ماجد المصري: كريم عبدالعزيز «نمبر وان» الجيل الحالي

تحرير:التحرير ١٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م

الفنان ماجد المصري

قال الفنان ماجد المصري، خلال لقائه اليوم الأحد، ببرنامج "شيخ الحارة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، عبر شاشة "القاهرة والناس"، إن تأخر حصوله على دور البطولة، لوجهات نظر تخص المنتجين. ورد المصري، على سؤال بشأن مشاركته في مسلسل "زلزال" مع الفنان محمد رمضان، كدور ثانٍ، بالرغم من أنه يقوم ببطولة مسلسل "بحر"، خلال شهر رمضان الجاري، أن الذي جعله يشارك مع محمد رمضان هو أهمية الدور: "لو دور مش هيعلم مش هعمله، أنا بحبه وبحب فنه، ولما قرأت ورق المسلسل لقيته مينفعش يتساب".

وعن احتمالية قبول محمد رمضان العمل معه كرجل ثانٍ، قال المصري: "محمد نجوميته كبيرة ومستحيل ننكر هذا، لكن أنا نجوميتي مش كبيرة جدًا". ورد ماجد المصري على سؤال: "مين نمبر وان التمثيل في مصر؟"، قائلا: "من الرجال في الجيل الحالي النجم كريم عبدالعزيز، ومن السيدات هند صبري"، موضحًا أن تمثيل غادة عبدالرازق