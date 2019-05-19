حملة وخطة.. لماذا ينتظر الإرهابيون شهر رمضان؟

الجماعات الإرهابية بدأت خُطتها لتنفيذ عمليات إرهابية بداية من شهر أبريل الماضي في دول كثيرة إذ شن داعش وحده 92 هجومًا في أماكن مختلفة خلال أربعة أيام

تحرير:منة عبدالرازق ١٩ مايو ٢٠١٩ - ١١:٣٣ م

لم تستحِ الجماعات الإرهابية من انتهاك حرمة شهر رمضان الكريم، إذ استهدفت عملية إرهابية قبل الإفطار بساعات قليلة أتوبيسا سياحيا يستقله 25 سائحًا من جنوب إفريقيا، قرب ميدان الرماية (نزلة الطريق الدائري) بحي الهرم، ما أدى إلى تهشم زجاج الأتوبيس وإصابة عدد من الركاب، بينما أعلنت وزارة الداخلية بتونس منذ يومين عن إحباط عملية إرهابية مزمع تنفيذها في رمضان واكتشاف مخزن للمتفجرات تابع لكتيبة عقبة بن نافع التابعة لتنظيم القاعدة في المغرب، لاستهداف الوحدات الأمنية والعسكرية بالقصرين.

"شهر الغزو والجهاد" هكذا وصف المتحدث باسم تنظيم داعش السابق أبو محمد العدناني شهر رمضان الكريم، بينما يحث المتحدث الأخير لداعش أبو المهاجر أنصاره على تطبيق التيليجرام لمزيد من الهجمات الإرهابية في رمضان. رمضان شهر الاستشهاد للإرهابيين "رمضان شهر الإعداد والجهاد والاستشهاد"، مقال للعدناني على موقع التوحيد

"شهر الغزو والجهاد" هكذا وصف المتحدث باسم تنظيم داعش السابق أبو محمد العدناني شهر رمضان الكريم، بينما يحث المتحدث الأخير لداعش أبو المهاجر أنصاره على تطبيق التيليجرام لمزيد من الهجمات الإرهابية في رمضان.

رمضان شهر الاستشهاد للإرهابيين

"رمضان شهر الإعداد والجهاد والاستشهاد"، مقال للعدناني على موقع التوحيد والجهاد الإرهابي، يصف فيه المسلمين بأن رمضان بالنسبة لهم موسم للجوع والعطش نهارا واللهو واللعب مساء، وانتقد فيه حتى المتعبدين والمصلين ليلا، واستنكر هذا الكم القليل من التعبد، وتساءل "فماذا يقول المجاهدون اليوم لأمة المليار وهي تكتفي بركيعات في الليل والنهار في مساجد غير الحرم المكي أو النبوي، وتزهد في الجهاد في سبيل الله وفي نصرة هؤلاء المجاهدين؟" وحث فيه على القتال، وأن يكون هذا الشهر فرصة لتصعيد وتكثيف أعمالهم الجهادية، واستشهد بعدة غزوات للرسول والصحابة، منها غزوة بدر، على حد قوله.

حملة داعش في رمضان

وبدأت الجماعات الإرهابية خُطتها لتنفيذ عمليات إرهابية بداية من شهر أبريل الماضي في دول كثيرة، إذ شن تنظيم داعش وحده 92 هجومًا في أماكن مختلفة خلال أربعة أيام فقط من الأسبوع الثاني من شهر أبريل، وبرغم ادعائها تمسكها بصحيح الدين الإسلامي التي هي بعيدة كل البعد عنه، لم تراعِ حُرمة القتال في الأشهر الحرم الأربعة ولا شهر رمضان، بل إن داعش ينتظر منذ ظهوره في 2014 كل رمضان لتنفيذ عمليات إرهابية بشكل موسع.

ويشير بحث للمركز المصري للفكر والدراسات بعنوان "داعش من عمليات ثأر الشام إلى حملة رمضان" إلى أن داعش أطلق حملته العالمية الأخيرة في أواخر أبريل 2019، أي قبل أكثر من أسبوعين بقليل من بداية شهر رمضان، وشملت الحملة حتى الآن هجوم عيد الفصح المدمر في سريلانكا، وإنشاء ولاية جديدة في وسط إفريقيا، وهجمات كبيرة في المملكة العربية السعودية وبنجلاديش، وبيان فيديو نادر للبغدادي يركز على بقائه، وينذر بالحملات المقبلة، ويشكل مسار داعش المستقبلي. كذلك شن التنظيم 21 هجومًا منذ نشر هذا الفيديو وحتى يوم 7 رمضان الجاري.

6 تنظيمات بدأت هجومها

بينما رصد مرصد الفتاوى التكفيرية التابع لدار الإفتاء من خلال مؤشر الإرهاب الأسبوعي، في الأسبوع الأول من شهر مايو في بداية رمضان 15 عملية إرهابية حول العالم ضربت 8 دول مختلفة، نفذتها 6 تنظيمات إرهابية، أسفرت عن 120 ما بين قتيل وجريح، وأبرز من نفذ هذه العمليات حركة طالبان وتنظيم القاعدة وداعش وفروعه مثل تنظيم ولاية خرسان، واحتلت أفغانستان الأكثر تعرضا للهجمات الإرهابية.

عمليات إرهابية في رمضان

شنت التنظيمات الإرهابية العديد من الهجمات في شهر رمضان خلال السنين الماضية، أبرزها، مذبحة رفح الأولى في عام 2012 على الحدود بالقرب من معبر كرم أبو سالم الذي أدى إلى مقتل 16 جنديا، والهجوم على ضباط الجيش المصري في سيناء في يوليو 2015، ما أسفر عن مقتل عشرة جنود.

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وأيضا من التفجيرات الكارثية كان تفجير الكرادة عام 2016 في العراق الذي توفي فيه قرابة الـ300 شخص، وتفجير خان بني سعد بالعراق الذي أدى إلى مقتل 120 شخصا بعدما فجّر الإرهابيون سيارة ملغمة في سوق شعبي، وهجوم سوسة بشرق تونس على فندقين ما أسفر عن مقتل 39 شخصا، وفي 2016 فقط نفذت الجماعات الإرهابية قرابة العشرين عملية إرهابية في دول مختلفة، باليمن والسعودية وتونس والأردن وغيرها.

خطة داعش في رمضان

من المتوقع أن تتوسع داعش في إفريقيا في عملياتها الإرهابية في رمضان 2019، خصوصا بعد إنشاء ولاية جديدة تُسمى "ولاية وسط إفريقيا" في جمهورية الكونغو، وتنفيذها ثلاث عمليات إرهابية في أواخر أبريل ضد الجيش الكونغولي، ومن المتوقع أن تشن داعش هجوما أو أكثر من نوع الهجمات الضخمة في إفريقيا خلال شهر رمضان 2019، بالإضافة إلى الهجمات المعتادة.

وقد تُعلن أيضًا عن المزيد من الولايات الرسمية في إفريقيا، وفقا لبحث نشر بعنوان "داعش من عمليات ثأر الشام إلى حملة رمضان".

ووفقا للبحث أنه من المتوقع تزايد الشبكات الدولية لشن هجمات عالمية، مستشهدا بتفجيرات سيريلانكا، كما ستقوم بمزيد من الهجمات ضد المسيحيين والسعودية خلال شهر رمضان، وأشار إلى أنه قبل أن تعلن داعش مؤخرًا عن ولايتها الجديدة في شبه القارة الهندية، كانت بعض التقديرات تشير إلى أن التنظيم قد يعلن في رمضان 2019 عن ولايته في بنجلاديش، لكنه فضّل إنشاء ولاية أكبر في شبه القارة الهندية كلها تعويضا لخسائره في سوريا والعراق.

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