتداء ملابس مثيرة للفت الانتباه في المهرجانات، نافية هذا الأمر قائلة: "استأت من الصحفيين والفنانين الزملاء بسبب عدم لفت نظري إن فستاني اتقطع في مهرجان بيروت، وفضلت مش واخدة بالي لحد ما سمر مرسي قالتلي".
اقرأ المزيد من الأخبار
مصطفى صادق الرافعي

في مثل هذا اليوم.. توفي مصطفى صادق الرافعي

في مثل هذا اليوم وقعت العديد من الأحداث الهامة على الصعيدين المحلى والدولى، كما شهد اليوم ميلاد عدد كبير من الشخصيات العامة داخل مصر وخارجها. وفيما يلي أبرز ما وقع من أحداث في مثل هذا اليوم. في عام 1937: توفي الكاتب والأديب المصري مصطفى صادق الرافعي. وفي عام 1774: لويس السادس عشر يعتلي عرش فرنسا. وفي عام 1869: تدشين أول خط لسكة حديدية عابرة للقارة وذلك في الولايات المتحدة الأمريكية. وفي عام 1940: ألمانيا النازية تغزو بلجيكا وهولندا وذلك في الحرب العالمية الثانية.
شريف-مدكور

رسالة شريف مدكور في أول ظهور بعد الجراحة (فيديو)

وجه الإعلامي شريف مدكور، مساء اليوم الثلاثاء، رسالة إلى جمهوره، في أول ظهور له بعد إجرائه لجراحة إزالة ورم خبيث في القولون، كان قد أعلن عن إصابته به قبل أسابيع. وظهر شريف مدكور في بث مباشر عبر حسابه على "فيسبوك"، وهو بمستشفى دار الشفاء التي أجرى بها الجراحة، حيث قال: "كل سنة وحضراتكم طيبين، ورمضان كريم عليكم، أنا الحمد لله عملت العملية، وإن شاء الله كله خير، عايز أشكر كل الناس اللي دعولي، مش عارف أقولكم إيه، بجد ربنا يخليكوا، إن شاء الله ابقى كويس، الحمد لله، وكل سنة وأنتوا طيبين مرة تانية"، وتلقى مدكور آلاف الدعوات من جمهوره بالشفاء العاجل.
خالد-سليم

تعرف على تفاصيل إصابة خالد سليم بورم (فيديو)

منذ حلقته بالأمس مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم مع منى الشاذلي" الذي يعرض عبر قناة cbc، ويتصدر الفنان خالد سليم، "تريند" محرك البحث "جوجل" في نطاق مصر، وذلك بعدما كشف لأول مرة أنه كان مصابًا بورم "حميد" في أحباله الصوتية، وقال إنه قلق كثيرًا عندما أخبره الطبيب أن هناك مشكلة في أحباله الصوتية، مشيرًا إلى أنه في البداية قال له الأطباء إن لديه كيس دهني أو تجمع دموي، وما أن خضع لعملية جراحية اكتشف أنه كان يعاني من ورم حميد وتم استئصاله بنجاح.
يارا-مع-ميسي

نجوم ارتبطت أسماؤهم بـ«ميسي»: يارا عاشقة لبرشلونة

النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة الإسباني، دائمًا ما تتابعه أنظار كل محبي كرة القدم، ويعتبر ارتباط اسم المشاهير العرب باسمه نوعًا من النجاح، واختلف ارتباطهم به بعدة طرق، فهناك من اشترى سيارته، وهناك من قام بمجرد التصوير معه، وغيرها من الطرق الأخرى، ومن الفنانين الذين ارتبطت أسماؤهم باسم ميسي: الممثل محمد علي، خلال تواجده في إسبانيا كان يعتزم شراء سيارة "فيراري"، وذهب لمعرض سيارات فشاهد سيارة أعجبته، فأخبره صاحب المعرض أنها سيارة ميسي وأنه أحد عملائه، فطلب منه بيعها له، لتلعب الصدفة لعبتها في ارتباط اسمه باسم ميسي.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org