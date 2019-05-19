جريمة

الجنايات تخلي سبيل متهمي شائعة «الاختفاء القسري»

تحرير:محمد الأشموني ١٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٣١ م
متهم - أرشيفية
متهم - أرشيفية
أخلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأحد، سبيل 18 متهما في ارتكاب وقائع بث شائعات والترويج لانتشار الاختفاء القسري في مصر وإرسالها إلى جهات أجنبية، فيما لم تستأنف نيابة أمن الدولة على القرار في حينه.. كانت النيابة أسندت إلى المتهمين في القضية رقم 900 لسنة 2017 اتهامات بتأسيس وقيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والإضرار بالأمن القومي ونشر أخبار كاذبة وترويج شائعات، من شأنها الإضرار بالبلاد.
كانت نيابة أمن الدولة، قد أمرت بحبس 18 متهما 15 يوما على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة فى قضية "الاختفاء القسري" وارتكاب وقائع بث شائعات والترويج لانتشار الاختفاء القسري في مصر وإرسالها إلى جهات أجنبية. وأسندت النيابة إلى المتهمين على ذمة القضية اتهامات بتأسيس وقيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون،
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الانتحار شنقا - أرشيفية

لضغوط العمل.. انتحار قهوجي شنقا في الفيوم

على الرغم من أن عبد الرحمن هو الأصغر سنا، إلا أن أسرته تحمله أعباء العمل، ومشكلاتها، بينما يعتمد شقيقه الأكبر عليه في كل شيء يخص إدارة المقهى الخاص بهم، ويتركه فى العمل وحده بعد الإفطار، ليخلد هو إلى النوم والراحة فى المنزل، حتى قرر الصبي أن يتخلص من حياته بالانتحار شنقا. تلقى مركز شرطة سنورس في محافظة الفيوم، بلاغا من مستشفى الفيوم العام، باستقبال «عبد الرحم،. م»، 27 سنة، قهوجي، ومقيم قرية الكعابي القديمة بدائرة المركز، جثة هامدة، وعلى رقبته آثار شنق بحبل.
الانتحار-شنقا

قرار موت.. مآسٍ ومعاناة على طريق الانتحار

10 حالات انتحار مع انتصاف شهر الرحمة والصوم بين صفوف المصريين، أغلبهم في سن الشباب، ما يراه خبراء الطب النفسي ناقوس خطر يجب الالتفات إليه وداراسة العوامل والمسببات التي قد تدفع شبابا في عمر الزهور إلى التخلص من حياتهم فجأة، وترك الحسرة في قلوب أمهاتهم، اليوم الإثنين شهد حالتي انتحار، إحداهما لطالب إعدادي بالبحيرة، بينما أنهت طالبة جامعية حياتها في الإسكندرية بإلقاء نفسها من شرفة الطابق الرابع، وبالأمس ألقى شاب بنفسه أمام عجلات مترو الأنفاق ليدهسه في الحال.
السفير-معصوم مرزوق

9 شهور حبس.. رحلة «معصوم» من الزنزانة إلى الأسفلت

في أغسطس من العام الماضي ألقت الأجهزة الأمنية القبض على السفير السابق معصوم مرزوق وآخرين بتهمة نشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام والانضمام لجماعة إرهابية، ليمضي 9 أشهر في الحبس على ذمة تحقيقات القضية، قبل أن يصدر قرار من النيابة اليوم بالإفراج عنه و4 آخرين هم كل من عبدالفتاح السعيد البنا، والدكتور رائد سلامة، والدكتور يحيى القزاز، والناشطة نرمين حسين، في خطوة اعتبرت إيجابية من وجهة نظر الجماعات الحقوقية وأصدقاء معصوم ورفاقه، فيما قال مصدر قضائي إن النيابة قد تقرر حفظ التحقيقات ضدهم أو تحيل النشطاء للمحاكمة الجنائية.
انتحار

انتحار طالب في الصف الثالث الإعدادي بالبحيرة

أقدم طالب في الصف الثالث الإعدادي، على الانتحار، اليوم الإثنين، في إحدى قرى مركز الدلنجات بالبحيرة، عن طريق تناول "قرص سام خاص بحفظ الغلال" لمروره بحالة نفسية سيئة، ونقل الطالب إلى مركز السموم بالمستشفى العام بإيتاي البارود، وتوفي عقب وصوله. تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة إخطارًا من اللواء محمد هندي مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة بأنه تلقى بلاغًا من الرائد إسلام قطب، رئيس مباحث مركز شرطة الدلنجات من مستشفى إيتاي البارود العام بوصول طالب جثة هامدة لتناوله قرص غلة، وتوفي عقب وصوله المستشفى بسبب مروره بحالة نفسية سيئة.
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مخدرات 3

المؤبد لثلاثة متهمين بالاتجار في المخدرات بالمطرية

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة 3 عاطلين بالسجن المؤبد، وإلزامهم بالمصاريف الجنائية، لاتهامهم بالاتجار فى المواد المخدرة، وترويجها على عملائهم بمنطقة المطرية، وحيازة أسلحة نارية، وذلك بعد تيقن المحكمة من الاتهامات المنسوبة إليهم، بناء على التحريات الأمنية التى أكدت أنهم قائمون على «دولاب مخدرات» يتحصلون عليها بكميات كبيرة، ويتمركزون على نواصي عدة طرق فى أوقات متفاوتة، ويروجون المخدرات على المدمنين ومعارفهم من المتعاطين، بقصد التحصل على أرباح مادية جراء بيع تلك السموم.
الإفراج عن سجناء

رحلة 9 ضباط من السجن 7 سنوات إلى العفو الرئاسي

بدأت حكاية الضباط التسعة حين تم اتهامهم بقتل 4 مواطنين بينهم سيدة وثلاثة من أسرة واحدة عن طريق الخطأ بعد الاشتباه بهم كمطلوبين أمنيًا فى مارس 2015، بأن أطلقوا النار عليهم أثناء تواجدهم في سيارة ملاكي خلف أحد المصانع في منطقة المحلة الكبرى بالغربية، وفتحت النيابة حينها تحقيقات موسعة في القضية، ومنها إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكما غيابيا بحق المتهمين في 2017، ثم محكمة النقض التي أصدرت حكمًا نهائيًا بالسجن 7 سنوات للضباط بعد أن رفضت طعنهم على حكم الجنايات، في مارس من العام الحالي.
حبس-متهمه

المشدد 10 سنوات لقاتلة طفلتها في سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج بمعاقبة المتهمة "نادية.م.ك" 29 سنة، بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامها بقتل ابنتها "فرحة.ي"، 4 سنوات، بدائرة مركز طهطا، وكشفت التحقيقات أن الطفلة المجني عليها دائمة التغيب عن البيت بالشارع ومنازل الجيران، ويوم الواقعة انهالت عليها والدتها بالضرب بقصد تأديبها إلا أن المجني عليها لفظت أنفاسها الأخيرة، وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وصدر القرار برئاسة المستشار عثمان محمدين، وعضوية المستشارين أسامة صالح عرفة، وعبد السلام نبيه عبد السلام، بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم، ومحمد عبد الحميد.
قضية-انصار-بيت-المقدس (2)

تأجيل مرافعة الدفاع بـ«أنصار بيت المقدس» لأول يونيو

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الخميس، تأجيل سماع مرافعة الدفاع في محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس، لارتكابهم 54 جريمة تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم، وتنفيذ تفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة، إلى جلسة الأول من يونيو المقبل لسماع مرافعات الدفاع، وذلك بعد استكمال المحكمة برئاسة المستشار حسن محمود فريد، وعضوية المستشارين فتحي الرويني، وخالد حماد، وسكرتارية معتز مدحت، من سماع مرافعة النيابة.
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