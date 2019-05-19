رياضة

بنزيما يتوج بجائزة أفضل لاعب فرنسي خارج فرنسا

تحرير:أحمد ثروت ١٩ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٢٧ م
كريم بنزيما
كريم بنزيما
أعلن الاتحاد الوطنى للاعبى كرة القدم المحترفين فى فرنسا اليوم الأحد، عن تتويج كريم بنزيما لاعب فريق ريال مدريد الاسباني بجائزة أفضل لاعب فرنسي خارج فرنسا موسم (2018- 2019)، وذلك بعد أن تفوق على أقرب منافسيه أنطوان جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد الإسبانى، بول بوجبا لاعب وسط فريق مانشستر يونايتد، هوجو لوريس حارس فريق توتنهام ونجولو كانتى لاعب وسط فريق تشيلسي، حيث أدى اللاعب موسما مميزا مع فريقه فى الموسم الحالى، وتسلمه شارة قيادة الفريق بعد رحيل البرتغالى كريستيانو رونالدو نهاية الموسم الماضى.
وحصل بنزيما على جائزة أفضل لاعب فرنسي محترف لما حققه من مجهود مميز مع الفريق الملكى، ونجح فى تسجيل 30 هدفا وصنع 11 هدفا آخر، وذلك عبر 53 مباراة خاضها فى جميع المسابقات التي شارك بها فريقه. وتلقى بنزيما العديد من الانتقادات فى بداية الموسم الحالى لضعف مستواه وقلة التهديف بعد رحيل رونالدو عن الفريق، لكنه
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مقر نادي الزمالك

رئيس الزمالك يعلن موافقة الأولمبية على لائحة النادي

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن موافقة اللجنة الأولمبية المصرية، وذلك بعد اجتماعها، الإثنين، حيث قررت اعتماد لائحة النادى، والتي كانت الجمعية العمومية للقلعة البيضاء قد أقرتها في أغسطس الماضي. وأوضح خلال تصريحات تم بثها بحلقة الإثنين، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على فضائية « المحور»، أن اللائحة سيتم نشرها فى الجريدة الرسمية، ثم يتم الدعوة لإجراء الانتخابات على 4 مقاعد، عقب عيد الفطر المبارك. وأضاف رئيس النادي الأبيض، أن جميع أعضاء اللجنة الأوليمبية وافقوا على لائحة الزمالك، بينما رفضها شخصين فقط هما يحيى دعبس وشريف العريان.
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رئيس الزمالك: أزمتي مع سيد عبد الحفيظ وليس الأهلي

وجه رئيس نادي الزمالك، الشكر للشعب المغربي على حسن استقبال فريقه طوال الأيام الماضية، وقال إنه سيكون على رأس مستقبلي بعثة فريق نهضة بركان في القاهرة. وهاجم رئيس القلعة البيضاء، خلال تصريحات نقلها برنامج «الزمالك اليوم» عبر قناة «المحور»، هيثم فاروق، محلل قنوات بي إن سبورتس، قائلًا: «خايف تقول اسم رئيس مجلس الإدارة ليه، خايف من مين؟». وتابع: «إبراهيم فايق، ظل يشيد بكل فرد في فريق الزمالك عقب مباراة نهضة بركان، ولم يذكر دور مجلس الإدارة، وكأن المجلس لم يقم بأي دور خلال الفترة الماضية، هو نادي الزمالك مالوش رئيس، ليه الحقد اللي جواكم مني؟».
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رئيس الزمالك: ما فعلته مع جروس سيذكره التاريخ

قال رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن التاريخ سيذكر له ما قدمه للنادي الأبيض طوال فترة عمله الإداري بالنادي، مشيرًا إلى أن ما فعله مع السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق على وجه التحديد، سيظل في ذاكرة التاريخ أيضًا. وأضاف خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الإثنين، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على فضائية «المحور»، أن عناد جروس لا يجب التعامل معه بشكل رقيق، لأن تكرار أخطائه أصبح أمرًا مستفزًا للغاية، معلقًا: «سأتحمل حتى مباراة الإياب يوم الأحد».
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وكيل جاريث بيل يرد على تصريحات زيدان

رد جوناثان بارنيت، وكيل أعمال الويلزي جاريث بيل، لاعب فريق ريال مدريد، على تصريحات زين الدين زيدان، المدير الفني للملكي التي كان يرد من خلالها على سؤال بشأن عدم تركيز جاريث بيل مع الفريق، حيث قال زيزو عقب مباراة، الريال وريو فاليكانو في الدوري الإسباني، التي فاز بها الأخير بهدف دون رد: "لا أعرف ما إذا كان بيل يركز على مدريد، وعليكم أن تسألوه". وقال بارنيت، خلال تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "بيل ملتزم مع ريال مدريد بنسبة 100%، ولم يتغير أي شيء".
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التعادل السلبي يحسم مواجهة ريال مدريد وخيتافي

حسم التعادل السلبي بدون أهداف، مواجهة فريق ريال مدريد ونظيره خيتافي، في المباراة التي جمعتهما، مساء الخميس، على ملعب ستاد «كولسيوم ألفونسو بيريز»، ضمن مواجهات الجولة الرابعة والثلاثين من منافسات الدوري الإسباني، ليرفع الملكي رصيده إلى 65 نقطة، في المركز الثالث، بفارق 6 نقاط عن أتلتيكو مدريد الذي يحتل المركز الثاني، وبخمسة عشر نقطة عن برشلونة المتصدر. وفي المقابل رفع خيتافي رصيده إلى 55 نقطة في المركز الخامس، بفارق الأهداف عن إشبيلية، صاحب المركز الرابع.
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كريم بنزيما على بعد خطوة من تحطيم رقم ميسي

أصبح النجم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني، على بعد خطوة من معادلة رقم الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، نجم فريق برشلونة، فيما يخص الأهداف المتتالية التي سجلها مع الفريق، بعدما أصبح لاعب الملكي أول لاعب في تاريخ النادي يُسجل 8 أهداف متتالية دون أن يحرز أي لاعب آخر من زملائه بين هذه الأهداف، حيث سجل كريم آخر 8 أهداف لأبناء زيدان، متفوقًا على بوشكاش الذي سجل 7 أهداف في موسم 1961-1962، وكارلوس سانتانا (6 أهداف - موسم 1978-1979)، وكريستيانو رونالدو (6 أهداف - 2016-2017).
كريم-بنزيما-ريال-مدريد

بنزيما يتخطى رونالدو ويدخل تاريخ ريال مدريد

رقم مميز وصل إليه الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، بإحرازه 3 أهداف «هاتريك» لفريقه، مساء اليوم الأحد، في شباك أتلتيك بيلباو، خلال اللقاء الذي أقيم على ملعب «سانتياجو برنابيو» ضمن مباريات الجولة الـ33 من بطولة الدوري الإسباني. وأصبح بنزيما هو أول لاعب في تاريخ النادي الملكي يسجل 8 أهداف متتالية للفريق، متفوقًا على بوشكاش الذي سجل 7 أهداف في موسم 1961-1962، وكارلوس سانتيانا (6 أهداف - موسم 1978-1979)، وكريستيانو رونالدو (6 أهداف - 2016-2017).
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