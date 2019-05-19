في حفل إفطار.. مؤسسة «KO Squad» تُكرم أبطالها

تحرير:علي الزيني ١٩ مايو ٢٠١٩ - ١١:٤٧ م

حفل (KO Squad)

قامت مؤسسة (KO Squad) برئاسة إسلام قرطام بإقامة حفل إفطار وتكريم للعديد من الأبطال في بعض الألعاب، التي تقوم المؤسسة برعاياتها، حيث تم تكريم فريق صحاري للكرة الخماسية الحاصل على بطولة البترول للشركات، أيضا شهد الحفل تكريم أكمل محمود متولي بطل الجمهورية في العدو 100 متر لذوي الاحتياجات الخاصة وتم تكريم اللاعب أحمد عبدالجليل محترف فئة الفيزيك والوحيد الذي تأهل لبطولة "مستر أولمبيا" التي تستضيفها أمريكا، كما تم تكريم كريم عصمت صادق، نجل الكابتن عصمت صادق أحد مؤسسي لعبة الفيزيك في مصر واللاعب انضم حديثًا للفريق وحاصل على كارت احتراف فئة الفيزيك.

وشهد الحفل تكريم أحمد شكري أصغر لاعب يحصل على كارت احتراف في لعبة الفيزيك، وتكريم اللاعب أحمد الحلواني لاعب "بودي بيلدينج أرابيا" ومحترف فئة الكلاسيك فيزيك. كم تم تكريم كل من: محمد مصطفى ومحمد أحمد جابر ومحمد نور وإسماعيل شفيق وعمر سعيد لطفى وأحمد مهدى وأحمد عبدالفتاح سليم وعبدالحميد شعبان ومحمد صلاح