مران الأهلي.. جلسة الخطيب ولاسارتي وتغيير التشكيل

تحرير:أحمد سعيد ١٩ مايو ٢٠١٩ - ١١:١٧ م

مران الاهلى

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الأحد، على ملعب مختار التتش بالجزيرة استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي بمسابقة الدوري الممتاز المقرر لها الأربعاء المقبل على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في إطار مؤجلات الجولة الثامنة عشرة من عمر المسابقة المحلية. وعقد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي جلسة قصيرة مع مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق على هامش مران الأحمر، وأستمرت الجلسة 10 دقائق طالب الخطيب خلالها المدرب بالفوز بالمباراة وعدم إهدار النقاط، كما اطمأن أيضا على أحوال الفريق.

وألقى لاسارتي المدير الفني للأهلي محاضرة فنية للاعبين بأرض الملعب، واستمرت الجلسة 10 دقائق شرح خلالها نقاط القوة والضعف لدى فريق الدراويش قبل مواجهته. وأوضح مران الأهلي اليوم إجراء بعض التعديلات على تشكيل الفريق في المباراة المقبلة أمام الإسماعيلي، ويفكر لاسارتي في الدفع بمروان محسن في هجوم الفريق الأحمر