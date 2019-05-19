عاصي الحلاني: الفن ليس به توريث والموهبة هي الأساس

تحرير:التحرير ١٩ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ م

المطرب عاصي الحلاني

قال المطرب اللبناني عاصي الحلاني، في حلقة اليوم الأحد، من برنامج "عايشه شو"، على قناة "القاهرة والناس 2"، تقديم عائشة عثمان، حول مصطلح "توريث الفن" واتجاه أبناء الفنانين إلى مهن آبائهم، قائلا: "الفن ليس به توريث، حيث إن الموهبة هي الأساس والأهم، فالفنان إذا لم تتوفر فيه الموهبة، لن ينفعه وجود والده في الفن"، مشيرًا إلى أنه طالما الموهبة موجودة لدى أبنائه، فالضرورة تقتضي دعمهم والوقوف إلى جوارهم وهذا حقه عليهم، مضيفا أنه لن يندم أبدًا على أي شيء أو تجربة في حياته، حيث يعتبر أي خطأ يمكنه أن يستفيد منه ويتعلم من أخطائه طوال الوقت.

وأكد عاصي الحلاني، أن أكثر شيء ندم عليه، أنه لم يتمكن من مرافقة والده ووالدته وقتا أكثر قبل وفاتهم، لظروف عمله في فترة شهدت بداية شهرته وتركيزه في عمله، وكان يحاول بناء نفسه واسمه، ما لم يمكنه من الجلوس معهم كثيرا. وأشار عاصي الحلاني، إلى أنه نشأ وسط أسرة بسيطة، ولديه 12 شقيقا وشقيقة، 10 شقيقات و2 أولاد،