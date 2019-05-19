احتفالا به.. الكرمة تنشر آخر ما كتب العراب قبل وفاته

تحرير:كريم محجوب ١٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:٥٠ م

الكاتب الراحل أحمد خالد توفيق

أعلنت دار الكرمة للنشر والتوزيع، عن نيتها إصدار كتاب «رفقاء الليل» للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، بمناسبة ذكرى ميلاده، التي ستحل علينا في يوم 10 يونيو المقبل، وذلك بعد الاتفاق الذي أجرته دار النشر مع عائلة الراحل. كتاب «رفقاء الليل» المزمع نشره هو مجموعة قصصية، يضم آخر 11 قصة كتبها العراب قبل وفاته، ليبقى نهر إبداعه جاريًا لا ينضب. صدر للكاتب الراحل العديد من المجموعات القصصية التي ارتبطت بوجدان الأجيال الشبابية، ومنها «ما وراء الطبيعة، فانتازيا، سافاري» وغيرها.

أحمد خالد توفيق أو كما يلقبه معجبوه بـ«العراب»، هو طبيب ومؤلف وروائي مصري، ولد في مدينة طنطا في العاشر من يونيو لعام 1962، ورحل عن دنيانا إثر نوبة قلبية حادة في 2 أبريل من العام الماضي. بدأ العراب خطواته الأدبية الرشيقة في مجال أدب العرب مع سلسلة «ما وراء الطبيعة»، وحققت نجاحات