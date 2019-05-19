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مبارك: معظم المشاكل في المنطقة من صنع أيدي العرب

١٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٤٣ م
حسني مبارك
حسني مبارك
قال الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، إن غزو الكويت وتداعياته ألقت بظلالها على تردي الأوضاع في المنطقة إلى يومنا هذا، فالعالم العربي انقسم كما لم ينقسم من قبل، والتدخلات والأطماع الخارجية وجدتها فرصة لتحقيق مصالحها. وأضاف مبارك، خلال حوار أجراه مع الإعلامية فجر السعيد، في جريدة "الأنباء" الكويتية، أنه بعد الغزو اختل التوازن الذي كان حادثا بين العراق وإيران لمصلحة إيران في المنطقة، وجاءت أعمال الإرهاب متمثلة في تنظيم القاعدة تحت زعم مقاومة التواجد الأميركي في الخليج لتصل ذروتها في أحداث 11 سبتمبر.
وتابع، كما ترتب على ذلك غزو العراق عام 2003 ومزيد من الاضطراب في المنطقة وصولا لانقضاض حماس على السلطة في غزة وحدوث شرخ فلسطيني عميق ممتد إلى يومنا هذا، بعد ذلك جاءت أحداث 2011 في المنطقة العربية كلها وأدت لحالة من التمزق والتشرذم والإرهاب لم تشهدها المنطقة في تاريخها الحديث، للأسف كثير من هذه المشاكل
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وائل -الفخرانى

وائل الفخراني يكتب: لماذا يجب على «حماية المنافسة» منع صفقة أوبر وكريم؟

على مدار الأعوام السابقة، استمتع ما يزيد على 800 ألف سائق مصري (بناء على معلوماتي في عملي في كريم من سنة 2016)، وملايين الركاب بخدمات شركتي النقل التشاركي التي قدمتها المتنافستان أوبر وكريم. تنافست الشركتان في تقديم تخفيضات وعروض مميزة للركاب من ناحية، واجتذاب الكباتن والسائقين بعروض مغرية وأجور مرتفعة من ناحية أخرى. التنافس هذا، دفع بالسوق المصري إلى الأمام، وشجّع لاعبين جددا ورواد أعمال طامحين لمزيد من الابتكار، في حين دفع المستثمرين إلى الانتباه لمدى أهمية سوق النقل التشاركي.
الصلاة (1)

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 21 مايو بمحافظات مصر

بمناسبة شهر رمضان الكريم، تقدم "التحرير" اليوم الثلاثاء 21 مايو، خدمة مواقيت الصلاة ومواعيد رفع الأذان، في عدد من المدن والمحافظات المصرية، حسب التوقيتات المحلية، وهي: "القاهرة، والإسكندرية، والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وأسيوط".. ويصوم المصريون في أول أيام رمضان، 15 ساعة و3 دقائق، ومن المعروف أن أطول عدد ساعات للصيام تكون في آخر الشهر، إذ تصل إلى 15 ساعة و43 دقيقة. وهي فترة زمنية متوسطة مقارنة بدول العالم، والتي تسجل فيها الدول الإسكندنافية "الدنمارك والنرويج والسويد"، عدد ساعات صيام يتراوح من 20 إلى 21 ساعة.
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«التعليم» تكشف عدد من أدوا امتحان أحياء أولى ثانوي إلكترونيا

أدى طلاب الصف الأول الثانوي، اليوم الإثنين، امتحان مادة الأحياء في ثاني أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2018/2019. وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان صادر عنها، مساء الإثنين، إن منظومة الاختبارات الإلكترونية للفصل الدراسي الثاني للصف الأول الثانوي 2018/2019، حققت اليوم نجاحًا كبيرًا، إذ استقبلت 409 آلاف و704 طلاب وطالبات من المستهدفين لأداء امتحان مادة الأحياء في الفترة الأولى والثانية داخل المدارس المجهزة تكنولوجيا بالمحافظات المختلفة.
رمضان-نايتس

حكم أخذ اللبوس في رمضان.. الأزهر والإفتاء يجيبان

أكد الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، فى فتوى رسمية له، ردا على سؤال حكم أخذ اللبوس فى نهار رمضان، أن من احتاج إلى لبوسٍ، أو غسولٍ، أو منظارٍ مهبليٍّ، أو إصبعٍ للفحص الطبي، وإلى شيءٍ من ذلك حال صيامه ولا يمكن تأجيله إلى ما بعد الإفطار يجوز له أنْ يُقَلِّدَ من أجازه من العلماء في أثناء الصوم؛ فلا يفسد الصومُ عندهم بما يدخل الإحليل، أو إذا كان الدَّاخِلُ لِلْفَرْجِ جامِدًا؛ كالآلاتِ وبعضِ أنواعِ اللبوس، وإن كان القضاءُ مستحبًّا لمن استطاع؛ خروجًا من الخلاف.
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الإعلامية-الكويتية-فجر السعيد-محمد-حسنى مبارك

مبارك: تهديد إيران للخليج لا يمكن السكوت عليه

قال الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، إن إيران تسعى للتغلغل في المنطقة لتهديد الأمن القومي العربي، ومن بعد 2011 استغلت كل القوى التي لها أطماع في منطقتنا هذا الظرف التاريخي لتحقيق مصالحها. وأضاف الرئيس مبارك خلال حوار أجراه مع الإعلامية فجر السعيد، في جريدة "الأنباء" الكويتية، أن مصر وقفت مع العراق في حربه ضد إيران، ووقفت مع الأشقاء في الخليج ضد أي تهديد إيراني لهم، متابعا "وأنا مع الملك عبدالله العاهل السعودي كان لنا رؤية مشتركة في التصدي لأطماع إيران في المنطقة مع محاولة فتح أي آفاق للتفاهم معهم.
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لأول مرة.. مبارك يكشف أسرار الغزو العراقي للكويت

كشف الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، في مقابلة مع الإعلامية الكويتية فجر السعيد، أسرار وخفايا الغزو العراقي للكويت وذلك للمرة الأول من تخليه عن الحكم في فبراير عام 2011. ونشرت السعيد تغريدات، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، وذكرت فيها أن مبارك كشف لها أسرار وخفايا الغزو العراقي للكويت". وأضافت أنه تحدث عن "عواقب صفقة القرن، ومعلومات عن حرب السادس من أكتوبر واستعادة سيناء، بالإضافة إلى تأثير الدور الأمريكي والروسي في الشرق الأوسط". وقالت، إن مبارك ذكر في لها أنها قال لرئيس وزراء إسرائيل الأسبق شيمون بيريز: "إنتوا عايزين تخشوا الجامعة العربية؟
علاء-مبارك- (1)

علاء مبارك يعلق على «صفقة القرن» بـ7 أسئلة

علق علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، لأول مرة على ما يسمى بـ"صفقة القرن"، وهو المصطلح الذي أُطلق بعد مقترح وضعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، بحسب ما يعتقد، إذ تهدف هذه الصفقة إلى توطين الفلسطينيين خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإنهاء حق العودة. وجاء تعليق علاء مبارك، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي، "تويتر"، في شكل 7 أسئلة أراد من خلالها معرفة حقيقة الصفقة وهدفها، والأطراف المشاركة بها، وكذلك المستفيدون منها، ونوعها هل هي اقتصادية أم سياسية.
ابو بكر-البغدادى

بعد سقوط الخلافة.. ماذا وراء ظهور البغدادي مرة أخرى؟

مساء أمس الاثنين، أصدر تنظيم "داعش" الإرهابي، شريط فيديو ظهر فيه أكثر الرجال المطلوبين في العالم، قائد التنظيم أبو بكر البغدادي، الذي لم يره أحد علانية منذ كلمته الشائنة من على منبر مسجد النوري في مدينة الموصل العراقية، في يوليو عام 2014، عندما أعلن خلافته المزعومة، وفي شريط الفيديو الأخير، يجلس البغدادي على الأرض، وخلفه ملاءة بيضاء، وبجواره بندقية آلية و بعض الوسائد، وعلى يساره يجلس ثلاثة رجال ملثمين، وفي الفيديو تحدث البغدادي لمدة 18 دقيقة تقريبا، بهدوء وبساطة ودون أي جاذبية، واستمع إليه الحضور بانتباه وفي صمت.
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