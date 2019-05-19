إعلان مستشفى 500 500.. بهجة حماقي عن قمة الألم

تحرير:عبدالفتاح العجمي ١٩ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ م

حماقي

"أوقات الدنيا بتوجعني، وساعات بتعاند ويايا، لا بخاف وهخاف إزاي يعني، متطمن طول ما أنت معايا".. اختيارات الفنان محمد حماقي، في الحملات الإعلانية التي يقوم بالغناء لها، موفقة للغاية، ومنها إعلان "امسك في حلمك" لشركة "اتصالات" مع النجمة أصالة نصري قبل نحو عامين، مرورًا بإعلان "أنت أقوى من المخدرات" مع النجم المصري العالمي محمد صلاح، وصولا إلى شهر رمضان هذا العام، حيث إعلان "قادرين نعملها" لصالح مستشفى 500500 لعلاج مرضى السرطان بالمجان، كمساندة لآلاف الأطفال الذين يعانون من المرض، وتعبير عن قصص كفاح وتحد وأمل في غد أفضل خالٍ من مرض السرطان.

وشارك في إعلان مستشفى 500 500 "قادرين نعملها"، نخبة من نجوم الفن والرياضة، بينهم: يسرا، ليلى علوي، عمرو يوسف، أمينة خليل، رجاء الجداوي، حلا وهنا شيحة، أحمد فهمي، كريم فهمي، إياد نصار، إنجي المقدم، ريهام عبدالغفور، آسر ياسين، أمير طعيمة، حازم إمام، محمد فضل، أحمد الشيخ، مؤمن زكريا، عمرو جمال، طارق حامد،