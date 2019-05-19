رياضة

جالطة سراي يتوج بالدوري التركي للمرة الـ22 في تاريخه

تحرير:محمد حسن صيام ١٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:١٢ م
جالطة سراي
جالطة سراي
توج فريق جالطة سراي بلقب الدوري التركي الممتاز هذا الموسم بعد فوزه على فريق باشاك شهير قبل جولة واحدة من نهاية المسابقة المحلية، حيث انتصر جالطة سراي على باشاك شهير بهدفين مقابل هدف في الجولة الـثالثة والثلاثين من الدوري التركي الممتاز. الفوز رفع من رصيد جالطة سراي زعيم الأندية التركية للنقطة 69 ليصبح الفارق مع باشاك شهير الوصيف في المركز الثاني 4 نقاط مع تبقي جولة واحدة على النهاية، ليتوج الفريق رسميا بلقب الدوري للمرة الثانية والعشرين في تاريخه.
وتقدم فريق باشاك شهير أولا في النتيجة عن طريق اللاعب البوسيني رياض باجيتش من ضربة رأسية قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 17 من زمن الشوط الأول، لكن جالطة سراي لم يصمت وقلب الطاولة في الشوط الثاني بفضل الجزائري الرائع سفيان فيجولي. فيجولي سجل هدف التعادل في الدقيقة 47 من مقصية رائعة من داخل منطقة
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مقر نادي الزمالك

رئيس الزمالك يعلن موافقة الأولمبية على لائحة النادي

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن موافقة اللجنة الأولمبية المصرية، وذلك بعد اجتماعها، الإثنين، حيث قررت اعتماد لائحة النادى، والتي كانت الجمعية العمومية للقلعة البيضاء قد أقرتها في أغسطس الماضي. وأوضح خلال تصريحات تم بثها بحلقة الإثنين، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على فضائية « المحور»، أن اللائحة سيتم نشرها فى الجريدة الرسمية، ثم يتم الدعوة لإجراء الانتخابات على 4 مقاعد، عقب عيد الفطر المبارك. وأضاف رئيس النادي الأبيض، أن جميع أعضاء اللجنة الأوليمبية وافقوا على لائحة الزمالك، بينما رفضها شخصين فقط هما يحيى دعبس وشريف العريان.
سيد عبد الحفيظ (2)

رئيس الزمالك: أزمتي مع سيد عبد الحفيظ وليس الأهلي

وجه رئيس نادي الزمالك، الشكر للشعب المغربي على حسن استقبال فريقه طوال الأيام الماضية، وقال إنه سيكون على رأس مستقبلي بعثة فريق نهضة بركان في القاهرة. وهاجم رئيس القلعة البيضاء، خلال تصريحات نقلها برنامج «الزمالك اليوم» عبر قناة «المحور»، هيثم فاروق، محلل قنوات بي إن سبورتس، قائلًا: «خايف تقول اسم رئيس مجلس الإدارة ليه، خايف من مين؟». وتابع: «إبراهيم فايق، ظل يشيد بكل فرد في فريق الزمالك عقب مباراة نهضة بركان، ولم يذكر دور مجلس الإدارة، وكأن المجلس لم يقم بأي دور خلال الفترة الماضية، هو نادي الزمالك مالوش رئيس، ليه الحقد اللي جواكم مني؟».
جروس (1)

رئيس الزمالك: ما فعلته مع جروس سيذكره التاريخ

قال رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن التاريخ سيذكر له ما قدمه للنادي الأبيض طوال فترة عمله الإداري بالنادي، مشيرًا إلى أن ما فعله مع السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق على وجه التحديد، سيظل في ذاكرة التاريخ أيضًا. وأضاف خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الإثنين، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على فضائية «المحور»، أن عناد جروس لا يجب التعامل معه بشكل رقيق، لأن تكرار أخطائه أصبح أمرًا مستفزًا للغاية، معلقًا: «سأتحمل حتى مباراة الإياب يوم الأحد».
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محمود-تريزيجية (1)

سعودية وقطرية.. قاسم باشا يكشف عروض ضم تريزيجيه

أكد نورسال بيلجين، المدير الرياضي لنادي قاسم باشا التركي، أن النجم المصري الدولي محمود حسن «تريزيجيه» لاعب مهم جدًا في صفوف فريقه، مشيرًا إلى أنه يستبعد رغبته في الرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة. وكشف بيلجين في تصريحات أبرزتها صحيفة haber7 التركية، اليوم السبت، تلقي النادي عدة عروض لضم تريزيجيه من دوريات أوربية مختلفة، إلى جانب عروض من الدوريين السعودي والقطري، موضحًا أن النادي سيحسم موقفه بشأن هذه العروض في نهاية الموسم الجاري.
تريزيجيه

رسميًّا.. تريزيجيه في التشكيل المثالي للدوري التركي

تواجد النجم المصري محمود حسن «تريزيجيه»، المحترف في صفوف نادي قاسم باشا، ضمن التشكيل النهائي لفريق العام المثالي في الدوري التركي، وذلك تتويجًا للمستوى الرائع الذي قدمه الجناح الدولي مع فريقه هذا الموسم. وشارك صاحب الـ24 عامًا، مع فريقه قاسم باشا هذا الموسم في 34 مباراة، سجل خلالها 9 أهداف، وصنع 10 أخرى. وحرص تريزيجيه على حضور حفل توزيع جوائز الأفضل في الدوري التركي، الذي أقيم مساء اليوم الخميس، للإعلان عن الفائزين في جميع الفئات للموسم الكروي الحالي 2018- 2019.
محمود-تريزيجيه

تريزيجيه على رادار أولمبيك ليون الفرنسي

دخل الدولي المصري، محمود حسن "تريزيجيه" نجم المنتخب الوطني، المحترف ضمن صفوف فريق قاسم باشا التركي، اهتمامات نادي أولمبيك ليون الفرنسي، حيث ذكرت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، أن أوليمبك ليون مهتم بالحصول على خدمات تريزيجيه، خلال سوق الانتقالات الصيفية، والذي يعتبر من أفضل لاعبي المنتخب المصري بجوار محمد صلاح، نجم وهداف ليفربول الإنجليزي. وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن قيمة محمود حسن تريزيجية التسويقية قد تصل لسبعة ملايين يورو؛ حيث يرتبط اللاعب بعقد مع فريقه التركي حتى صيف 2021.
محمود حسن تريزيجيه (1)

تريزيجيه يصنع وحافظ يشارك في خسارة قاسم باشا

تعرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي قاسم باشا، للخسارة أمام نظيره ياني مالاتيا سبور، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب استاد "لنونو مالاتيا"، ضمن مواجهات الجولة الثلاثين من منافسات الدوري التركي الممتاز، وشارك الثنائي المصري محمود حسن تريزيجيه، وكريم حافظ، ليتجمد رصيد قاسم باشا عند 38 نقطة في المركز العاشر في جدول ترتيب البطولة، بفارق الأهداف عن قونيا سبور في المركز التاسع، في المقابل ارتقى مالاتيا سبور إلى المركز السابع، بعدما رفع رصيده إلى 41 نقطة.
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