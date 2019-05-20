الزمالك يخسر بهدف أمام بركان في نهائي الكونفدرالية

سيطر فريق نهضة بركان على أغلب فترات المباراة التي شهدت تألق عمر صلاح حارس مرمى فريق الزمالك الذي لعب على المرتدات وشكل خطورة على مرمى الفريق المغربي إلى أن خطف الفوز

تحرير:علي الزيني ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٥١ ص

الزمالك

تعرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، للخسارة أمام نظيره نهضة بركان، بهدف نظيف، جاء عن طريق كودجو لابا، في المباراة التي جمعتهما اليوم على الملعب البلدي ببركان، في ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، ومن المقرر أن تقام مواجهة الإياب يوم 26 من شهر مايو الجاري، على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية، ويحتاج الفارس الأبيض للفوز بفارق هدفين للتتويج بالبطولة للمرة الأولى في تاريخه، في المقابل يحتاج الفريق المغربي للتعادل أو الفوز بأي نتيجة من أجل حصد اللقب.

بداية المباراة جاءت سريعة من قبل لاعبي الفريقين، ونجح الزمالك في تشكيل الخطورة الأولى على مرمى نهضة بركان في الدقيقة الرابعة، بعدما أرسل عبد الله جمعة كرة عرضية من ركنية، استقبلها محمود علاء بتسديدة من داخل المنطقة، لكنها مرت بجوار المرمى، الرد المغربي جاء في الدقيقة السابعة بتسديدة صاروخية من بكري