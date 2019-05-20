الزمالك يخسر بهدف أمام بركان في نهائي الكونفدرالية

سيطر فريق نهضة بركان على أغلب فترات المباراة التي شهدت تألق عمر صلاح حارس مرمى فريق الزمالك الذي لعب على المرتدات وشكل خطورة على مرمى الفريق المغربي إلى أن خطف الفوز
تعرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، للخسارة أمام نظيره نهضة بركان، بهدف نظيف، جاء عن طريق كودجو لابا، في المباراة التي جمعتهما اليوم على الملعب البلدي ببركان، في ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، ومن المقرر أن تقام مواجهة الإياب يوم 26 من شهر مايو الجاري، على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية، ويحتاج الفارس الأبيض للفوز بفارق هدفين للتتويج بالبطولة للمرة الأولى في تاريخه، في المقابل يحتاج الفريق المغربي للتعادل أو الفوز بأي نتيجة من أجل حصد اللقب.
بداية المباراة جاءت سريعة من قبل لاعبي الفريقين، ونجح الزمالك في تشكيل الخطورة الأولى على مرمى نهضة بركان في الدقيقة الرابعة، بعدما أرسل عبد الله جمعة كرة عرضية من ركنية، استقبلها محمود علاء بتسديدة من داخل المنطقة، لكنها مرت بجوار المرمى، الرد المغربي جاء في الدقيقة السابعة بتسديدة صاروخية من بكري
بداية المباراة جاءت سريعة من قبل لاعبي الفريقين، ونجح الزمالك في تشكيل الخطورة الأولى على مرمى نهضة بركان في الدقيقة الرابعة، بعدما أرسل عبد الله جمعة كرة عرضية من ركنية، استقبلها محمود علاء بتسديدة من داخل المنطقة، لكنها مرت بجوار المرمى، الرد المغربي جاء في الدقيقة السابعة بتسديدة صاروخية من بكري الهلالي، تصدى لها عمر صلاح.
وفي الدقيقة التاسعة كاد نهضة بركان أن يفتتح التسجيل، بعد ركنية نفذها عمر النمساوي داخل منطقة الجزاء، سددها سمير أودري نحو الشباك، لكنها اصطدمت بمحمود علاء، وذهبت إلى إيسوفو دايو الذي سدد الكرة بقوة لكنها مرت من أعلى العارضة إلى ضربة مرمى.
هدأت المباراة نسبيًا، وفي الدقيقة 16 كاد نهضة بركان أن يسجل الهدف الأول، بعد ركلة حرة، نفذها عمر النمساوي داخل منطقة الجزاء، استقبلها كودجو لابا، برأسية قوية اصطدمت في القائم، وعادت إلى سمير أوداري الذي سددها بقوة، وتصدى لها حارس الزمالك وأبعدها عن منطقة الخطورة، وبعد مرور دقيقتين عاد عمر صلاح، وتصدى لتسديدة كودجو الصاروخية، ببراعة شديدة، وأبعدها إلى ركنية.
وفي الدقيقة 30، استقبل دايو كرة عرضية برأسه مرت بجوار القائم، بعدها انحصر اللعب في وسط الملعب، في ظل سيطرة نسبية من فريق نهضة بركان، وفي الدقيقة 42 تصدى القائم الأيمن لهدف محقق للفريق المغربي، بعد ركنية نفذت داخل المنطقة، استقبلها سمير أوداري برأسة، لعبها كودجو لابا بقدمه، واصطدمت في القائم، قبل أن تعود إلى إسماعيل المقدم الذي سددها أعلى العارضة، لينتهي الشوط الأول سلبيًا.
بداية الشوط الثاني جاءت هادئة، وحصل عمر السعيد على بطاقة صفراء، بداعي إضاعة الوقت، وفي الدقيقة 57 أرسل حمدي النقاز عرضية، استقبلها محمود كهربا بمقصية تصدى لها الحارس المغربي بصعوبة، وأبعدها إلى ركنية، وبعد مرور دقيقتين حصل النقاز حصل على بطاقة صفراء، بعد تدخل على حمدي لاتشير، وواصل عمر صلاح تألقه وتصدى لصاروخية عمر النمساوي.
وفي الدقيقة 68 أهدر محمود كهربا فرصة هدف محقق، بعدما استلم تمريرة عمر السعيد، انفرد بالحارس لكنه صوب الكرة بشكل سيء وخرجت إلى ضربة مرمى، وأجرى جروس أول تبديلاته بخروج أحمد سيد زيزو ومشاركة إبراهيم حسن.
وفي الدقيقة 71، حصل نهضة بركان على ركلة ركنية، نفذت داخل المنطقة، ووصلت إلى حمدي لاتشير المتمركز أمام المرمى، وحاول تسديد الكرة بقدمه نحو الشباك، لكن طارق حامد تصدى للكرة وأبعدها إلى خارج الملعب، ولجأ الحكم إلى تقنية "الفار"، للتأكد من تصى طارق، ليشير إلى عدم احتساب ركلة جزاء.
وشارك محمد إبراهيم بدلًا من محمود كهربا في ثاني تبديلات جروس، وأطلق إبراهيم تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء، مرت بجوار القائم الأيمن، وفي الدقيقة 85 تصدى عمر صلاح لفرصة هدف، بعد كرة عرضية، خرج من مرماه وأمسك بها قبل أن تصل إلى لاعب نهضة بركان.
عمر صلاح واصل تألقه وتصدى ببراعة لرأسية كودجو لابا القوية من داخل المنطقة، وأبعدها إلى خارج الملعب، وأعلن الحكم عن 5 دقائق وقت محتسب بددلًا من الضائع، وفي الدقيقة الرابعة نجح نهضة بركان من خطف هدف الفوز، بعد هجمة مرتدة سريعة، انتهت بتسديدة صاروخية من لابا من داخل منطقة الجزاء، سكنت شباك عمر صلاح، لينتهي اللقاء بخسارة الزمالك بهدف نظيف.