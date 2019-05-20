لمس أكتاف حلقة14.. بدء علاقة ياسر جلال وإيمان العاصي

تحرير:التحرير ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٣٠ ص

لمس أكتاف

بعدما أصابت قوات الشرطة "أدهم" الذي يجسده الفنان ياسر جلال، بالرصاص في كتفه، وتوسل إلى "حمزة" الذي يجسده الفنان فتحي عبدالوهاب، أن ينقله معه وابنة عمه "عايدة" التي تجسدها الفنانة حنان مطاوع، ولكن الأخيرة أقنعت "حمزة" وشقيقه "زيدان" الذي يجسده محمد عز، بأن يرفض طلب "أدهم" ويتركه وحيدًا تسيل الدماء منه؛ تبدأ الحلقة الرابعة عشرة من مسلسل "لمس أكتاف"، بعودة "حمزة" له مجددا بسيارته كي ينقذه من الموت، رغم رفض "عايدة" ومحاولاتها المستمرة ألا يحمله معهما. يصل "حمزة" بـ"أدهم" إلى فيلته، ويقيم في غرفة "غادة" التي تجسدها إيمان العاصي، حتى تستقر حالته.

بعد قليل تُلقي الشرطة القبض على "شحاتة" الذي يجسده مجدي فكري، وذلك بعد أن وضع "حمزة" في سيارته مخدرات دون أن يدري. بمرور الأحداث، يبدأ تعارف "أدهم" بـ"غادة" شقيقة "حمزة"، فأثناء تواجدها في غرفتها التي يقيم فيها، أخبرها أنه ظمآن، وأتت له بالماء وقامت بمساعدته حتى يشرب، وطلبت منه أن يخبرها بما حدث، وتظل