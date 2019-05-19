اللوفر وباردو.. متاحف في مرمى نيران الإرهاب

تسلل أحد العناصر الإرهابية من داخل بوابات المتحف ووضع عبوة ناسفة داخل إحدى الحافلات التي تنقل السياح ليصل عدد القتلى من وراء الحادث نحو تسعة سائحين ألمان وسائقهم المصري

تحرير:عمرو عفيفي ١٩ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٢٢ م

تحطم أتوبيس سياحي قرب المتحف المصري الكبير

تحولت المتاحف في السنوات الأخيرة، إلى أهداف للتنظيمات الإرهابية التي تُحرض أعضاءها على استهدافها بشكل مُباشر أو اتخاذها طريقة غير مُباشرة لتنفيذ عمليات تجاه السياح الزائرين لهذه المقاصد الأثرية، أو حافلاتهم التي تتمركز أمامها. كان آخر هذه الحوادث، ما شهدته الجيزة، اليوم، من وقوع انفجار استهدف حافلة سياحية عند المتحف المصري الكبير، قرب منطقة الأهرامات، بواسطة عبوة ناسفة، أدت إلى وقوع عدد من المصابين، قدرتها وزارة الداخلية في بيان صادر عنها، بأنها "خدوش" نتيجة تهشم الزجاج الخاص بالسيارات، وتم عمل الإسعافات الأولية لهم.

المتحف الطبيعي بوسط لندن وقع الحادث، في أكتوبر العام قبل الماضي، حين مرّت سيارة بسرعة جنونية فوق الرصيف خارج المتحف الطبيعي، ليؤدي إلى إصابة نحو 11 شخصا، نقلتهم سيارات الإسعاف سريعا. وتجاوبت السلطات البريطانية مع الحادث عبر إرسال أعداد كبيرة من أفراد الشرطة إلى مكان الحادث، بالتزامن مع تحليق طائرات