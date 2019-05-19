فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

زي الشمس حلقة 14.. حقيقة علاقة «سيف وفريدة»

تحرير:التحرير ١٩ مايو ٢٠١٩ - ١١:٣٠ م
زي الشمس
زي الشمس
في الحلقة الرابعة عشرة من مسلسل "زي الشمس" الذي يُعرض بشكل حصري على شبكة قنوات "MBC مصر"، تخضع "رباب" زميلة وعاشقة "سيف" الذي يُجسده الفنان أحمد مالك، والمتهم بقتل "فريدة" التي تُجسدها الفنانة ريهام عبدالغفور، للتحقيقات أمام النيابة، وأثناء ذلك تعود الأحداث للوراء بمشاهد "فلاش باك" لرصد علاقة "سيف وفريدة"، وبدا أن "سيف" عانى من حالة نفسية غير متزنة، وأنه تعلق بشدة بـ"فريدة"، ولكنها لم تستجب له بالشكل الذي يرغبه، حتى أنه ترك عمله وتفرغ لرسم عدد كبير من اللوحات لـ"فريدة" وعلّقها على كل جدران شقته.
بمرور أحداث الحلقة 14 من "زي الشمس"، تقابل "نور" الدكتور النفسي المعالج لـ"فريدة"، ويروى لها أن شقيقتها كانت محبة لاهتمام "سيف" الزائد بها، ومع الوقت تحول ذلك الاهتمام إلى هوس لا حد له، فأصبحت لا تطيق ذلك، وبدأت تتهرب من "سيف"، بينما هو أصبح يطاردها في كل مكان. وتنتهي الحلقة، بـ"فلاش باك"، لمحاولة
اقرأ المزيد
سهير-البابلى

رسالة سهير البابلي بعد خروجها من المستشفى (فيديو)

حرصت الفنانة إسعاد يونس، على زيارة صديقتها النجمة سهير البابلي، في منزلها، من أجل أن تطمئن الجمهور على صحتها بعد الوعكة الصحية التي تعرضت لها. ونشرت "يونس" فيديو عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت فيه وهي تقبلها، وتطلب منها أن تطمئن جمهورها صحتها، وهو ما حدث، حيث وجهت سهير رسالة لجمهورها قائلةً: "أنا كويسة جدًا، وإن شاء الله هنشتغل أنا وإسعاد حبيبتي، كل سنة وأنتوا طيبين، كل سنة وإحنا كلنا بخير ومع بعض"، بينما عقبت إسعاد: "هي زي الفل يا جماعة وقمر، وأنا هنا بالنيابة عنكم كلكم، وبجد والله العظيم هنشتغل سوا بعد العيد".
ناهد-السباعي (3)

ناهد السباعي: أنا مش مجنونة وبروح لدكتور نفسي(فيديو)

حلت الفنانة ناهد السباعي، اليوم الأحد، ضيفة على برنامج "شيخ الحارة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، عبر شاشة "القاهرة والناس"، وقالت إنها اتفقت مع والدتها ناهد فريد شوقي، في حالة عدم زواجها أن يقوما بتبني طفل، بسبب عدم القدرة أن يتركا بعضهما البعض، موضحة أن والدتها قالت لها: "يا تجبيلي عيال يا تجبيلي كلاب"، مضيفةً: "أنا مرتبطة بأمي وأنام في حضنها حتى يومنا هذا، فأنا أعتبرها بنتي فهي لا تعرف تأكل أو تنام وأنا مش موجودة، وأدعي ربنا أن يجعل يومي قبل يومها، وهي مرتبطة بي بشكل كبير، عندما تزوجت من المحامي عاصم قنديل كنت بنام في المنتصف بينهما".
ناهد-السباعي (1)

ناهد السباعي: لو لبست عريان من فوق تحت بيكون مقفول

قالت الفنانة ناهد السباعي، اليوم الإثنين، خلال حلولها ضيفة على برنامج "شيخ الحارة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، عبر شاشة "القاهرة والناس"، إنها لم تندم على مشاهدها الجرئية التي قدّمتها خاصة في فيلمي "حرام الجسد" و"يوم للستات"، موضحة: "دول أحلى فيلمين عملتهم في حياتي". وردت على اتهامها بتعمد ارتداء ملابس مثيرة للفت الانتباه في المهرجانات، نافية هذا الأمر قائلة: "استأت من الصحفيين والفنانين الزملاء بسبب عدم لفت نظري إن فستاني اتقطع في مهرجان بيروت، وفضلت مش واخدة بالي لحد ما سمر مرسي قالتلي".
اقرأ المزيد من الأخبار
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org