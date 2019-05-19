فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

احتفالا به.. الكرمة تنشر آخر ما كتب العراب قبل وفاته

تحرير:كريم محجوب ١٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:٥٠ م
الكاتب الراحل أحمد خالد توفيق
الكاتب الراحل أحمد خالد توفيق
أعلنت دار الكرمة للنشر والتوزيع، عن نيتها إصدار كتاب «رفقاء الليل» للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، بمناسبة ذكرى ميلاده، التي ستحل علينا في يوم 10 يونيو المقبل، وذلك بعد الاتفاق الذي أجرته دار النشر مع عائلة الراحل. كتاب «رفقاء الليل» المزمع نشره هو مجموعة قصصية، يضم آخر 11 قصة كتبها العراب قبل وفاته، ليبقى نهر إبداعه جاريًا لا ينضب. صدر للكاتب الراحل العديد من المجموعات القصصية التي ارتبطت بوجدان الأجيال الشبابية، ومنها «ما وراء الطبيعة، فانتازيا، سافاري» وغيرها.
أحمد خالد توفيق أو كما يلقبه معجبوه بـ«العراب»، هو طبيب ومؤلف وروائي مصري، ولد في مدينة طنطا في العاشر من يونيو لعام 1962، ورحل عن دنيانا إثر نوبة قلبية حادة في 2 أبريل من العام الماضي. بدأ العراب خطواته الأدبية الرشيقة في مجال أدب العرب مع سلسلة «ما وراء الطبيعة»، وحققت نجاحات
اقرأ المزيد
هيئة-الشارقة-للكتاب

الشارقة تدشن معرض «الكتاب الإماراتي» في نسخته الأولى

أعلنت هيئة الشارقة للكتاب عن تنظيمها للدورة الأولى من معرض «الكتاب الإماراتي»، في الفترة من 26 إلى 28 من مايو الحالي، وذلك بمشاركة 22 دار نشر إماراتية، بتواجد عدد من المبدعين الإماراتيين. المعرض المقرر انطلاق نسخته الأولى في مبنى هيئة الشارقة بمنطقة الزاهية، يأتي بعدما أقر حاكم الشارقة سلطان القاسمي، تخصيص يوم 26 مايو من كل عام يومًا للكاتب الإماراتي. وتهدف الشارقة من خلال تنظيمها للمعرض إلى مضاعفة تواجد المؤلفات من الروايات والكتب التاريخية والمعارف بأنواعها، حيث يقدم المعرض آلافا من العناوين للكتاب الإماراتيين.
المفكر-السورى-طيب تيزيني

المفكر «طيب تيزيني» بين الإسلام والسياسة والفلسفة

حاصرته الفلسفة، أسرت تفكيره وشواغله، أعطاها سنين حياته، وهو يفكر، ويبحث ويكتب، ليثري علومها بالجوانب المهمة التي تتناول الفكر العربي والفلسفة الإسلامية، والتصورات الشرقية عن الطبيعة والوجود، وغيرها من الجوانب التي دائمًا ما تغفل عن قصد أو حتى دون ذلك، إنه المفكر والفيلسوف السوري القدير «طيب تيزني» الذي أوجد للفلسة العربية مكانتها في العصر الحديث، وأثرى مكتبتها بفيض مؤلفاته، الذي غادرنا وفارق دنيانا صباح اليوم السبت، من مدينة حمص بسوريا، عن عمر يناهز الـ85 عاما بعد صراع مع المرض.
المفكر-السورى-طيب تيزيني

وفاة المفكر السوري «طيب تيزيني» من أهم فلاسفة العالم

رحل عن عالمنا، صباح اليوم السبت، المفكر والفيلسوف السوري الدكتور طيب تيزيني، من مدينة حمص بسوريا، عن عمر يناهز الـ85 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض. يعد الراحل من كبار مفكري الوطن العربي، وله بصمته العالمية، فبحسب تصنيف مؤسسة كونكورديا الألمانية الفرنسية المعنية بالفكر الفلسفي، تم اختيار طيب واحدًا من أهم 100 فيلسوف على مستوى العالم لإسهاماته الفكرية الراقية المتفردة، وما يتكنفها من مجهود فكري كبير، إذ إن معظم مؤلفاته هي موسوعات كبيرة لا تنتهي عند جزء واحد، بل ممتدة إلى عدة أجزاء.
اقرأ المزيد من الأخبار
مسلسلات-

القائمة الكاملة لمسلسلات رمضان 2019 والقنوات العارضة

أيام قليلة تفصلنا عن حلول شهر رمضان المبارك، الذى يُعد أهم مواسم العام الفنية، إذ يُقدم فيه صُناع الدراما التليفزيونية عددًا كبيرًا من المسلسلات كل عام، وقد تم طرح العديد من الأفيشات والبروموهات الدعائية لجذب انتباه الجمهور للأعمال التى ستُعرض فى رمضان المقبل لعام 2019. وبمطالعة القائمة الكاملة لمسلسلات شهر رمضان لعام 2019، نجد هذا الموسم الأكثر اختلافًا عن التى عاصرناها فى السنوات الماضية، إذ يشهد غياب نجوم عدة حققوا نجاحات كبيرة من خلاله، ومنهم: عادل إمام، يحيى الفخرانى، يسرا، ولكن هناك آخرين يخوضون السباق ونجحوا فى أن يحافظوا على وجودهم.
صلاح-جاهين

الحب والحزن والفرح في حياة صلاح جاهين.. وعجبي

تملكه الحزن كما تملكته البهجة، أخذ كل منهما الجزء الأكبر من روحه وتكوينه، وكان فنه حاضرًا فيهما، إنه رسام الكاريكاتير المبدع والكاتب القدير والممثل الموهوب والشاعر الكبير صلاح جاهين الذي تحل علينا اليوم ذكرى وفاته. أكثر ما كان يحبه هو اكتشاف المواهب ومساعدتها، فيحكي الفنان شريف منير، أن جاهين هو من وضع قدميه على طريق التمثيل، حيث قال له: «أنا باشوف النجوم قبل ماتنور وأنت هتنور»، واستدعى جاهين حينها الفنان القدير الراحل محمد متولى ليدربه على مشاهد التقديم لمعهد الفنون المسرحية، ولم يخرجا من منزله طيلة خمسة أيام، وكان بنفسه يعد لهما الطعام.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org