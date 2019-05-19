مفاجآت في تشكيل الزمالك أمام نهضة بركان

١٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٥٦ م

الزمالك

أعلن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التشكيل الأساسي الذي سيبدأ به الفريق مباراة ذهاب نهائي الكونفدرالية الإفريقية، أمام نهضة بركان المغربي، والتي ستنطلق في الثانية عشرة بتوقيت القاهرة، على الملعب البلدي ببركان، ومن المقرر إقامة مباراة الإياب يوم 26 مايو الجاري على استاد برج العرب بالإسكندرية. الجدير بالذكر أن الزمالك تأهل للمباراة النهائية بعد تخطي فريق النجم الساحلي التونسي، بينما تأهل فريق نهضة بركان بعد تخطي فريق الصفاقسي التونسي.

وضم تشكيل الزمالك لمواجهة بطل المغرب كلا من: عمر صلاح- عبدالله جمعة- محمود علاء- محمد عبدالغني- حمدي النقاز- طارق حامد- محمود عبدالعزيز– محمود عبدالمنعم كهربا- يوسف أوباما- أحمد سيد زيزو- عمر السعيد. بينما يجلس على مقاعد البدلاء كل من: حازم إمام- أيمن حفني- بهاء مجدي- إبراهيم حسن- حميد أحداد-