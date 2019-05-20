مسلسل قابيل.. مفاجآت بالجملة في الحلقة 16

تحرير:التحرير ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ ص

قابيل

بدأت أحداث الحلقة السادسة عشرة من مسلسل "قابيل" في التكشف، بعد معرفة حقيقة "آدم" معالج الإدمان الذي يقوم بدور خالد المصري صاحب مدونة علم النفس التي يقتبس منها مقولات في منشوراته عبر صفحة "قابيل". قصة قابيل كلها من تأليف وإخراج آدم المدمن السابق الذي استغل عيادته في تنفيذ خطته، وساعدته "سما" (أمينة خليل) حيث كانت إحدى زبائنه واستغلها لتنفيذ خطته، ويستعدان معا للسفر خارج مصر للهرب من جرائمهما بعدما قتل شيماء وحمزة الكومي، وسُرب خبر اتهام "طارق" (محمد ممدوح) في الجرائم التي ارتكبها قابيل، تم وقفه عن العمل بعدما اعتدى عليه عبدالرحمن لتكراره فعلته.

وبمرور أحداث الحلقة 16، ذهب الضابط "طارق" لسلمى زوجة آدم لتنبيهها أن زوجها مازال على قيد الحياة، وحذرها أنه قد ينتقم منها لخيانتها له مع رؤوف أحد الضحايا، ولكنها لم تصدقه، ثم عادت إلى منزلها لتفاجأ بوجوده وسما في انتظارها، ولخوفها الشديد منه اعترفت له أن طارق على علم بأنه مازال على قيد الحياة. يشارك