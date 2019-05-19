إرهاب

اللوفر وباردو.. متاحف في مرمى نيران الإرهاب

تسلل أحد العناصر الإرهابية من داخل بوابات المتحف ووضع عبوة ناسفة داخل إحدى الحافلات التي تنقل السياح ليصل عدد القتلى من وراء الحادث نحو تسعة سائحين ألمان وسائقهم المصري
تحرير:عمرو عفيفي ١٩ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٢٢ م
تحطم أتوبيس سياحي قرب المتحف المصري الكبير
تحطم أتوبيس سياحي قرب المتحف المصري الكبير
تحولت المتاحف في السنوات الأخيرة، إلى أهداف للتنظيمات الإرهابية التي تُحرض أعضاءها على استهدافها بشكل مُباشر أو اتخاذها طريقة غير مُباشرة لتنفيذ عمليات تجاه السياح الزائرين لهذه المقاصد الأثرية، أو حافلاتهم التي تتمركز أمامها. كان آخر هذه الحوادث، ما شهدته الجيزة، اليوم، من وقوع انفجار استهدف حافلة سياحية عند المتحف المصري الكبير، قرب منطقة الأهرامات، بواسطة عبوة ناسفة، أدت إلى وقوع عدد من المصابين، قدرتها وزارة الداخلية في بيان صادر عنها، بأنها "خدوش" نتيجة تهشم الزجاج الخاص بالسيارات، وتم عمل الإسعافات الأولية لهم.
المتحف الطبيعي بوسط لندن وقع الحادث، في أكتوبر العام قبل الماضي، حين مرّت سيارة بسرعة جنونية فوق الرصيف خارج المتحف الطبيعي، ليؤدي إلى إصابة نحو 11 شخصا، نقلتهم سيارات الإسعاف سريعا. وتجاوبت السلطات البريطانية مع الحادث عبر إرسال أعداد كبيرة من أفراد الشرطة إلى مكان الحادث، بالتزامن مع تحليق طائرات
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داعش (2)

حملة وخطة.. لماذا ينتظر الإرهابيون شهر رمضان؟

لم تستحِ الجماعات الإرهابية من انتهاك حرمة شهر رمضان الكريم، إذ استهدفت عملية إرهابية قبل الإفطار بساعات قليلة أتوبيسا سياحيا يستقله 25 سائحًا من جنوب إفريقيا، قرب ميدان الرماية (نزلة الطريق الدائري) بحي الهرم، ما أدى إلى تهشم زجاج الأتوبيس وإصابة عدد من الركاب، بينما أعلنت وزارة الداخلية بتونس منذ يومين عن إحباط عملية إرهابية مزمع تنفيذها في رمضان واكتشاف مخزن للمتفجرات تابع لكتيبة عقبة بن نافع التابعة لتنظيم القاعدة في المغرب، لاستهداف الوحدات الأمنية والعسكرية بالقصرين.
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لماذا تم استهداف أتوبيس «انفجار الهرم»؟

منذ نحو 15 عاما تتعرض مصر لصدمات في المجال السياحي تؤثر سلبا على اقتصادها، وتشهد منحنى من الهبوط غير المسبوق في هذا المجال، وربما ساهم الإرهاب الذي شهدته البلاد في أعقاب ثورة يناير 2011 في خسائر القطاع السياحي، بيد أن الوضع اختلف بشكل كبير خلال العام الماضي، وحدثت طفرة سياحية أزعجت المتضررين من انتعاش الاقتصاد المصري، ليبدأوا تحريك أذرعهم الإرهابية لإفشال السياحة مجددا، وهو ما شهدته البلاد اليوم في حادث تفجير عبوة ناسفة بجانب أتوبيس سياحي في منطقة الهرم.
داعش

بعد إعلان قيام ولاية جديدة.. كيف توغل داعش في الهند؟

جاء إعلان داعش تمكنه من إقامة ولاية جديدة في الهند، بعد عدد من العمليات الإرهابية في قارة آسيا، أبرزها تفجيرات سريلانكا، التي راح ضحيتها المئات، ودعت الحكومة الهندية في أعقابها إلى ضرورة الضغط على الجماعات الإرهابية، من أجل وقف أعمالها ضد الأبرياء، كما أكدت سعيها للقضاء عليه، وطالبت مرارا بضرورة مكافحة باكستان للإرهاب على أراضيها، غير أن "داعش" كان يتوغل في الوقت نفسه داخل الهند، وربما من قبله عن طريق بعض الجماعات التي تحمل نفس الأفكار المتطرفة التي يحملها ما يسمي نفسه بـ"تنظيم الدولة الإسلامية".
الجيش الجزائرى

الجيش الجزائري يضبط 3 عناصر تدعم الإرهابيين

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان لها، اليوم السبت، عن توقيف 3 عناصر تدعم للجماعات الإرهابية بولاية تلمسان شمال غرب البلاد، قائلة إنه في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات أوقفت دورية للجيش بتلمسان 3 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، كما أنه في إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت قوات الجيش في جانت وتمنراست جنوب البلاد، 12 منقبا عن الذهب وضبطت 5 مولدات كهربائية، و5 مطارق ضاغطة، و15 كيسا من خليط خام الذهب والحجارة. ويأتي ذلك استمرارا لمكافحة الإرهاب في الجزائر.
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ابو بكر-البغدادى

لماذا عاود أبو بكر البغدادي الظهور بعد 5 سنوات؟

طرح المقطع المصور الذي ظهر فيه زعيم تنظيم «داعش» الإرهابي أبو بكر البغدادي، العديد من الأسئلة حول الدوافع الأساسية التي جعلته يعاود الظهور مرة أخرى في فيديو لمدة 18 دقيقة، بهيئته الكاملة، دون غطاء على وجهه، وما هي الخلفيات التي رافقت ظهوره هذه المرة، والفوارق الأساسية بين دوافهه للظهور مؤخرا عن آخر مرة قبل 5 سنوات، وتباين تفسير ظهوره لأسباب متنوعة بين محاولته لجذب الانتباه، وتجنيد أنصار جدد، بعدما خفت نجم تنظيم داعش عقب الهزائم الأخيرة، وبين أسباب أخرى نحاول استعراضها في هذا التقرير.
اسامة-بن-لادن (2)

مجمع بن لادن.. هنا التقى الموت رئيس تنظيم القاعدة

مجمع بن لادن، أو "قصر وزيرستان" كما هو معروف في باكستان، مبنى فريد من نوعه للغاية ويشبه القلعة، حسب وصف مسئولين أمريكيين، هو المخبأ الأكثر أمنا للمتشدد الراحل مؤسس ورئيس تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، كما كان يعتقد، وهو نفسه المكان الذي طالته فيه يد المخابرات الأمريكية وقامت بعملية تصفيته، في 2 مايو 2011، ليصدر فيما بعد قرار محلي بإزالة المجمع بالكامل، وبناء مدينة ترفيهية بدلا منه، لخدمة أهل باكستان، ومحو آثار وجود الإرهابي العتيد به، ولدثر الوقت العصيب الذي عاشه مواطنو باكستان إبان محاولات القبض على بن لادن، حتى انتهاء العملية برمتها.
هزيمة-داعش

العراق يبدأ عملية عسكرية لتطهير الحدود مع سوريا

أعلنت قيادة عمليات الأنبار للحشد الشعبي العراقي، اليوم الخميس، بدء عملية عسكرية واسعة لتطهير الشريط الحدودي مع سوريا، مشيرة إلى أن قواتها ستدخل من 3 محاور رئيسة وتنتشر على الشريط الحدودي. وقال قائد العمليات قاسم مصلح، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز": "إن قواتنا انطلقت فجر اليوم بعملية عسكرية واسعة لتطهير الحدود بمشاركة لواء 13 و17 و18 و19 في الحشد الشعبي"، مضيفا أن القوات مستعدة لدرء أي خطر أو طارئ في حال سلك الإرهابيون طريقهم نحو حدود العراق إثر عملية الجيش السوري.
اسامة-بن-لادن

طبيب وقائد عسكري.. رجال حول تصفية بن لادن

تصفية مؤسس تنظيم القاعدة الإرهابي أسامة بن لادن، كانت عملية تتطلب الكثير من الوقت والجهد والمشاركة بين أطراف متعددة، تستطيع عبرها القوات الأمريكية الوصول لمبتغاها، ووضع يدها على الرجل الذي طعنها غير مرة، وتسبب لها في آلام، بات معها الخلاص منه ضرورة قصوى بالنسبة لهم، لكن من بين العشرات الذين ساهموا ببذل مجهود كبير للوصول لـ"بن لادن"، يظل هناك أشخاصا يمثلون علامات بارزة في عملية التصفية التي اشترك فيها كثيرون من جنسيات مختلفة، بهدف بلوغ الأمان بالخلاص منه.
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