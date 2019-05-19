رياضة

في حفل إفطار.. مؤسسة «KO Squad» تُكرم أبطالها

تحرير:علي الزيني ١٩ مايو ٢٠١٩ - ١١:٤٧ م
حفل (KO Squad)
حفل (KO Squad)
قامت مؤسسة (KO Squad) برئاسة إسلام قرطام بإقامة حفل إفطار وتكريم للعديد من الأبطال في بعض الألعاب، التي تقوم المؤسسة برعاياتها، حيث تم تكريم فريق صحاري للكرة الخماسية الحاصل على بطولة البترول للشركات، أيضا شهد الحفل تكريم أكمل محمود متولي بطل الجمهورية في العدو 100 متر لذوي الاحتياجات الخاصة وتم تكريم اللاعب أحمد عبدالجليل محترف فئة الفيزيك والوحيد الذي تأهل لبطولة "مستر أولمبيا" التي تستضيفها أمريكا، كما تم تكريم كريم عصمت صادق، نجل الكابتن عصمت صادق أحد مؤسسي لعبة الفيزيك في مصر واللاعب انضم حديثًا للفريق وحاصل على كارت احتراف فئة الفيزيك.
وشهد الحفل تكريم أحمد شكري أصغر لاعب يحصل على كارت احتراف في لعبة الفيزيك، وتكريم اللاعب أحمد الحلواني لاعب "بودي بيلدينج أرابيا" ومحترف فئة الكلاسيك فيزيك. كم تم تكريم كل من: محمد مصطفى ومحمد أحمد جابر ومحمد نور وإسماعيل شفيق وعمر سعيد لطفى وأحمد مهدى وأحمد عبدالفتاح سليم وعبدالحميد شعبان ومحمد صلاح
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مقر نادي الزمالك

رئيس الزمالك يعلن موافقة الأولمبية على لائحة النادي

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن موافقة اللجنة الأولمبية المصرية، وذلك بعد اجتماعها، الإثنين، حيث قررت اعتماد لائحة النادى، والتي كانت الجمعية العمومية للقلعة البيضاء قد أقرتها في أغسطس الماضي. وأوضح خلال تصريحات تم بثها بحلقة الإثنين، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على فضائية « المحور»، أن اللائحة سيتم نشرها فى الجريدة الرسمية، ثم يتم الدعوة لإجراء الانتخابات على 4 مقاعد، عقب عيد الفطر المبارك. وأضاف رئيس النادي الأبيض، أن جميع أعضاء اللجنة الأوليمبية وافقوا على لائحة الزمالك، بينما رفضها شخصين فقط هما يحيى دعبس وشريف العريان.
سيد عبد الحفيظ (2)

رئيس الزمالك: أزمتي مع سيد عبد الحفيظ وليس الأهلي

وجه رئيس نادي الزمالك، الشكر للشعب المغربي على حسن استقبال فريقه طوال الأيام الماضية، وقال إنه سيكون على رأس مستقبلي بعثة فريق نهضة بركان في القاهرة. وهاجم رئيس القلعة البيضاء، خلال تصريحات نقلها برنامج «الزمالك اليوم» عبر قناة «المحور»، هيثم فاروق، محلل قنوات بي إن سبورتس، قائلًا: «خايف تقول اسم رئيس مجلس الإدارة ليه، خايف من مين؟». وتابع: «إبراهيم فايق، ظل يشيد بكل فرد في فريق الزمالك عقب مباراة نهضة بركان، ولم يذكر دور مجلس الإدارة، وكأن المجلس لم يقم بأي دور خلال الفترة الماضية، هو نادي الزمالك مالوش رئيس، ليه الحقد اللي جواكم مني؟».
جروس (1)

رئيس الزمالك: ما فعلته مع جروس سيذكره التاريخ

قال رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن التاريخ سيذكر له ما قدمه للنادي الأبيض طوال فترة عمله الإداري بالنادي، مشيرًا إلى أن ما فعله مع السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق على وجه التحديد، سيظل في ذاكرة التاريخ أيضًا. وأضاف خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الإثنين، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على فضائية «المحور»، أن عناد جروس لا يجب التعامل معه بشكل رقيق، لأن تكرار أخطائه أصبح أمرًا مستفزًا للغاية، معلقًا: «سأتحمل حتى مباراة الإياب يوم الأحد».
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إنجاز جديد لأبطال «KO Squad» في بطولة «كويت كلاسيك»

قدم أسود فريق «KO Squad» عروضًا أكثر من رائعة خلال البطولات التي شاركوا فيها الأيام الماضية، لتستمر إنجازات الفريق بعدما أصبح عدد الأبطال الحاصلين على كروت احتراف، 7 لاعبين خلال المشاركة في بطولتين، البطولة الأولى كانت «لبنان برو» للهواة في كمال الأجسام والفيزيك، والتي أقيمت فى مجمع نهاد نوفل بلبنان، بقيادة تحكيم دولي من اتحاد الـifbb pro league، بمشاركة 5 لاعبين من أبطال الفريق، في عروض قوية أذهلت طاقم الحكام، ونال بطل كمال الأجسام المصري الشاب هشام محمد شهادات استحسان عديدة من خبراء اللعبة بعد أدائه المتميز.
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لا جديد.. الزمالك يهزم الأهلي ويتوج بلقب دوري اليد

توج الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك بلقب دوري المحترفين بعد فوزه على الأهلي بنتيجة 21- 18 في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء اليوم على الصالة المغطاة بمدينة السادس من أكتوبر في ختام مباريات بطولة دوري المحترفين لكرة اليد، حيث رفع الزمالك رصيده إلى 41 نقطة يتصدر بها جدول المسابقة بينما يمتلك الأهلي 39 نقطة في المركز الثاني، ودخل أبناء ميت عقبة اللقاء وهم في المركز الأول وكانوا في حاجة للتعادل فقط للفوز باللقب، بينما كان يحتاج المارد الأحمر للفوز حتى يخطف اللقب من الزمالك.
مانشستر يونايتد‎

التعادل يحسم قمة مانشستر وتشيلسي في البريميرليج

تعادل فريق تشيلسي مع نظيره مانشستر يونايتد بهدف لكل منهما في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم على ملعب "أولد ترافورد" معقل اليونايتد، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"؛ حيث تقدم مانشستر عن طريق خوان ماتا في الدقيقة 11 من زمن اللقاء، بينما سجل ماركوس ألونسو هدف التعادل للبلوز في الدقيقة 43 من خطأ فادح من ديفيد دي خيا حارس الشياطين الحمر؛ ليرتفع بذلك رصيد مانشستر يونايتد إلى 65 نقطة في المركز السادس بجدول ترتيب المسابقة، فيما وصل رصيد تشيلسي إلى 67 نقطة في المركز الرابع.
فريق-كوسكواد‎

«كوسكواد» تنتزع كروت احتراف بطولة لبنان برو

انتزع أسود فريق «KO Squad»، كروت احتراف بطولة "لبنان برو" للهواة في كمال الأجسام والفيزيك، والتي أقيمت فى مجمع نهاد نوفل بلبنان، بقيادة تحكيم دولي من اتحاد ال ifbb pro league، بمشاركة 5 لاعبين من أبطال الفريق، فى عروض قويه أذهلت طاقم الحكام، وقد أعرب الكثير منهم بمدى قوه مستوى لعبة الفريق وعلى رأسهم بطل مستر أولمبيا 4 مرات على التوالى، جيريمى بونديا، الذي قام بالتقاط الصور والفيديوهات مع لاعبى الفريق قبل الصعود على المسرح، الذي أقيمت عليه البطولة خلال يومين.
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