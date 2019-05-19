رياضة

نابولي يسحق إنتر ميلان برباعية في الدوري الإيطالي

تحرير:سعد الدين محمود ١٩ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٢٥ م
نابولي
نابولي
اكتسح نابولي، مضيفه إنتر ميلان، بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، خلال المباراة التي اقيمت بين الفريقين، مساء اليوم الأحد، على ملعب «سان باولو»، ضمن مباريات الجولة الـ37 لبطولة الدوري الإيطالي. دخل نابولي بقيادة مدربه المخضرم كارلو أنشيلوتي، اللقاء متحفزًا لتحقيق نتيجة جيدة، وفرض سيطرته وخطورته على مجريات اللعب معظم الوقت، في ظل محاولات لاعبي إنتر، قبل أن يتمكن بيوتر زيلينسكي من تسجيل هدف التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة 16، وينتهي الشوط الاول بنتيجة 1-0.
وفي الشوط الثاني حاول إنتر ميلان، بقيادة مدربه لوتشانو سباليتي، تعديل النتيجة، لكن لاعبي نابولي واصلوا ضغطهم على دفاع النيراتزورى، وأسفر ذلك عن الهدف الثاني في الدقيقة 61 عن طريق درايس ميرتينز، ثم أضاف فابيان رويز الهدف الثالث بعدها بعشر دقائق لتتعقد الأمور على إنتر. وعاد "رويز" للظهور مجددًا في الدقيقة
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مقر نادي الزمالك

رئيس الزمالك يعلن موافقة الأولمبية على لائحة النادي

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن موافقة اللجنة الأولمبية المصرية، وذلك بعد اجتماعها، الإثنين، حيث قررت اعتماد لائحة النادى، والتي كانت الجمعية العمومية للقلعة البيضاء قد أقرتها في أغسطس الماضي. وأوضح خلال تصريحات تم بثها بحلقة الإثنين، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على فضائية « المحور»، أن اللائحة سيتم نشرها فى الجريدة الرسمية، ثم يتم الدعوة لإجراء الانتخابات على 4 مقاعد، عقب عيد الفطر المبارك. وأضاف رئيس النادي الأبيض، أن جميع أعضاء اللجنة الأوليمبية وافقوا على لائحة الزمالك، بينما رفضها شخصين فقط هما يحيى دعبس وشريف العريان.
سيد عبد الحفيظ (2)

رئيس الزمالك: أزمتي مع سيد عبد الحفيظ وليس الأهلي

وجه رئيس نادي الزمالك، الشكر للشعب المغربي على حسن استقبال فريقه طوال الأيام الماضية، وقال إنه سيكون على رأس مستقبلي بعثة فريق نهضة بركان في القاهرة. وهاجم رئيس القلعة البيضاء، خلال تصريحات نقلها برنامج «الزمالك اليوم» عبر قناة «المحور»، هيثم فاروق، محلل قنوات بي إن سبورتس، قائلًا: «خايف تقول اسم رئيس مجلس الإدارة ليه، خايف من مين؟». وتابع: «إبراهيم فايق، ظل يشيد بكل فرد في فريق الزمالك عقب مباراة نهضة بركان، ولم يذكر دور مجلس الإدارة، وكأن المجلس لم يقم بأي دور خلال الفترة الماضية، هو نادي الزمالك مالوش رئيس، ليه الحقد اللي جواكم مني؟».
جروس (1)

رئيس الزمالك: ما فعلته مع جروس سيذكره التاريخ

قال رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن التاريخ سيذكر له ما قدمه للنادي الأبيض طوال فترة عمله الإداري بالنادي، مشيرًا إلى أن ما فعله مع السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق على وجه التحديد، سيظل في ذاكرة التاريخ أيضًا. وأضاف خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الإثنين، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على فضائية «المحور»، أن عناد جروس لا يجب التعامل معه بشكل رقيق، لأن تكرار أخطائه أصبح أمرًا مستفزًا للغاية، معلقًا: «سأتحمل حتى مباراة الإياب يوم الأحد».
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يوفنتوس-وإنتر ميلان (4)

يوفنتوس يتعادل مع أتالانتا في الدوري الإيطالي

تعادل فريق يوفنتوس الإيطالي مع ضيفه أتالانتا بهدف لكل منهما في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الأحد على استاد يوفينتوس أرينا ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من مسابقة الدوري الإيطالي، حيث تقدم الضيوف في الدقيقة 33 عن طريق جوسيب إيليشيش، بينما تعادل ماريو ماندزوكيتش للسيدة العجوز في الدقيقة 80، ليرتفع رصيد يوفينتوس إلى 90 نقطة ولا يؤثر هذا التعادل في موقفه بعد أن حسم اللقب لصالحه قبل جولتين من الآن، بينما ارتفع رصيد أتالانتا إلى 66 نقطة يقفز بها للمركز الثالث متفوقًا على إنتر ميلان بفارق الأهداف والمواجهات المباشرة.
ماسيمليانو-أليجري (1)

ماسيمليانو أليجري يكشف أسباب رحيله عن يوفنتوس

قال المدرب ماسيمليانو أليجري إن إدارة يوفنتوس هي التي قررت رحيله عن الفريق، بعد 5 سنوات توج خلالها بلقب الدوري الإيطالي 5 مرات وكأس إيطاليا 4 مرات، ووصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين، وقال أليجري: "أرحل عن مجموعة انتصارية قادرة على تكرار نجاحها في إيطاليا، وعلى أن تحظى بحملة جيدة في دوري الأبطال. لسوء الحظ، بعض المواقف حرمتنا من الذهاب بعيدًا في دوري الأبطال هذا الموسم، تحدثنا وناقشنا الأفكار في ما يخص الأفضل لمستقبل يوفنتوس، وقررت الإدارة أن الأفضل هو عدم وجودي، الموسم المقبل".
كريستيانو-رونالدو (7)

رونالدو لاعب الموسم في الدوري الإيطالي

توج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي هذا الموسم 2018- 2019، وذلك في أول مواسمه مع اليوفي، الذي انتقل إليه الصيف الماضي قادمًا من صفوف ريال مدريد الإسباني. ونجح النجم البرتغالي في تقديم عروض طيبة في الكالتشيو من خلال تسجيل 22 هدفًا وصناعة 11 هدفًا تحت قيادة المدرب الإيطالي ماسيمليانو أليجري، الذي قررت إدارة اليوفي رحيله عن الفريق نهاية الموسم الجاري، وذلك بعد تتويجه مع الفريق بـ5 ألقاب في الدوري الإيطالي و4 ألقاب في كأس إيطاليا، إلى جانب وصوله إلى نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين، موسمي 2014- 2015 و2016- 2017.
انتر-وميلان‎

صراع دوري الأبطال يشعل مباريات الكالتشيو اليوم

تتواصل اليوم مباريات الجولة رقم 37 من الدوري الإيطالي، من خلال العديد من المباريات البارزة التي ستحدد نتائجها إلى حد كبير ملامح الفريق الذي سيتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. ويستقبل يوفنتوس بطل المسابقة برصيد 89 نقطة، نظيره أتلانتا الرابع برصيد 65 نقطة على ملعب أليانز ستاديوم في تمام الساعة 8:30 مساءً، بينما يستقبل نابولي الوصيف برصيد 76 نقطة، نظيره إنتر الثالث برصيد 66 نقطة على ملعب سان باولو في تمام الساعة 8:30 مساءً أيضا، أما ميلان السادس برصيد 62 نقطة فيستقبل فروسينوني على ملعب سان سيرو في تمام الساعة 6:00 مساءً.
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