نابولي يسحق إنتر ميلان برباعية في الدوري الإيطالي

تحرير:سعد الدين محمود ١٩ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٢٥ م

نابولي

اكتسح نابولي، مضيفه إنتر ميلان، بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، خلال المباراة التي اقيمت بين الفريقين، مساء اليوم الأحد، على ملعب «سان باولو»، ضمن مباريات الجولة الـ37 لبطولة الدوري الإيطالي. دخل نابولي بقيادة مدربه المخضرم كارلو أنشيلوتي، اللقاء متحفزًا لتحقيق نتيجة جيدة، وفرض سيطرته وخطورته على مجريات اللعب معظم الوقت، في ظل محاولات لاعبي إنتر، قبل أن يتمكن بيوتر زيلينسكي من تسجيل هدف التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة 16، وينتهي الشوط الاول بنتيجة 1-0.

وفي الشوط الثاني حاول إنتر ميلان، بقيادة مدربه لوتشانو سباليتي، تعديل النتيجة، لكن لاعبي نابولي واصلوا ضغطهم على دفاع النيراتزورى، وأسفر ذلك عن الهدف الثاني في الدقيقة 61 عن طريق درايس ميرتينز، ثم أضاف فابيان رويز الهدف الثالث بعدها بعشر دقائق لتتعقد الأمور على إنتر. وعاد "رويز" للظهور مجددًا في الدقيقة

وفي الشوط الثاني حاول إنتر ميلان، بقيادة مدربه لوتشانو سباليتي، تعديل النتيجة، لكن لاعبي نابولي واصلوا ضغطهم على دفاع النيراتزورى، وأسفر ذلك عن الهدف الثاني في الدقيقة 61 عن طريق درايس ميرتينز، ثم أضاف فابيان رويز الهدف الثالث بعدها بعشر دقائق لتتعقد الأمور على إنتر.



وعاد "رويز" للظهور مجددًا في الدقيقة 78 ليسجل الهدف الرابع لنابولي، قبل أن يسجل الأرجنتيني هدف الإنتر الوحيد في الدقيقة 81 من ركلة جزاء.



بهذه النتيجة رفع نابولي رصيده إلى 79 محافظًا على موقع في المركز الثاني بجدول ترتيب الكالشيو، بينما تجمد رصيد إنتر ميلان عند النقطة 66 احتل بها المركز الرابع بفارق الأهداف عن أتالانتا صاحب المركز الثالث، ومتفوقًا بنقطة عن ميلان صاحب المركز الخامس، قبل جولة واحدة من نهاية المسابقة.