رياضة

مران الأهلي.. جلسة الخطيب ولاسارتي وتغيير التشكيل

تحرير:أحمد سعيد ١٩ مايو ٢٠١٩ - ١١:١٧ م
مران الاهلى
مران الاهلى
استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الأحد، على ملعب مختار التتش بالجزيرة استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي بمسابقة الدوري الممتاز المقرر لها الأربعاء المقبل على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في إطار مؤجلات الجولة الثامنة عشرة من عمر المسابقة المحلية. وعقد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي جلسة قصيرة مع مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق على هامش مران الأحمر، وأستمرت الجلسة 10 دقائق طالب الخطيب خلالها المدرب بالفوز بالمباراة وعدم إهدار النقاط، كما اطمأن أيضا على أحوال الفريق.
وألقى لاسارتي المدير الفني للأهلي محاضرة فنية للاعبين بأرض الملعب، واستمرت الجلسة 10 دقائق شرح خلالها نقاط القوة والضعف لدى فريق الدراويش قبل مواجهته. وأوضح مران الأهلي اليوم إجراء بعض التعديلات على تشكيل الفريق في المباراة المقبلة أمام الإسماعيلي، ويفكر لاسارتي في الدفع بمروان محسن في هجوم الفريق الأحمر
اقرأ المزيد
مقر نادي الزمالك

رئيس الزمالك يعلن موافقة الأولمبية على لائحة النادي

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن موافقة اللجنة الأولمبية المصرية، وذلك بعد اجتماعها، الإثنين، حيث قررت اعتماد لائحة النادى، والتي كانت الجمعية العمومية للقلعة البيضاء قد أقرتها في أغسطس الماضي. وأوضح خلال تصريحات تم بثها بحلقة الإثنين، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على فضائية « المحور»، أن اللائحة سيتم نشرها فى الجريدة الرسمية، ثم يتم الدعوة لإجراء الانتخابات على 4 مقاعد، عقب عيد الفطر المبارك. وأضاف رئيس النادي الأبيض، أن جميع أعضاء اللجنة الأوليمبية وافقوا على لائحة الزمالك، بينما رفضها شخصين فقط هما يحيى دعبس وشريف العريان.
سيد عبد الحفيظ (2)

رئيس الزمالك: أزمتي مع سيد عبد الحفيظ وليس الأهلي

وجه رئيس نادي الزمالك، الشكر للشعب المغربي على حسن استقبال فريقه طوال الأيام الماضية، وقال إنه سيكون على رأس مستقبلي بعثة فريق نهضة بركان في القاهرة. وهاجم رئيس القلعة البيضاء، خلال تصريحات نقلها برنامج «الزمالك اليوم» عبر قناة «المحور»، هيثم فاروق، محلل قنوات بي إن سبورتس، قائلًا: «خايف تقول اسم رئيس مجلس الإدارة ليه، خايف من مين؟». وتابع: «إبراهيم فايق، ظل يشيد بكل فرد في فريق الزمالك عقب مباراة نهضة بركان، ولم يذكر دور مجلس الإدارة، وكأن المجلس لم يقم بأي دور خلال الفترة الماضية، هو نادي الزمالك مالوش رئيس، ليه الحقد اللي جواكم مني؟».
جروس (1)

رئيس الزمالك: ما فعلته مع جروس سيذكره التاريخ

قال رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن التاريخ سيذكر له ما قدمه للنادي الأبيض طوال فترة عمله الإداري بالنادي، مشيرًا إلى أن ما فعله مع السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق على وجه التحديد، سيظل في ذاكرة التاريخ أيضًا. وأضاف خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الإثنين، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على فضائية «المحور»، أن عناد جروس لا يجب التعامل معه بشكل رقيق، لأن تكرار أخطائه أصبح أمرًا مستفزًا للغاية، معلقًا: «سأتحمل حتى مباراة الإياب يوم الأحد».
اقرأ المزيد من الأخبار
لاسارتي‎

كيف بدأ لاسارتي الاستعداد لمواجهة الإسماعيلي؟

يعقد مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم السبت، على ملعب التتش للحديث عن تحديات المحطات الأخيرة في بطولة الدوري الممتاز، ومواجهة الإسماعيلي المقرر لها مساء الأربعاء المقبل، ضمن المباريات المؤجلة من الجولة الثامنة عشرة، من مسابقة الدورى، كما يواصل الجهاز الفني مشاهدة ملخص مباريات الدراويش الأخيرة للوقوف على بعض النقاط الفنية قبل مواجهة الفريقين المؤجلة من الأسبوع الـ18 في بطولة الدوري.
فرحة-لعيبة-النادى-الاهلى (2)

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة

مواجهة هامة يخوضها الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام نظيره الإسماعيلي يوم الأربعاء المقبل فى اللقاء المؤجل من الجولة الـ18 للدورى الممتاز، ويسعى الفريق لمواصلة نتائجه المميزة بعد الخسارة أمام بيراميدز للحفاظ على صدارة جدول ترتيب الدوري. ويأمل لاعبو الأهلي في تحقيق الفوز على الدراويش خاصة أن مباراة الفريقين في الدور الأول انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 ، حيث نجح الأهلي في إدراك التعادل بصعوبة عن طريق محمد شريف لاعبه البديل، وهو الهدف الذي أثار ضجة بعدما شكك الحكام في صحة الهدف بدعوى تسلل مهاجم الأهلي.
فرحة-لعيبة-النادى-الاهلى (2)

الأهلي يواصل الصدارة بثنائية في شباك إنبي

حقق فريق الأهلي فوزًا ثمينًا على نظيره إنبي، بهدفين نظيفين، سجلهما حسين الشحات، ومروان محسن، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس، على ملعب ستاد بتروسبورت، ضمن مؤجلات الجولة الثلاثين من منافسات الدوري الممتاز، ليرفع المارد الأحمر رصيده إلى 73 نقطة في صدارة جدول ترتيب المسابقة المحلية، بفارق 7 نقاط عن الزمالك الذي يحتل المركز الثاني ونفس فارق النقاط عن بيراميدز الثالث، في المقابل تجمد رصيد الفريق البترولي عند 36 نقطة وظل في المركز التاسع بفارق نقطتين عن أقرب مراكز الهبوط.
الاهلى-ونجوم-المستقبل-تصوير-سامح-ابوحسن‎ (2)

لاسارتي: نعمل على علاج إهدار الفرص المتكررة كل لقاء

أكد الأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أحقية فريقه الفوز في مباراة النجوم التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب على استاد بتروسبورت، ضمن مؤجلات الجولة التاسعة والعشرين من منافسات الدوري الممتاز، وحسمها المارد الأحمر لصالحه، بهدفين نظيفين، مستعيدًا صدارة جدول ترتيب المسابقة، بعدما رفع رصيده إلى 67 نقطة في الصدارة، في المقابل تجمد رصيد النجوم الذي اقترب من الهبوط عند 25 نقطة في المركز الثامن عشر والأخير.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org