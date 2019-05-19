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مبارك: تهديد إيران للخليج لا يمكن السكوت عليه

١٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:١٤ م
فجر السعيد والرئيس حسني مبارك
فجر السعيد والرئيس حسني مبارك
قال الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، إن إيران تسعى للتغلغل في المنطقة لتهديد الأمن القومي العربي، ومن بعد 2011 استغلت كل القوى التي لها أطماع في منطقتنا هذا الظرف التاريخي لتحقيق مصالحها. وأضاف الرئيس مبارك خلال حوار أجراه مع الإعلامية فجر السعيد، في جريدة "الأنباء" الكويتية، أن مصر وقفت مع العراق في حربه ضد إيران، ووقفت مع الأشقاء في الخليج ضد أي تهديد إيراني لهم، متابعا "وأنا مع الملك عبدالله العاهل السعودي كان لنا رؤية مشتركة في التصدي لأطماع إيران في المنطقة مع محاولة فتح أي آفاق للتفاهم معهم.
وأكد مبارك أنه حاول تحسين العلاقات مع إيران أيام الرئيس خاتمي، وتقابل معه في جنيف، لكن المتشددين في إيران عقدوا الفرصة. وقال مبارك "إنه في أثناء أحداث يناير 2011 في مصر طلع المرشد الإيراني يوم جمعة وبشكل غير مسبوق وألقى خطبة باللغة العربية يحرض فيها على الثورة الإسلامية في مصر، فأطماع إيران ومساعيهم
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وائل -الفخرانى

وائل الفخراني يكتب: لماذا يجب على «حماية المنافسة» منع صفقة أوبر وكريم؟

على مدار الأعوام السابقة، استمتع ما يزيد على 800 ألف سائق مصري (بناء على معلوماتي في عملي في كريم من سنة 2016)، وملايين الركاب بخدمات شركتي النقل التشاركي التي قدمتها المتنافستان أوبر وكريم. تنافست الشركتان في تقديم تخفيضات وعروض مميزة للركاب من ناحية، واجتذاب الكباتن والسائقين بعروض مغرية وأجور مرتفعة من ناحية أخرى. التنافس هذا، دفع بالسوق المصري إلى الأمام، وشجّع لاعبين جددا ورواد أعمال طامحين لمزيد من الابتكار، في حين دفع المستثمرين إلى الانتباه لمدى أهمية سوق النقل التشاركي.
الصلاة (1)

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 21 مايو بمحافظات مصر

بمناسبة شهر رمضان الكريم، تقدم "التحرير" اليوم الثلاثاء 21 مايو، خدمة مواقيت الصلاة ومواعيد رفع الأذان، في عدد من المدن والمحافظات المصرية، حسب التوقيتات المحلية، وهي: "القاهرة، والإسكندرية، والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وأسيوط".. ويصوم المصريون في أول أيام رمضان، 15 ساعة و3 دقائق، ومن المعروف أن أطول عدد ساعات للصيام تكون في آخر الشهر، إذ تصل إلى 15 ساعة و43 دقيقة. وهي فترة زمنية متوسطة مقارنة بدول العالم، والتي تسجل فيها الدول الإسكندنافية "الدنمارك والنرويج والسويد"، عدد ساعات صيام يتراوح من 20 إلى 21 ساعة.
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«التعليم» تكشف عدد من أدوا امتحان أحياء أولى ثانوي إلكترونيا

أدى طلاب الصف الأول الثانوي، اليوم الإثنين، امتحان مادة الأحياء في ثاني أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2018/2019. وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان صادر عنها، مساء الإثنين، إن منظومة الاختبارات الإلكترونية للفصل الدراسي الثاني للصف الأول الثانوي 2018/2019، حققت اليوم نجاحًا كبيرًا، إذ استقبلت 409 آلاف و704 طلاب وطالبات من المستهدفين لأداء امتحان مادة الأحياء في الفترة الأولى والثانية داخل المدارس المجهزة تكنولوجيا بالمحافظات المختلفة.
رمضان-نايتس

حكم أخذ اللبوس في رمضان.. الأزهر والإفتاء يجيبان

أكد الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، فى فتوى رسمية له، ردا على سؤال حكم أخذ اللبوس فى نهار رمضان، أن من احتاج إلى لبوسٍ، أو غسولٍ، أو منظارٍ مهبليٍّ، أو إصبعٍ للفحص الطبي، وإلى شيءٍ من ذلك حال صيامه ولا يمكن تأجيله إلى ما بعد الإفطار يجوز له أنْ يُقَلِّدَ من أجازه من العلماء في أثناء الصوم؛ فلا يفسد الصومُ عندهم بما يدخل الإحليل، أو إذا كان الدَّاخِلُ لِلْفَرْجِ جامِدًا؛ كالآلاتِ وبعضِ أنواعِ اللبوس، وإن كان القضاءُ مستحبًّا لمن استطاع؛ خروجًا من الخلاف.
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البحرية الأمريكية

الأسطول الأمريكي: الخليج يعزز أمن المياه الدولية

أعلنت البحرية الأمريكية، اليوم الأحد، إجراء مناورات وتدريبات في منطقة الخليج بمشاركة مجموعة السفن الضاربة بقيادة حاملة الطائرات "أبرهام لينكولن"، التي وصلت المنطقة مؤخرا لردع إيران. وأكد الأسطول الخامس التابع للقيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية في بيان أصدره، اليوم الأحد، أن مجموعة السفن الضاربة بالتنسيق مع سفينة الإنزال البرمائية "كيرسارج" وقوات مشاة البحرية، نفذت، يومي الجمعة والسبت، عمليات مشتركة تأكيدا على قدرة الولايات المتحدة على استنفار قواتها وتوحيد منصات مشتركة لديها طيف واسع من القدرات العملياتية.
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تفاصيل خلافات ترامب ومستشاريه حول ضرب إيران

لم يخرج قرار إعادة انتشار القوات الأمريكية في منطقة الخليج العربي إلا بعد مشاورات مكثفة بين العديد من الجهات والشخصيات داخل البيت الأبيض، على رأسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. المشاورات التي شهدها البيت الأبيض على مدى الأيام التي سبقت اتخاذ القرار السياسي، أشارت بشكل واضح إلى أن هناك العديد من المشكلات التي سبقت الاتفاق على الرأي الذي تم تنفيذه بشكل فعلي، لا سيما في ظل اختلاف الرؤى بين الرئيس الأمريكي وعدد من كبار مستشاريه حول رد الفعل الأمريكي على الأنشطة الإيرانية.
الملك-سلمان (2)

قمتان في السعودية لبحث الاعتداء على ناقلات النفط

دعا الملك سلمان بن عبدالعزيز العاهل السعودي، مساء السبت، إلى عقد قمتين خليجية وعربية طارئة، في 30 مايو الجاري، لبحث الاعتداءات الأخيرة في السعودية والإمارات. وأوردت وكالة الأنباء السعودية (واس)، عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية، أن القمتين تأتيان حرصا من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على التشاور والتنسيق مع الدول الشقيقة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية في كل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
علم-ايران

تعيين رئيس جديد لجهاز استخبارات الحرس الإيراني

أعلن الحرس الثوري، اليوم السبت، عن تغييرات جديدة في جهاز الاستخبارات التابع له، في ظل التوتر والتصعيد المستمرين بين إيران والولايات المتحدة، وأفاد مراسل "روسيا اليوم"، بأنه تم تعيين، حسين طائب، رئيسا جديدا لجهاز استخبارات الحرس الثوري، واللواء حسن محققا نائبا له. وتأتي هذه الخطوة بعد يوم من إصدار المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، قرارين عيّن بموجبهما الأميرال، علي فدوي، نائبا للقائد العام لقوات الحرس الثوري، والعميد محمد رضا نقدي مساعدا تنسيقيا لقائد الحرس الثوري.
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