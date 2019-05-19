رياضة

صراع جديد بين زيدان وجوارديولا بسبب هذا اللاعب

تحرير:سعد الدين محمود ١٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:١٢ م
يوفنتوس
يوفنتوس
كشفت تقارير صحفية، اليوم الأحد، أن نادي ريال مدريد الإسباني ينوي منافسة نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي، على صفقة قوية خلال الصيف المقبل، وهو اللاعب البوسني ميراليم بيانيتش، نجم وسط نادي يوفنتس الإيطالي. وأفادت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، بأن إدارة الريال مهتمة بالتعاقد مع بيانيتش، وهو اللاعب الذي يضعه أيضًا مانشستر سيتي، ضمن اهتماماته في الميركاتو الصيفي المقبل، لتدعيم خط وسطه، في ظل تقدم عمر البرازيلي فرناندينيو، الذي بلغ منذ أيام عامه الـ34.
وأوضحت الصحيفة، أن الفرنسي زين الدين زيدان، لديه رغبة كبيرة في تدعيم خط وسط الميرينجي قبل انطلاق الموسم الجديد، في إطار رحلة بناء فريق جديد قادر على حصد الألقاب. وأشارت إلى أن إدارة السيدة العجوز لن تفرط في اللاعب بأقل من 80 مليون يورو، وذلك في حالة استعداده لبيعه، خاصة أنه أحد الركائز الأساسية لدى
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مقر نادي الزمالك

رئيس الزمالك يعلن موافقة الأولمبية على لائحة النادي

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن موافقة اللجنة الأولمبية المصرية، وذلك بعد اجتماعها، الإثنين، حيث قررت اعتماد لائحة النادى، والتي كانت الجمعية العمومية للقلعة البيضاء قد أقرتها في أغسطس الماضي. وأوضح خلال تصريحات تم بثها بحلقة الإثنين، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على فضائية « المحور»، أن اللائحة سيتم نشرها فى الجريدة الرسمية، ثم يتم الدعوة لإجراء الانتخابات على 4 مقاعد، عقب عيد الفطر المبارك. وأضاف رئيس النادي الأبيض، أن جميع أعضاء اللجنة الأوليمبية وافقوا على لائحة الزمالك، بينما رفضها شخصين فقط هما يحيى دعبس وشريف العريان.
سيد عبد الحفيظ (2)

رئيس الزمالك: أزمتي مع سيد عبد الحفيظ وليس الأهلي

وجه رئيس نادي الزمالك، الشكر للشعب المغربي على حسن استقبال فريقه طوال الأيام الماضية، وقال إنه سيكون على رأس مستقبلي بعثة فريق نهضة بركان في القاهرة. وهاجم رئيس القلعة البيضاء، خلال تصريحات نقلها برنامج «الزمالك اليوم» عبر قناة «المحور»، هيثم فاروق، محلل قنوات بي إن سبورتس، قائلًا: «خايف تقول اسم رئيس مجلس الإدارة ليه، خايف من مين؟». وتابع: «إبراهيم فايق، ظل يشيد بكل فرد في فريق الزمالك عقب مباراة نهضة بركان، ولم يذكر دور مجلس الإدارة، وكأن المجلس لم يقم بأي دور خلال الفترة الماضية، هو نادي الزمالك مالوش رئيس، ليه الحقد اللي جواكم مني؟».
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رئيس الزمالك: ما فعلته مع جروس سيذكره التاريخ

قال رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن التاريخ سيذكر له ما قدمه للنادي الأبيض طوال فترة عمله الإداري بالنادي، مشيرًا إلى أن ما فعله مع السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق على وجه التحديد، سيظل في ذاكرة التاريخ أيضًا. وأضاف خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الإثنين، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على فضائية «المحور»، أن عناد جروس لا يجب التعامل معه بشكل رقيق، لأن تكرار أخطائه أصبح أمرًا مستفزًا للغاية، معلقًا: «سأتحمل حتى مباراة الإياب يوم الأحد».
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بوجبا‎

اليونايتد يضع شرطًا لرحيل بوجبا إلى ريال مدريد

يبقى النجم الفرنسي بول بوجبا على رأس أولويات مدرب المدرب الفرنسي زين الدين زيدان في الميركاتو الصيفي، حيث يأمل مدرب ريال مدريد في الظفر بخدمات نجم مانشستر يونايتد ضمن خطته لإحداث ثورة كبيرة في موسم الانتقالات، من خلال التعاقد مع العديد من الأسماء البارزة، لتعويض خيبة الأمل التي مر بها الفريق الملكي هذا الموسم والذي خرج منه خالي الوفاق، من خلال إنهاء الدوري الإسباني في المركز الثالث والخروج من دور الـ16 لمسابقة دوري أبطال أوروبا على يد أياكس الهولندي، إلى جانب توديع كأس ملك إسبانيا من نصف النهائي على يد الغريم التقليدي برشلونة.
ديبالا-مانشيستر-يونايتد-يوفنتوس

شقيق باولو ديبالا يفتح الباب أمام رحيله عن يوفنتوس

أكد شقيق النجم الأرجنتيني باولو ديبالا ووكيل أعماله، جوستافو، أن ديبالا لا يعاني من أي مشكلات شخصية مع نجم يوفنتوس البرتغالي كريستيانو رونالدو، ويعد ديبالا آخر اللاعبين الذين ارتبط اسمهم بالرحيل عن السيدة العجوز، وذلك بعدما تقلص دوره مع الفريق وتقلصت مشاركته في التشكيل الأساسي للبيانكونيري منذ وصول رونالدو إلى تورينو، وعن ذلك الأمر قال جوستافو ديبالا، حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية: "لا توجد أي مشكلات بين باولو ديبالا وكريستيانو رونالدو خارج الملعب، فالمشكلة الأساسية بينهما تكمن بداخل الملعب".
محمد-صلاح (2)

قناة فرنسية: ريال مدريد بدأ التحرك لضم محمد صلاح

ذكرت تقارير صحفية فرنسية، مساء الأربعاء، أن نادي ريال مدريد الإسباني، فتح خط اتصال مع النجم المصري محمد صلاح، هداف فريق ليفربول الإنجليزي، استعدادًا لبدء المفاوضات مع ناديه لضمه لصفوف الميرنجي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وأشارت قناة «كنال بلس» الفرنسية، خلال تقرير تم بثه مساء الأربعاء، إلى تحرك مسؤولي نادي ريال مدريد، لبدء مرحلة التفاوض مع صلاح، المتوج مؤخرًا بالحذاء الذهبي كهداف لبطولة الدوري الإنجليزي موسم 2018- 2019 للعام الثاني على التوالي.
رونالدو‎

نجم مانشستر سيتي ينصف رونالدو في مقارنته مع ميسي

لم يحتج الألماني الدولي إلكاي جوندوجان، لاعب وسط فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، وقتًا كثيرًا لاختيار اللاعب الأكثر تقييمًا لديه من الثنائي ليونيل ميسي، ساحر برشلونة الإسباني، وكريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي. وجاء رد جوندوجان، على السؤال الذي تم توجيهه إليه حول اللاعب الذي سيقوم بمنحه أعلى درجة تقييم في لعبة «فيفا 2020»، مؤكدًا أنه سيمنح ميسي أعلى درجة بكل تأكيد، معلقًا: «ميسي لاعب من كوكب آخر ويملك موهبة فريدة وما يفعله غير موجود في كرة القدم».
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