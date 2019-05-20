مذبحة في البرازيل.. مقتل 11 شخصًا داخل ملهى ليلي

تحرير:التحرير ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٤٤ ص

الشرطة - أرشيفية

أقدم مسلّحون على قتل 11 شخصا على الأقلّ داخل ملهى بشمال البرازيل أمس الأحد، بحسب على ما أعلن مسؤولون. ووقع إطلاق النار في مدينة بيليم، بحسب ما قالت إدارة السلامة العامّة بولاية بارا الشمالية ولم تتّضح على الفور دوافع عمليّة إطلاق النار. وقد فرّ المعتدون بعد العمليّة، لكنّ موقع "جي1" الإلكتروني الإخباري البرازيلي، نقل عن مصدر في الشرطة قوله، إنّ أحد مطلقي الرصاص أصيب وإنّه في قبضة الشرطة. وذكر الموقع أنّ القتلى هم ستّ نساء وخمسة رجال، وأطلق سبعة رجال الرصاص بعدما وصلوا على متن درّاجة ناريّة وثلاث سيّارات وقد لاذوا بالفرار بعد ذلك.

ويقع الملهى الليلي في حيّ شهد تعزيزات أمنيّة في مارس لمكافحة الجريمة.ووقع الحادث في مدينة بيليم، حسبما ذكرت إدارة السلامة العامة بولاية بارا الشمالية، بينما لم يتضح بعد ما هي دوافع الهجوم، وفقا وكالة "أسوشيتيد برس".ووفقا للوكالة، وصفت السلطات البرازيلية الحادثة بأنها "مجزرة" ، دون تحديد تفاصيل.ونقلت