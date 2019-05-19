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ترامب: إذا أرادت إيران الحرب فستكون نهايتها

١٩ مايو ٢٠١٩ - ١١:٢٣ م
الرئيس الأمركي دونالد ترامب
الرئيس الأمركي دونالد ترامب
قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إذا أرادت إيران الحرب فهذه ستكون نهايتها رسميا. وحذر الرئيس الأمريكي في تغريده له على "تويتر"، مساء اليوم، النظام الإيراني من عواقب تهديدهم للولايات المتحدة قائلا: "لا تهددوا الولايات المتحدة مرة أخرى أبدا". يأتي تهديد ترامب لإيران ردا على تهديد القائد العام للحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم، بشن حرب نفسية وإلكترونية ودبلوماسية، قائلا إن واشنطن "أشبه ببرجي التجارة العالميين، تنهار بضربة واحدة مفاجئة".
وأوضح اللواء سلامي في حديث خلال مراسم تقديم وتوديع مسؤولين في جهاز الاستخبارات، أن "هذه الأجواء تمثل تركيبة من العمليات النفسية والتحركات العسكرية والدبلوماسية العامة وإثارة الرعب، وعلينا في هذه المعركة ألا نغفل لحظة واحدة عن التفكير بأمريكا والتركيز على العدو وتشخيص إستراتيجياته ونمطه السلوكي". وتابع
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ترامب

ترامب: إيران ستواجه «قوة هائلة» إن تحركت ضد أمريكا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران ستواجه «قوة هائلة» إذا حاولت فعل أي شيء ضد مصالح الولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أضاف ترامب، خلال حديثه للصحفيين أثناء مغادرته البيت الأبيض لحضور فعالية في بنسلفانيا، أن إيران أبدت عدائية شديدة تجاه الولايات المتحدة، لافتا إلى أنه لا يزال مستعدا لإجراء محادثات مع إيران «عندما يكونون مستعدين». وفى تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، الإثنين، نفى ترامب أن واشنطن «لم تسع لبدء حوار مع طهران».
ترامب

ترامب يكشف حقيقة سعي أمريكا للتفاوض مع إيران

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن واشنطن "لم تسع لبدء حوار مع طهران". وأضاف، في تغريدة على "تويتر"، مساء الإثنين: "تم تداول أخبار مزيفة أن واشنطن تسعى لإجراء مفاوضات مع طهران، إلا أنها كاذبة". وأوضح ترامب أنه "يشعر بالحزن تجاه الشعب الإيراني"، الذي يعاني من تبعات تدهور اقتصاد البلاد. وحذر، أمس، إيران بتدميرها في حال "أرادت الحرب"، كما حذرها من "تهديد الولايات المتحدة مرة أخرى". وأعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، أن إيران رفعت اعتبارًا من، اليوم، معدل إنتاجها من اليورانيوم المخصب ذات النسبة 3.67%، لـ4 أضعاف.
ترامب-مع-الجيش-الأمريكي

«ستكون نهايتكم».. طبول الحرب تدق بين أمريكا وإيران

"إذا كانت إيران تريد القتال فستكون هذه هي النهاية الرسمية لها"، هكذا أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تحذير صارم للنظام الإيراني، وأضاف في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الأحد الماضي: "لا تهددوا الولايات المتحدة مرة أخرى"، وكانت الولايات المتحدة قد نشرت سفنًا وطائرات حربية في منطقة الخليج العربي خلال الأيام الأخيرة، لكن تغريدة ترامب تشير إلى تحول في موقفه بعد المحاولات الأخيرة له للتقليل من احتمال نشوب صراع عسكري بين البلدين.
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ترامب يهدد الصين: لن تصبحوا قوة عالمية عظمى في عهدي

واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تحدياته للصين متعهدا بعرقلة مسيرة صعودها الاقتصادية وتممد نفوذها عالميا، إذ أعرب عن سعادته الكبيرة بالحرب التجارية مع بكين، مؤكدا أنه لن يسمح للصين بأن تصبح القوة العظمى في العالم أو يتجاوز اقتصادها الولايات المتحدة في عهده، مشيرا إلى أن الحرب التجارية أدرت على أمريكا مليارات الدولارات الأمريكية، وأن موقف بكين الاقتصادي ليس جيدا في الوقت الحالي مثل واشنطن.و إضاف "إذا كانت هيلاري كلينتون رئيسة أمريكا الآن لكان للصين أن تصبح اقتصادا أكبر بكثير منا بحلول نهاية فترة حكمها، لكن الآن لن تقترب الصين من تحقيق ذلك".
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زودت ميليشيات بصواريخ.. هل تخوض إيران حربا بالوكالة؟

حالة من الارتباك والتخبط تعيشها إيران خلال الأيام الأخيرة، وسط تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، إذ يتزايد القلق حيال تفجر صراع محتمَل قريبًا، في وقت تشدد فيه واشنطن العقوبات والضغوط السياسية على طهران، وتكثف وجودها العسكري في المنطقة. ويبدو أن إيران سوف تخوض الحرب ضد واشنطن من خارج أراضيها، فقد بدأت تتصاعد المخاوف من أن يتحول العراق إلى ساحة مواجهة تنطلق منها طهران بعيدا عن أراضيها ضد الولايات المتحدة الأمريكية، رغم نفي كلا البلدين خوض تلك الحرب.
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صحف عربية: إيران مرتبكة.. و«البريكست» ينهار

أطلعتنا الصحف العربية الصادرة صباح اليوم السبت، على تطورات الصراعات في الشرق الأوسط، وتصدرت الأوضاع بين واشنطن وطهران عناوين الصحف، بالإضافة إلى العديد من القضايا الأخرى المتنوعة. تحت عنوان "إيران تطلب من أذرعها في المنطقة الاستعداد لخوض حرب بالوكالة"، ذكرت صحيفة "البيان" الإماراتية أن صحيفة "الجارديان" كشفت عن أن إيران طلبت من ميليشيات موالية لها الاستعداد لخوض حرب بالوكالة في الشرق الأوسط. ونشرت الصحيفة تقريرا عن الملف الإيراني في صدر صفحتها الأولى بعنوان "إيران تطلب من ميليشيات الاستعداد لخوض حرب بالوكالة في الشرق الأوسط".
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هل تراهن إيران على الدبلوماسية لتجنب الحرب مع ترامب؟

مع تصاعد التوترات بين إيران والولايات المتحدة، زعمت طهران أن الحرب ليست خيارًا ولكنها تتشكك فيما إذا كانت الدبلوماسية يمكن أن تؤتي ثمارها مع الولايات المتحدة، لا سيما بعد أن أرسلت بالفعل المزيد من الوحدات العسكرية إلى الشرق الأوسط بعد تهديدات إيران. وعلى الرغم من تأكيدات العديد من الأطراف بأنهم لا يريدون الحرب أو الدخول في صراع عسكري مباشر بين البلدين بمنطقة الخليج العربي، فإن المحاولات الدبلوماسية لا تزال لم ترق للمساعي الحقيقية لإيقاف الصدام أو المواجهات العسكرية.
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«ليس لدينا ما نخسره».. انطباعات الإيرانيين عن الحرب

في وقت سابق من الشهر الماضي، أعلنت إيران انسحابها من الاتفاقية النووية لعام 2015 بشكل جزئي، وإعادة أنشطتها النووية، الأمر الذي دفع الولايات المتحدة إلى إرسال 4 قاذفات نووية، بالإضافة إلى حاملة الطائرات "إبراهام لينكولن" إلى المنطقة، لمواجهة تهديدات إيران، وسط انتشار أقاويل عن اندلاع حرب في المنطقة. الوضع في الداخل الإيراني لا يقل توترا، حيث يتحدث الناس في طهران بنبرة متوترة عما قد تجلبه الأيام المقبلة، حيث ينتشر الحديث عن صراع وشيك مع الولايات المتحدة في شوارع العاصمة الإيرانية.
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