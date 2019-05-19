رياضة

مفاجآت في تشكيل الزمالك أمام نهضة بركان

١٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٥٦ م
الزمالك
الزمالك
أعلن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التشكيل الأساسي الذي سيبدأ به الفريق مباراة ذهاب نهائي الكونفدرالية الإفريقية، أمام نهضة بركان المغربي، والتي ستنطلق في الثانية عشرة بتوقيت القاهرة، على الملعب البلدي ببركان، ومن المقرر إقامة مباراة الإياب يوم 26 مايو الجاري على استاد برج العرب بالإسكندرية. الجدير بالذكر أن الزمالك تأهل للمباراة النهائية بعد تخطي فريق النجم الساحلي التونسي، بينما تأهل فريق نهضة بركان بعد تخطي فريق الصفاقسي التونسي.
وضم تشكيل الزمالك لمواجهة بطل المغرب كلا من: عمر صلاح- عبدالله جمعة- محمود علاء- محمد عبدالغني- حمدي النقاز- طارق حامد- محمود عبدالعزيز– محمود عبدالمنعم كهربا- يوسف أوباما- أحمد سيد زيزو- عمر السعيد. بينما يجلس على مقاعد البدلاء كل من: حازم إمام- أيمن حفني- بهاء مجدي- إبراهيم حسن- حميد أحداد-
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مقر نادي الزمالك

رئيس الزمالك يعلن موافقة الأولمبية على لائحة النادي

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن موافقة اللجنة الأولمبية المصرية، وذلك بعد اجتماعها، الإثنين، حيث قررت اعتماد لائحة النادى، والتي كانت الجمعية العمومية للقلعة البيضاء قد أقرتها في أغسطس الماضي. وأوضح خلال تصريحات تم بثها بحلقة الإثنين، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على فضائية « المحور»، أن اللائحة سيتم نشرها فى الجريدة الرسمية، ثم يتم الدعوة لإجراء الانتخابات على 4 مقاعد، عقب عيد الفطر المبارك. وأضاف رئيس النادي الأبيض، أن جميع أعضاء اللجنة الأوليمبية وافقوا على لائحة الزمالك، بينما رفضها شخصين فقط هما يحيى دعبس وشريف العريان.
سيد عبد الحفيظ (2)

رئيس الزمالك: أزمتي مع سيد عبد الحفيظ وليس الأهلي

وجه رئيس نادي الزمالك، الشكر للشعب المغربي على حسن استقبال فريقه طوال الأيام الماضية، وقال إنه سيكون على رأس مستقبلي بعثة فريق نهضة بركان في القاهرة. وهاجم رئيس القلعة البيضاء، خلال تصريحات نقلها برنامج «الزمالك اليوم» عبر قناة «المحور»، هيثم فاروق، محلل قنوات بي إن سبورتس، قائلًا: «خايف تقول اسم رئيس مجلس الإدارة ليه، خايف من مين؟». وتابع: «إبراهيم فايق، ظل يشيد بكل فرد في فريق الزمالك عقب مباراة نهضة بركان، ولم يذكر دور مجلس الإدارة، وكأن المجلس لم يقم بأي دور خلال الفترة الماضية، هو نادي الزمالك مالوش رئيس، ليه الحقد اللي جواكم مني؟».
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رئيس الزمالك: ما فعلته مع جروس سيذكره التاريخ

قال رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن التاريخ سيذكر له ما قدمه للنادي الأبيض طوال فترة عمله الإداري بالنادي، مشيرًا إلى أن ما فعله مع السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق على وجه التحديد، سيظل في ذاكرة التاريخ أيضًا. وأضاف خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الإثنين، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على فضائية «المحور»، أن عناد جروس لا يجب التعامل معه بشكل رقيق، لأن تكرار أخطائه أصبح أمرًا مستفزًا للغاية، معلقًا: «سأتحمل حتى مباراة الإياب يوم الأحد».
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رئيس الزمالك للاعبيه: تنتظركم أكبر مكافأة في التاريخ

رصد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مكافآة ضخمة للاعبي الفريق الأبيض في حالة تتويجهم بلقب بطولة الكونفدرالية الإفريقية، على حساب فريق نهضة بركان المغربي. وقال رئيس القلعة البيضاء، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة السبت، من برنامج «الرياضة اليوم» الذي يعرض على قناة المحور: «أقول للاعبين إنهم إذا حصدوا لقب البطولة سيتم صرف أكبر مكافأة في تاريخ النادي لهم، مؤكدًا أن ثقته كبيرة بهم جميعًا وفي الحارس عمر صلاح، الذي نجح في كل الاختبارات الصعبة التي مر بها سابقًا».
أمير مرتضى منصور

أمير مرتضى: فخورون بما قدمناه في الكونفدرالية

أكد أمير مرتضى، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، أن لاعبي الفريق الأبيض لديهم حالة تركيز شديدة قبل مواجهة نهضة بركان، في الثانية عشرة من منتصف ليل اليوم الأحد. وأضاف أمير، خلال تصريحاته بحلقة السبت، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة المحور، أن الفريق خاض مشوارًا طويلا في بطولة الكونفدرالية حتى الوصول للنهائي، ويعاني في هذه المرحلة من ظروف صعبة بسبب الغيابات الكثيرة التي ضربت صفوفه، بداية من مصطفى فتحي، وفرجاني ساسي، وخالد بوطيب، مرورًا بجنش، وعماد السيد مؤخرًا.
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حازم إمام: مواجهة نهضة بركان صعبة ولكن

أكد حازم إمام لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك أن مواجهة نهضة بركان في نهائي الكونفيدرالية الإفريقية والمقرر إقامتها مساء الأحد ليست أول مباراة للزمالك في المغرب مشيرًا إلى أن الفريق خاض عدة مباريات في المغرب وحقق نتائج جيدة. وأضاف قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة الذي أقيم منذ قليل، أن لقاء الغد صعب ولاعبي الزمالك يركزون تماما فيه ويأخذونه على محمل الجد وأنه لديه ثقة أنهم سيحققون نتيجة طيبة في مباراة الذهاب.
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الزمالك يختتم تدريباته لمواجهة نهضة بركان

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تحت قيادة مديره الفني السويسري كريستيان جروس، تدريباته مساء اليوم الخميس، في الخامسة مساء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، في إطار استعداداته للمواجهة المرتقبة أمام فريق نهضة بركان المغربي، في ذهاب الدور النهائي لكأس الكونفدرالية الإفريقية 2019، والمقرر لها يوم الأحد المقبل في المملكة المغربية. ومن المقرر أن تغادر بعثة فريق الزمالك، مطار القاهرة مساء اليوم، متجهة إلى المغرب لخوض مباراة ذهاب نهائى الكونفدرالية.
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