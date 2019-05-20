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البابا تواضروس للمرأة: النكد يخرب البيوت.. ابتسمي

٢٠ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٥٩ ص
البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
قال قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إن الرضا هو أول مفتاح لنجاح الحياة الزوجية، وأن الله دائما يمنح الإنسان عطايا جيدة مثل الأولاد والعمل والخدمة والدراسة لكن المهم هو الرضا وشكر العطية. وأضاف البابا خلال لقائه، مساء الأحد، مع شعب كنيسة العذراء وأبي سيفين بمدينة أونا الألمانية، أن المفتاح الثاني لنجاح الحياة بين الزوجين هو "التوازن"، وأنه على الإنسان أن يكون متوازن في كل أمور حياته. وأكد البابا تواضروس أن "النكد يخرب البيوت"، موجها رسالة للزوجة قائلا: "وجهك يؤثر في زوجك وأولادك".
وشدد على أن الابتسامة الحاضرة في البيت تعني الفرح والزوجة هي عمود البيت وقلب الأسرة، كيف نحفظ بيتنا من "النكد" فهذا له آثار صحية ضارة اجعلي مفتاح الابتسامة والفرح داخل بيتك باستمرار فهو يحفظ سلامة البيت".وتابع: البيت الذي يكون فيه الزوج والزوجة أصدقاء هو بيت ناجح، الصداقة تزيد قوة كل علاقة، والصداقة
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وائل -الفخرانى

وائل الفخراني يكتب: لماذا يجب على «حماية المنافسة» منع صفقة أوبر وكريم؟

على مدار الأعوام السابقة، استمتع ما يزيد على 800 ألف سائق مصري (بناء على معلوماتي في عملي في كريم من سنة 2016)، وملايين الركاب بخدمات شركتي النقل التشاركي التي قدمتها المتنافستان أوبر وكريم. تنافست الشركتان في تقديم تخفيضات وعروض مميزة للركاب من ناحية، واجتذاب الكباتن والسائقين بعروض مغرية وأجور مرتفعة من ناحية أخرى. التنافس هذا، دفع بالسوق المصري إلى الأمام، وشجّع لاعبين جددا ورواد أعمال طامحين لمزيد من الابتكار، في حين دفع المستثمرين إلى الانتباه لمدى أهمية سوق النقل التشاركي.
الصلاة (1)

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 21 مايو بمحافظات مصر

بمناسبة شهر رمضان الكريم، تقدم "التحرير" اليوم الثلاثاء 21 مايو، خدمة مواقيت الصلاة ومواعيد رفع الأذان، في عدد من المدن والمحافظات المصرية، حسب التوقيتات المحلية، وهي: "القاهرة، والإسكندرية، والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وأسيوط".. ويصوم المصريون في أول أيام رمضان، 15 ساعة و3 دقائق، ومن المعروف أن أطول عدد ساعات للصيام تكون في آخر الشهر، إذ تصل إلى 15 ساعة و43 دقيقة. وهي فترة زمنية متوسطة مقارنة بدول العالم، والتي تسجل فيها الدول الإسكندنافية "الدنمارك والنرويج والسويد"، عدد ساعات صيام يتراوح من 20 إلى 21 ساعة.
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«التعليم» تكشف عدد من أدوا امتحان أحياء أولى ثانوي إلكترونيا

أدى طلاب الصف الأول الثانوي، اليوم الإثنين، امتحان مادة الأحياء في ثاني أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2018/2019. وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان صادر عنها، مساء الإثنين، إن منظومة الاختبارات الإلكترونية للفصل الدراسي الثاني للصف الأول الثانوي 2018/2019، حققت اليوم نجاحًا كبيرًا، إذ استقبلت 409 آلاف و704 طلاب وطالبات من المستهدفين لأداء امتحان مادة الأحياء في الفترة الأولى والثانية داخل المدارس المجهزة تكنولوجيا بالمحافظات المختلفة.
رمضان-نايتس

حكم أخذ اللبوس في رمضان.. الأزهر والإفتاء يجيبان

أكد الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، فى فتوى رسمية له، ردا على سؤال حكم أخذ اللبوس فى نهار رمضان، أن من احتاج إلى لبوسٍ، أو غسولٍ، أو منظارٍ مهبليٍّ، أو إصبعٍ للفحص الطبي، وإلى شيءٍ من ذلك حال صيامه ولا يمكن تأجيله إلى ما بعد الإفطار يجوز له أنْ يُقَلِّدَ من أجازه من العلماء في أثناء الصوم؛ فلا يفسد الصومُ عندهم بما يدخل الإحليل، أو إذا كان الدَّاخِلُ لِلْفَرْجِ جامِدًا؛ كالآلاتِ وبعضِ أنواعِ اللبوس، وإن كان القضاءُ مستحبًّا لمن استطاع؛ خروجًا من الخلاف.
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البابا-تواضروس

البابا تواضروس: السيسي رجل صادق ومصر لم تشهد مثله

قال قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي رجل صادق، وإن مصر على مدى تاريخها لم تشهد رئيسا مثله. وأضاف البابا تواضروس، خلال لقائه مع مجموعة من الأقباط بكنيسة الملاك ميخائيل بمدينة آلتنا الألمانية، أن مصر بها 27 محافظة وأن كنائسنا بخير، لافتًا إلى أن محافظة المنيا يوجد بها أمر خطأ، وعلينا أن نسأل لماذا المنيا تحديدًا؟ وأضاف البابا تواضروس أنه على الإنسان أن يأخذ ما هو مفيد من المجتمع وأن يأخذ ما يناسبه وإلا إذا أخذ كل شيء سيتحول الإنسان إلى "بيلياتشو".
البابا تواضروس في صلوات الجمعة العظيمة (2)

البابا تواضروس: الشعب المصري متسامح بطبعه

أقامت كنيسة السيدة العذراء مريم والقديسة فيرينا بزيورخ في سويسرا، اليوم الثلاثاء، حفل استقبال لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية. وفي كلمته أكد البابا على أن مصر لها خصوصية في التاريخ وفي الكتاب المقدس، وأن اسم مصر ذكر نحو 700 مرة، لافتا إلى أن شعب مصر متماسك ومتسامح بطبيعته، وأن نهر النيل علم الانسان المصري الاعتدال، كما علم المصريين العديد من السمات وأهمها الهدوء، ولذلك تجد أن الشعب المصري لا يميل أبدا إلى العنف.
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عيد تحرير سيناء.. يوم قُهرت إسرائيل سياسيا وعسكريا

لم يكن انتصار حرب السادس من أكتوبر في عام 1973، أهم انتصار في المعارك العسكرية المباشرة بين بلدنا مصر في مواجهة دولة الكيان الصهيوني أوما تُعرف حاليا بدولة إسرائيل، وحطم انتصار مصر أسطورة جيش إسرائيل الذي لا يقهر، هي آخر المعارك التي علت فيها الراية المصرية منتصرة على إسرائيل، بل تعاقب على تلك الحرب انتصارات في معارك أخرى، ولكنها لم تكن عسكرية، بل كانت تتسم بالحنكة الدبلوماسية والسياسية المصرية، من فكر غير مألوف يقف أمامه أعتى قيادات العالم حتى وقتنا هذا بإجلال وتعظيم، نابع من عقل الزعيم الراحل محمد أنور السادات.
رحلة خاصة بين لينز وشرم الشيخ

لأول مرة... رحلة خاصة بين لينز وشرم الشيخ

في إطار دورها الوطني في تنشيط حركة السياحة الوافدة إلى مصر وقعت "مصر للطيران" اليوم بروتوكول تعاون مع أكبر شركة سياحة بالنمسا، شركة (Express Travel International ETI) وواحدة من كبريات شركات السياحة بأوروبا. ومن خلال هذا البروتوكول، تسيِّر الشركة رحلةً أسبوعيًّا -كل يوم سبت- من مدينة لينز بالنمسا إلى مدينة شرم الشيخ بمصر، على أن تبدأ هذه الرحلاتُ اعتبارًا من الشهر الجارى وتستمرُّ لمدة عام.
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