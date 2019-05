ترامب: إذا أرادت إيران الحرب فستكون نهايتها

وأوضح اللواء سلامي في حديث خلال مراسم تقديم وتوديع مسؤولين في جهاز الاستخبارات، أن "هذه الأجواء تمثل تركيبة من العمليات النفسية والتحركات العسكرية والدبلوماسية العامة وإثارة الرعب، وعلينا في هذه المعركة ألا نغفل لحظة واحدة عن التفكير بأمريكا والتركيز على العدو وتشخيص إستراتيجياته ونمطه السلوكي".

وتابع أن "الجذور الأساسية لهزائم أمريكا تكمن في الفلسفة السياسية لهذا البلد، التي من أهم مؤشراتها تقييد الدول والشعوب وأسرها وربطها".

اقرأ أيضا: الأسطول الأمريكي: الخليج يعزز أمن المياه الدولية

If Iran wants to fight, that will be the official end of Iran. Never threaten the United States again!