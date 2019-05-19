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ماجد المصري: كريم عبدالعزيز «نمبر وان» الجيل الحالي

تحرير:التحرير ١٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م
الفنان ماجد المصري
الفنان ماجد المصري
قال الفنان ماجد المصري، خلال لقائه اليوم الأحد، ببرنامج "شيخ الحارة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، عبر شاشة "القاهرة والناس"، إن تأخر حصوله على دور البطولة، لوجهات نظر تخص المنتجين. ورد المصري، على سؤال بشأن مشاركته في مسلسل "زلزال" مع الفنان محمد رمضان، كدور ثانٍ، بالرغم من أنه يقوم ببطولة مسلسل "بحر"، خلال شهر رمضان الجاري، أن الذي جعله يشارك مع محمد رمضان هو أهمية الدور: "لو دور مش هيعلم مش هعمله، أنا بحبه وبحب فنه، ولما قرأت ورق المسلسل لقيته مينفعش يتساب".
وعن احتمالية قبول محمد رمضان العمل معه كرجل ثانٍ، قال المصري: "محمد نجوميته كبيرة ومستحيل ننكر هذا، لكن أنا نجوميتي مش كبيرة جدًا". ورد ماجد المصري على سؤال: "مين نمبر وان التمثيل في مصر؟"، قائلا: "من الرجال في الجيل الحالي النجم كريم عبدالعزيز، ومن السيدات هند صبري"، موضحًا أن تمثيل غادة عبدالرازق
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سهير-البابلى

رسالة سهير البابلي بعد خروجها من المستشفى (فيديو)

حرصت الفنانة إسعاد يونس، على زيارة صديقتها النجمة سهير البابلي، في منزلها، من أجل أن تطمئن الجمهور على صحتها بعد الوعكة الصحية التي تعرضت لها. ونشرت "يونس" فيديو عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت فيه وهي تقبلها، وتطلب منها أن تطمئن جمهورها صحتها، وهو ما حدث، حيث وجهت سهير رسالة لجمهورها قائلةً: "أنا كويسة جدًا، وإن شاء الله هنشتغل أنا وإسعاد حبيبتي، كل سنة وأنتوا طيبين، كل سنة وإحنا كلنا بخير ومع بعض"، بينما عقبت إسعاد: "هي زي الفل يا جماعة وقمر، وأنا هنا بالنيابة عنكم كلكم، وبجد والله العظيم هنشتغل سوا بعد العيد".
ناهد-السباعي (3)

ناهد السباعي: أنا مش مجنونة وبروح لدكتور نفسي(فيديو)

حلت الفنانة ناهد السباعي، اليوم الأحد، ضيفة على برنامج "شيخ الحارة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، عبر شاشة "القاهرة والناس"، وقالت إنها اتفقت مع والدتها ناهد فريد شوقي، في حالة عدم زواجها أن يقوما بتبني طفل، بسبب عدم القدرة أن يتركا بعضهما البعض، موضحة أن والدتها قالت لها: "يا تجبيلي عيال يا تجبيلي كلاب"، مضيفةً: "أنا مرتبطة بأمي وأنام في حضنها حتى يومنا هذا، فأنا أعتبرها بنتي فهي لا تعرف تأكل أو تنام وأنا مش موجودة، وأدعي ربنا أن يجعل يومي قبل يومها، وهي مرتبطة بي بشكل كبير، عندما تزوجت من المحامي عاصم قنديل كنت بنام في المنتصف بينهما".
ناهد-السباعي (1)

ناهد السباعي: لو لبست عريان من فوق تحت بيكون مقفول

قالت الفنانة ناهد السباعي، اليوم الإثنين، خلال حلولها ضيفة على برنامج "شيخ الحارة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، عبر شاشة "القاهرة والناس"، إنها لم تندم على مشاهدها الجرئية التي قدّمتها خاصة في فيلمي "حرام الجسد" و"يوم للستات"، موضحة: "دول أحلى فيلمين عملتهم في حياتي". وردت على اتهامها بتعمد ارتداء ملابس مثيرة للفت الانتباه في المهرجانات، نافية هذا الأمر قائلة: "استأت من الصحفيين والفنانين الزملاء بسبب عدم لفت نظري إن فستاني اتقطع في مهرجان بيروت، وفضلت مش واخدة بالي لحد ما سمر مرسي قالتلي".
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مسلسل- زلزال (5)

مسلسل زلزال (5).. هنادي مهنى تشعل غيرة حلا شيحة

شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل «زلزال» بطولة الفنان محمد رمضان، عرض «ربيع» يجسده حسام داغر، على خاله «خليل السواح» يجسده ماجد المصرى، الزواج من «أمل» تجسدها هنادي مهنا، بعد العار الذي جلبته للعائلة بخروجها مع «محمد حربي» يجسده محمد رمضان، الذى استأجر شقة مع أصدقائه إلى جوار الجامعة، ويكشف حالة الفقر التي يعيش فيها وهو ورفاقه الذين يتبادلون الملابس حتى لا يذهبون إلى الجامعة كل يوم بنفس الطقم، وذهب الأستاذ «زهدى» يجسده أحمد صيام، لإعطاء الدرس لـ«أمل» فى فلة والدها، رغم رفضه بأن يعطى دروسا خارج منزله، وأخبرت «أمل» أستاذها بما حدث معها.
مسلسل- زلزال (3)

زلزال (4).. مواجهة حامية بين محمد رمضان وماجد المصري

بدأت الحلقة الرابعة من مسلسل "زلزال" بشراء محمد حربي -محمد رمضان- ماكينة دخان ليستخدمها في إحياء الأفراح في العياط، وقد حاول صديقه غبريال أن يثنيه عن شرائها بدعوى أنه سيخسر أمواله، لكن "حربي" أكد له أنه سيستعيد ما أنفقه خلال فترة وجيزة. حلم غريب رأته صافية -حلا شيحة- وقد سارعت إلى أمها لتقصه عليها، فقالت إنها رأت نفسها تجري وسط الأشجار، حتى وصلت إلى رجل وسألته: من أنت؟ فأجابها أنه حبيبها، ثم دار حوار بينهما، فطلبت منه أن يأتي لها بثمار الرمان، وبالفعل استجاب لطلبها، وتقول في النهاية لأمها إنها تشعر بطعم الرمان في فمها بعد استيقاظها.
محمد-رمضان

«زلزال» الحلقة (2).. محمد رمضان يخرج من تحت الأنقاض

شهدت الحلقة الثانية من مسلسل «زلزال» وقوع زلزال عام 1992، ويذهب «خليل السواح» يجسده ماجد المصرى، إلى بيت «حربي» ويطلب منهم إزالة الهدم وتنظيف الأرض، بعد أن تاكد أن عائلة «حربي» ماتوا جميعا، لكن تأتي سيدة كبيرة، وتؤكد أنها تسمع صوت ناجي تحت الأنقاض، ويرفض الجميع تصديقها، لأن المنزل وقع قبل ثلاث أيام، لكن مع إصرارها يقومون بالبحث وسط الأنقاض، ويتم إنقاذ «محمد حربي» يجسده محمد رمضان، ويقوم «زهدي» يجسده أحمد صيام، باصطحابه لكي يعيش معه فى بيته بعد أن ماتت عائلته، لكن ترفض زوجته الأولى أن يعيش معهم بسبب بناتها، والثانية ترفض أيضا.
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زلزال الحلقة الأولى.. انهيار منزل محمد رمضان

عرضت قناة DMC الحلقة الأولى من مسلسل "زلزال" للنجم محمد رمضان، مساء اليوم الإثنين، ويجسد محمد رمضان خلال الأحداث، شخصية "حربي"، وتبدأ الأحداث بعودته من دولة الكويت بعد غربة طويلة في فترة التسعينات، واستقبلته في منطقة العياط، زوجته "فهيمة"، التي تُجسدها الفنانة نسرين أمين، وأولاده الثلاثة، وأكبرهم الطفل "محمد" الذي يجسد شخصية محمد رمضان الابن في مرحلة الإعدادية، وهو من عشاق النجم محمد منير، وألبومه الجديد "الطول واللون والحرية" في ذلك الوقت، فيقوم بشرائه وسماعه مع تقليد حركات الكينج.
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