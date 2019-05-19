الجنايات تخلي سبيل متهمي شائعة «الاختفاء القسري»

تحرير:محمد الأشموني ١٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٣١ م

متهم - أرشيفية

أخلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأحد، سبيل 18 متهما في ارتكاب وقائع بث شائعات والترويج لانتشار الاختفاء القسري في مصر وإرسالها إلى جهات أجنبية، فيما لم تستأنف نيابة أمن الدولة على القرار في حينه.. كانت النيابة أسندت إلى المتهمين في القضية رقم 900 لسنة 2017 اتهامات بتأسيس وقيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والإضرار بالأمن القومي ونشر أخبار كاذبة وترويج شائعات، من شأنها الإضرار بالبلاد.

كانت نيابة أمن الدولة، قد أمرت بحبس 18 متهما 15 يوما على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة فى قضية "الاختفاء القسري" وارتكاب وقائع بث شائعات والترويج لانتشار الاختفاء القسري في مصر وإرسالها إلى جهات أجنبية. وأسندت النيابة إلى المتهمين على ذمة القضية اتهامات بتأسيس وقيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون،