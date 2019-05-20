فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

مسلسل قابيل.. مفاجآت بالجملة في الحلقة 16

تحرير:التحرير ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ ص
قابيل
قابيل
بدأت أحداث الحلقة السادسة عشرة من مسلسل "قابيل" في التكشف، بعد معرفة حقيقة "آدم" معالج الإدمان الذي يقوم بدور خالد المصري صاحب مدونة علم النفس التي يقتبس منها مقولات في منشوراته عبر صفحة "قابيل". قصة قابيل كلها من تأليف وإخراج آدم المدمن السابق الذي استغل عيادته في تنفيذ خطته، وساعدته "سما" (أمينة خليل) حيث كانت إحدى زبائنه واستغلها لتنفيذ خطته، ويستعدان معا للسفر خارج مصر للهرب من جرائمهما بعدما قتل شيماء وحمزة الكومي، وسُرب خبر اتهام "طارق" (محمد ممدوح) في الجرائم التي ارتكبها قابيل، تم وقفه عن العمل بعدما اعتدى عليه عبدالرحمن لتكراره فعلته.
وبمرور أحداث الحلقة 16، ذهب الضابط "طارق" لسلمى زوجة آدم لتنبيهها أن زوجها مازال على قيد الحياة، وحذرها أنه قد ينتقم منها لخيانتها له مع رؤوف أحد الضحايا، ولكنها لم تصدقه، ثم عادت إلى منزلها لتفاجأ بوجوده وسما في انتظارها، ولخوفها الشديد منه اعترفت له أن طارق على علم بأنه مازال على قيد الحياة. يشارك
اقرأ المزيد
سهير-البابلى

رسالة سهير البابلي بعد خروجها من المستشفى (فيديو)

حرصت الفنانة إسعاد يونس، على زيارة صديقتها النجمة سهير البابلي، في منزلها، من أجل أن تطمئن الجمهور على صحتها بعد الوعكة الصحية التي تعرضت لها. ونشرت "يونس" فيديو عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت فيه وهي تقبلها، وتطلب منها أن تطمئن جمهورها صحتها، وهو ما حدث، حيث وجهت سهير رسالة لجمهورها قائلةً: "أنا كويسة جدًا، وإن شاء الله هنشتغل أنا وإسعاد حبيبتي، كل سنة وأنتوا طيبين، كل سنة وإحنا كلنا بخير ومع بعض"، بينما عقبت إسعاد: "هي زي الفل يا جماعة وقمر، وأنا هنا بالنيابة عنكم كلكم، وبجد والله العظيم هنشتغل سوا بعد العيد".
ناهد-السباعي (3)

ناهد السباعي: أنا مش مجنونة وبروح لدكتور نفسي(فيديو)

حلت الفنانة ناهد السباعي، اليوم الأحد، ضيفة على برنامج "شيخ الحارة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، عبر شاشة "القاهرة والناس"، وقالت إنها اتفقت مع والدتها ناهد فريد شوقي، في حالة عدم زواجها أن يقوما بتبني طفل، بسبب عدم القدرة أن يتركا بعضهما البعض، موضحة أن والدتها قالت لها: "يا تجبيلي عيال يا تجبيلي كلاب"، مضيفةً: "أنا مرتبطة بأمي وأنام في حضنها حتى يومنا هذا، فأنا أعتبرها بنتي فهي لا تعرف تأكل أو تنام وأنا مش موجودة، وأدعي ربنا أن يجعل يومي قبل يومها، وهي مرتبطة بي بشكل كبير، عندما تزوجت من المحامي عاصم قنديل كنت بنام في المنتصف بينهما".
ناهد-السباعي (1)

ناهد السباعي: لو لبست عريان من فوق تحت بيكون مقفول

قالت الفنانة ناهد السباعي، اليوم الإثنين، خلال حلولها ضيفة على برنامج "شيخ الحارة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، عبر شاشة "القاهرة والناس"، إنها لم تندم على مشاهدها الجرئية التي قدّمتها خاصة في فيلمي "حرام الجسد" و"يوم للستات"، موضحة: "دول أحلى فيلمين عملتهم في حياتي". وردت على اتهامها بتعمد ارتداء ملابس مثيرة للفت الانتباه في المهرجانات، نافية هذا الأمر قائلة: "استأت من الصحفيين والفنانين الزملاء بسبب عدم لفت نظري إن فستاني اتقطع في مهرجان بيروت، وفضلت مش واخدة بالي لحد ما سمر مرسي قالتلي".
اقرأ المزيد من الأخبار
مسلسل-قابيل

قابيل الحلقة 15.. آدم وسما على قيد الحياة

بدأت الحلقة الخامسة عشر من مسلسل «قابيل» بذهاب عبد الرحمن الذي يجسده على الطيب إلى طارق الذى يجسده الفنان محمد ممدوح، ليخبره أن هناك خيوطا جديدة فى قضية «قابيل»، وأن خالد المصري الاسم الذي أظهرته التحقيقات مؤخرا له علاقة بآدم الذي يجسده محمد فراج، وأعلن أنه قتل مع بداية حلقات المسلسل، وبدأ طارق على الفور بالبحث عن معلومات أكثر خاصة بخالد المصري الذى يعتقدوا أنه «قابيل»، فتوصل إلى فتاة كانت على علاقة به، وبدأ بالحث عنها، حتى وجدها وأخبرته بعلاقتها به.
مسلسل-قابيل

قابيل 14.. طارق يهرب من الشرطة ويحاول إثبات براءته

بدأت الحلقة الرابعة عشر من مسلسل «قابيل» المذاع عبر فضائية MBC مصر، بهروب طارق الذي يجسده الفنان محمد ممدوح من الشرطة بعد اتهامه بقتل حمزة الكومي الذي يجسده أحمد كمال، وذلك بعد العثور على دماء خاصة بطارق على جثته، وهو الأمر الذي أخبره به الضابط عبد الرحمن الذي يجسده علي الطيب، وبعد هروبه ذهبت الشرطة إلى والدته ليطلبوا منها أن تساعدهم فى القبض عليه ولكنها رفضت، وصادف أثناء وجود الشرطة اتصال من طارق بوالدته، فرد عليه الضابط المسؤول عن القضية، وطلب منه أن يسلم نفسه، لكنه رفض، وأخبره لن يتحمل مسؤولية كل من قتلهم «قابيل».
مسلسل-قابيل

قابيل حلقة 12.. محمد ممدوح محاصر بين أشباحه

ازدادت أحداث مسلسل "قابيل" اشتعالا في الحلقة الثانية عشرة، وذلك بعد الظهور الأول لشخصية القاتل الغامض "قابيل" في الحلقة السابقة، مرتديًا قناعًا ليزيد الغموض حوله، وخلال الحلقة يفكر الضابط "طارق كمال" الذي يُجسده النجم محمد ممدوح، بطريقة مختلفة لفك لغز "قابيل" وجرائمه المتتالية، حيث يسرب معلومات خاطئة للصحافة والإعلام حول ضحيته الأخيرة التي خطفها، وبها معلومات عن عدم صحة خطفه، وأنه يتواجد مع زوجته في إجازة، ويرد "قابيل" بمنشورات جديدة على "فيسبوك" ينفي بها المعلومات المسربة في الإعلام حول عدم خطفه للضحية، ثم ظهر وهو يعذب الضحية.
مسلسل-قابيل

قابيل حلقة 10.. القبض على قاتل الضحايا الأربعة

بدأ "طارق" الذي يجسده الفنان محمد ممدوح، البحث عن صاحب الكرسي المتحرك الذي يشك في أنه "قابيل"، في الحلقة العاشرة من مسلسل «قابيل» المذاع عبر فضائية MBC مصر، ولكن حين وصل له وقابله وجد أنه ليس له علاقة بكل ما حدث، وبعدها راقب أحد الشباب واكتشف أنه يزور مقبرة بشكل مريب، وبملاحقته اكتشف أنه "قابيل"، وفؤجئ أن "المحامي فؤاد" لم يمت، وإنما قام هذا الشاب بدفنه في أحد المقابر حيًا، وبالتحقيق مع الشاب لم يعترف لهم بأي شيء، وأتى عمه وأخبر الشرطة أن "سامر" الشاب الذي أُلقي القبض عليه مختل عقليًا ويُعالج في مصحة.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org