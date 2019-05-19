ترامب: إذا أرادت إيران الحرب فستكون نهايتها

١٩ مايو ٢٠١٩ - ١١:٢٣ م

الرئيس الأمركي دونالد ترامب

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إذا أرادت إيران الحرب فهذه ستكون نهايتها رسميا. وحذر الرئيس الأمريكي في تغريده له على "تويتر"، مساء اليوم، النظام الإيراني من عواقب تهديدهم للولايات المتحدة قائلا: "لا تهددوا الولايات المتحدة مرة أخرى أبدا". يأتي تهديد ترامب لإيران ردا على تهديد القائد العام للحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم، بشن حرب نفسية وإلكترونية ودبلوماسية، قائلا إن واشنطن "أشبه ببرجي التجارة العالميين، تنهار بضربة واحدة مفاجئة".

وأوضح اللواء سلامي في حديث خلال مراسم تقديم وتوديع مسؤولين في جهاز الاستخبارات، أن "هذه الأجواء تمثل تركيبة من العمليات النفسية والتحركات العسكرية والدبلوماسية العامة وإثارة الرعب، وعلينا في هذه المعركة ألا نغفل لحظة واحدة عن التفكير بأمريكا والتركيز على العدو وتشخيص إستراتيجياته ونمطه السلوكي". وتابع