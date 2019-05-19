بنزيما يتوج بجائزة أفضل لاعب فرنسي خارج فرنسا

تحرير:أحمد ثروت ١٩ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٢٧ م

كريم بنزيما

أعلن الاتحاد الوطنى للاعبى كرة القدم المحترفين فى فرنسا اليوم الأحد، عن تتويج كريم بنزيما لاعب فريق ريال مدريد الاسباني بجائزة أفضل لاعب فرنسي خارج فرنسا موسم (2018- 2019)، وذلك بعد أن تفوق على أقرب منافسيه أنطوان جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد الإسبانى، بول بوجبا لاعب وسط فريق مانشستر يونايتد، هوجو لوريس حارس فريق توتنهام ونجولو كانتى لاعب وسط فريق تشيلسي، حيث أدى اللاعب موسما مميزا مع فريقه فى الموسم الحالى، وتسلمه شارة قيادة الفريق بعد رحيل البرتغالى كريستيانو رونالدو نهاية الموسم الماضى.

وحصل بنزيما على جائزة أفضل لاعب فرنسي محترف لما حققه من مجهود مميز مع الفريق الملكى، ونجح فى تسجيل 30 هدفا وصنع 11 هدفا آخر، وذلك عبر 53 مباراة خاضها فى جميع المسابقات التي شارك بها فريقه. وتلقى بنزيما العديد من الانتقادات فى بداية الموسم الحالى لضعف مستواه وقلة التهديف بعد رحيل رونالدو عن الفريق، لكنه