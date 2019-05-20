لمس أكتاف حلقة14.. بدء علاقة ياسر جلال وإيمان العاصي
تحرير:التحرير
٢٠ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٣٠ ص
لمس أكتاف
بعدما أصابت قوات الشرطة "أدهم" الذي يجسده الفنان ياسر جلال، بالرصاص في كتفه، وتوسل إلى "حمزة" الذي يجسده الفنان فتحي عبدالوهاب، أن ينقله معه وابنة عمه "عايدة" التي تجسدها الفنانة حنان مطاوع، ولكن الأخيرة أقنعت "حمزة" وشقيقه "زيدان" الذي يجسده محمد عز، بأن يرفض طلب "أدهم" ويتركه وحيدًا تسيل الدماء منه؛ تبدأ الحلقة الرابعة عشرة من مسلسل "لمس أكتاف"، بعودة "حمزة" له مجددا بسيارته كي ينقذه من الموت، رغم رفض "عايدة" ومحاولاتها المستمرة ألا يحمله معهما.
يصل "حمزة" بـ"أدهم" إلى فيلته، ويقيم في غرفة "غادة" التي تجسدها إيمان العاصي، حتى تستقر حالته.
بعد قليل تُلقي الشرطة القبض على "شحاتة" الذي يجسده مجدي فكري، وذلك بعد أن وضع "حمزة" في سيارته مخدرات دون أن يدري.
بمرور الأحداث، يبدأ تعارف "أدهم" بـ"غادة" شقيقة "حمزة"، فأثناء تواجدها في غرفتها التي يقيم فيها، أخبرها أنه ظمآن، وأتت له بالماء وقامت بمساعدته حتى يشرب، وطلبت منه أن يخبرها بما حدث، وتظل
بعد قليل تُلقي الشرطة القبض على "شحاتة" الذي يجسده مجدي فكري، وذلك بعد أن وضع "حمزة" في سيارته مخدرات دون أن يدري.
بمرور الأحداث، يبدأ تعارف "أدهم" بـ"غادة" شقيقة "حمزة"، فأثناء تواجدها في غرفتها التي يقيم فيها، أخبرها أنه ظمآن، وأتت له بالماء وقامت بمساعدته حتى يشرب، وطلبت منه أن يخبرها بما حدث، وتظل بجانبه.
وعلى جانب آخر، تحدث مواجهة طويلة بين "حمزة" و"عبدالمنجي" بعدما أصبح أسيرًا له، وكذلك مواجهة بين الأخير و"عايدة"، لسؤال "منجي" عن سبب خيانته، وتوعده بأقسى العبارات.
"لمس أكتاف" بطولة ياسر جلال، فتحي عبدالوهاب، حنان مطاوع، إيمان العاصي، سمر مرسي، محمد عز، كرم جابر، هبة عبدالغني، خالد كمال، كارولين خليل، هاجر الشرنوبي، لطيفة فهمي، رانيا شاهين، مجدي فكري، شريف الدسوقي، وعزوز عادل، ومن تأليف هاني سرحان، إخراج حسين المنباوي.