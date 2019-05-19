زي الشمس حلقة 14.. حقيقة علاقة «سيف وفريدة»

تحرير:التحرير ١٩ مايو ٢٠١٩ - ١١:٣٠ م

زي الشمس

في الحلقة الرابعة عشرة من مسلسل "زي الشمس" الذي يُعرض بشكل حصري على شبكة قنوات "MBC مصر"، تخضع "رباب" زميلة وعاشقة "سيف" الذي يُجسده الفنان أحمد مالك، والمتهم بقتل "فريدة" التي تُجسدها الفنانة ريهام عبدالغفور، للتحقيقات أمام النيابة، وأثناء ذلك تعود الأحداث للوراء بمشاهد "فلاش باك" لرصد علاقة "سيف وفريدة"، وبدا أن "سيف" عانى من حالة نفسية غير متزنة، وأنه تعلق بشدة بـ"فريدة"، ولكنها لم تستجب له بالشكل الذي يرغبه، حتى أنه ترك عمله وتفرغ لرسم عدد كبير من اللوحات لـ"فريدة" وعلّقها على كل جدران شقته.

بمرور أحداث الحلقة 14 من "زي الشمس"، تقابل "نور" الدكتور النفسي المعالج لـ"فريدة"، ويروى لها أن شقيقتها كانت محبة لاهتمام "سيف" الزائد بها، ومع الوقت تحول ذلك الاهتمام إلى هوس لا حد له، فأصبحت لا تطيق ذلك، وبدأت تتهرب من "سيف"، بينما هو أصبح يطاردها في كل مكان. وتنتهي الحلقة، بـ"فلاش باك"، لمحاولة