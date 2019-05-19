سانشيز يوافق على طلب سولشيار حول مستقبله مع يونايتد

تحرير:سعد الدين محمود ١٩ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٠٦ م

سانشيز

رحب الدولي التشيلي أليكسيس سانشيز، لاعب مانشستر يونايتد، الإنجليزي، بالرحيل عن صفوف الشياطين الحمر، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بناء على رغبة النرويجي، أولي جونار سولشاير، المدير الفني للفريق. وذكرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، اليوم الأحد، أن سانشيز لا يمانع في تلبية طلب سولشيار بشأن رحيله عن الفريق الصيف المقبل، خاصة أنه لم يقدم المستوى المنتظر منه منذ انضمامه في يناير 2018، في فترة تواجد البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق لليونايتد.

وخاض اللاعب صاحب الـ30 عامًا، مع مانشستر يونايتد هذا الموسم 27 مباراة في كل البطولات، سجل خلالها هدفين فقط، وصنع 4 أخرى، ولم يقدم في الموسم الماضي مستواه المعهود مع أرسنال، قبل رحيله للشياطين الحمر في يناير 2018. وتبلغ القيمة السوقية لسانشيز وفقًا لموقع «ترانسفير ماركت» 45 مليون يورو، لكن