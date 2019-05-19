رياضة

سانشيز يوافق على طلب سولشيار حول مستقبله مع يونايتد

تحرير:سعد الدين محمود ١٩ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٠٦ م
سانشيز
سانشيز
رحب الدولي التشيلي أليكسيس سانشيز، لاعب مانشستر يونايتد، الإنجليزي، بالرحيل عن صفوف الشياطين الحمر، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بناء على رغبة النرويجي، أولي جونار سولشاير، المدير الفني للفريق. وذكرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، اليوم الأحد، أن سانشيز لا يمانع في تلبية طلب سولشيار بشأن رحيله عن الفريق الصيف المقبل، خاصة أنه لم يقدم المستوى المنتظر منه منذ انضمامه في يناير 2018، في فترة تواجد البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق لليونايتد.
وخاض اللاعب صاحب الـ30 عامًا، مع مانشستر يونايتد هذا الموسم 27 مباراة في كل البطولات، سجل خلالها هدفين فقط، وصنع 4 أخرى، ولم يقدم في الموسم الماضي مستواه المعهود مع أرسنال، قبل رحيله للشياطين الحمر في يناير 2018. وتبلغ القيمة السوقية لسانشيز وفقًا لموقع «ترانسفير ماركت» 45 مليون يورو، لكن
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مقر نادي الزمالك

رئيس الزمالك يعلن موافقة الأولمبية على لائحة النادي

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن موافقة اللجنة الأولمبية المصرية، وذلك بعد اجتماعها، الإثنين، حيث قررت اعتماد لائحة النادى، والتي كانت الجمعية العمومية للقلعة البيضاء قد أقرتها في أغسطس الماضي. وأوضح خلال تصريحات تم بثها بحلقة الإثنين، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على فضائية « المحور»، أن اللائحة سيتم نشرها فى الجريدة الرسمية، ثم يتم الدعوة لإجراء الانتخابات على 4 مقاعد، عقب عيد الفطر المبارك. وأضاف رئيس النادي الأبيض، أن جميع أعضاء اللجنة الأوليمبية وافقوا على لائحة الزمالك، بينما رفضها شخصين فقط هما يحيى دعبس وشريف العريان.
سيد عبد الحفيظ (2)

رئيس الزمالك: أزمتي مع سيد عبد الحفيظ وليس الأهلي

وجه رئيس نادي الزمالك، الشكر للشعب المغربي على حسن استقبال فريقه طوال الأيام الماضية، وقال إنه سيكون على رأس مستقبلي بعثة فريق نهضة بركان في القاهرة. وهاجم رئيس القلعة البيضاء، خلال تصريحات نقلها برنامج «الزمالك اليوم» عبر قناة «المحور»، هيثم فاروق، محلل قنوات بي إن سبورتس، قائلًا: «خايف تقول اسم رئيس مجلس الإدارة ليه، خايف من مين؟». وتابع: «إبراهيم فايق، ظل يشيد بكل فرد في فريق الزمالك عقب مباراة نهضة بركان، ولم يذكر دور مجلس الإدارة، وكأن المجلس لم يقم بأي دور خلال الفترة الماضية، هو نادي الزمالك مالوش رئيس، ليه الحقد اللي جواكم مني؟».
جروس (1)

رئيس الزمالك: ما فعلته مع جروس سيذكره التاريخ

قال رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن التاريخ سيذكر له ما قدمه للنادي الأبيض طوال فترة عمله الإداري بالنادي، مشيرًا إلى أن ما فعله مع السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق على وجه التحديد، سيظل في ذاكرة التاريخ أيضًا. وأضاف خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الإثنين، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على فضائية «المحور»، أن عناد جروس لا يجب التعامل معه بشكل رقيق، لأن تكرار أخطائه أصبح أمرًا مستفزًا للغاية، معلقًا: «سأتحمل حتى مباراة الإياب يوم الأحد».
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اليكسيس-سانشيز‎

الكالتشيو سلاح مانشستر يونايتد للتخلص من سانشيز

ذكر موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي أن فشل مانشستر يونايتد الإنجليزي في التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد بعد التعادل مع هيديرسفيلد تاون (1 ـ1) مؤخرا في ختام الجولة قبل الأخيرة لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج) لموسم 2018- 2019، عزز فرص يوفنتوس وإنتر ميلان في ضم التشيلي أليكسيس سانشيز، لاعب الشياطين الحمر. من جانبها أشارت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية إلى أن عقد سانشيز مع مانشستر يونايتد يحتوي على بند قد يسهل رحيله عن الفريق، وهو انخفاض أجره بنسبة 25% في حالة الفشل في التأهل لدوري الأبطال.
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البريميرليج اليوم..الصراع يشتعل للتأهل لدوري الأبطال

تتواصل اليوم الأحد مباريات الجولة رقم 37 من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لموسم 2018- 2019، حيث تشتد المنافسة على إنهاء الموسم في المراكز الأربعة الأولى للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وضمن بالفعل التأهل إلى دوري الأبطال كل من ليفربول ومانشستر سيتي، ولا يزال هناك مقعدان يتنافس عليهما 4 فرق هي توتنهام وتشيلسي وأرسنال ومانشستر يونايتد، وكان السبيرز بحاجة إلى تحقيق الانتصار أمس لضمان التأهل للمسابقة الأوروبية، إلا أنه سقط أمام بورنموث ليترك الباب مفتوحًا أمام جميع الاحتمالات.
مانشستر- سيتي‎

منافسو مانشستر سيتي يرغبون في تتويجه بكأس الاتحاد

يأمل الكثيرون من منافسي مانشستر سيتي في تتويج الفريق بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي هذا الموسم، وذلك عندما يواجه رجال المدرب الإسباني بيب جوارديولا، فريق واتفورد يوم 18 مايو الجاري على ملعب ويمبلي، وفي حال حقق واتفورد الانتصار، فسيضمن التأهل إلى مسابقة الدوري الأوروبي الموسم المقبل، وسيعني ذلك أن الفريق الذي سينهي الموسم في المركز السادس، سيخوض الدور التمهيدي الثاني في الدوري الأوروبي بدلا من التأهل مباشرة إلى دور المجموعات، الأمر الذي سيلحق الضرر ببعض الفرق خلال فترة التحضير للموسم.
اليكسيس-سانشيز‎

أجر سانشيز يقف عقبة أمام مانشستر يونايتد للتخلص منه

فشل التشيلي أليكسيس سانشيز في تقديم مستويات جيدة مع مانشستر يونايتد منذ أن انضم إلى الشياطين الحمر في شهر يناير من عام 2018، آتيًا من صفوف أرسنال، إذ سجل هدفا وحيدا في 19 مباراة خاضها في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، ويبحث اليونايتد عن التخلص من سانشيز، إلا أن أجره الأسبوعي الذي يصل إلى 500 ألف جنيه إسترليني يمثل عقبة كبيرة أمام الشياطين الحمر، في ظل رفض أي نادٍ دفع هذا الرقم، ليبقى أمل اليونايتد هو الاستعداد لدفع نصف أجر سانشيز السنوي الذي يصل إلى 26 مليون جنيه إسترليني، لتسهيل رحيله.
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