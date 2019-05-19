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عاصي الحلاني: الفن ليس به توريث والموهبة هي الأساس

تحرير:التحرير ١٩ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ م
المطرب عاصي الحلاني
المطرب عاصي الحلاني
قال المطرب اللبناني عاصي الحلاني، في حلقة اليوم الأحد، من برنامج "عايشه شو"، على قناة "القاهرة والناس 2"، تقديم عائشة عثمان، حول مصطلح "توريث الفن" واتجاه أبناء الفنانين إلى مهن آبائهم، قائلا: "الفن ليس به توريث، حيث إن الموهبة هي الأساس والأهم، فالفنان إذا لم تتوفر فيه الموهبة، لن ينفعه وجود والده في الفن"، مشيرًا إلى أنه طالما الموهبة موجودة لدى أبنائه، فالضرورة تقتضي دعمهم والوقوف إلى جوارهم وهذا حقه عليهم، مضيفا أنه لن يندم أبدًا على أي شيء أو تجربة في حياته، حيث يعتبر أي خطأ يمكنه أن يستفيد منه ويتعلم من أخطائه طوال الوقت.
وأكد عاصي الحلاني، أن أكثر شيء ندم عليه، أنه لم يتمكن من مرافقة والده ووالدته وقتا أكثر قبل وفاتهم، لظروف عمله في فترة شهدت بداية شهرته وتركيزه في عمله، وكان يحاول بناء نفسه واسمه، ما لم يمكنه من الجلوس معهم كثيرا. وأشار عاصي الحلاني، إلى أنه نشأ وسط أسرة بسيطة، ولديه 12 شقيقا وشقيقة، 10 شقيقات و2 أولاد،
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رسالة سهير البابلي بعد خروجها من المستشفى (فيديو)

حرصت الفنانة إسعاد يونس، على زيارة صديقتها النجمة سهير البابلي، في منزلها، من أجل أن تطمئن الجمهور على صحتها بعد الوعكة الصحية التي تعرضت لها. ونشرت "يونس" فيديو عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت فيه وهي تقبلها، وتطلب منها أن تطمئن جمهورها صحتها، وهو ما حدث، حيث وجهت سهير رسالة لجمهورها قائلةً: "أنا كويسة جدًا، وإن شاء الله هنشتغل أنا وإسعاد حبيبتي، كل سنة وأنتوا طيبين، كل سنة وإحنا كلنا بخير ومع بعض"، بينما عقبت إسعاد: "هي زي الفل يا جماعة وقمر، وأنا هنا بالنيابة عنكم كلكم، وبجد والله العظيم هنشتغل سوا بعد العيد".
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ناهد السباعي: أنا مش مجنونة وبروح لدكتور نفسي(فيديو)

حلت الفنانة ناهد السباعي، اليوم الأحد، ضيفة على برنامج "شيخ الحارة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، عبر شاشة "القاهرة والناس"، وقالت إنها اتفقت مع والدتها ناهد فريد شوقي، في حالة عدم زواجها أن يقوما بتبني طفل، بسبب عدم القدرة أن يتركا بعضهما البعض، موضحة أن والدتها قالت لها: "يا تجبيلي عيال يا تجبيلي كلاب"، مضيفةً: "أنا مرتبطة بأمي وأنام في حضنها حتى يومنا هذا، فأنا أعتبرها بنتي فهي لا تعرف تأكل أو تنام وأنا مش موجودة، وأدعي ربنا أن يجعل يومي قبل يومها، وهي مرتبطة بي بشكل كبير، عندما تزوجت من المحامي عاصم قنديل كنت بنام في المنتصف بينهما".
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ناهد السباعي: لو لبست عريان من فوق تحت بيكون مقفول

قالت الفنانة ناهد السباعي، اليوم الإثنين، خلال حلولها ضيفة على برنامج "شيخ الحارة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، عبر شاشة "القاهرة والناس"، إنها لم تندم على مشاهدها الجرئية التي قدّمتها خاصة في فيلمي "حرام الجسد" و"يوم للستات"، موضحة: "دول أحلى فيلمين عملتهم في حياتي". وردت على اتهامها بتعمد ارتداء ملابس مثيرة للفت الانتباه في المهرجانات، نافية هذا الأمر قائلة: "استأت من الصحفيين والفنانين الزملاء بسبب عدم لفت نظري إن فستاني اتقطع في مهرجان بيروت، وفضلت مش واخدة بالي لحد ما سمر مرسي قالتلي".
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