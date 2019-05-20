رياضة

يوسف: قدمنا مباراة قوية.. والزمالك سيحسم اللقب

تحرير:سعد الدين محمود ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٤٨ ص
الزمالك
الزمالك
حرص إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة الزمالك، على الإشادة بالأداء الذي قدمه لاعبو فريقه، أمام نهضة بركان، بالرغم من الخسارة، مشيرًا إلى أنهم قدموا مباراة جيدة على المستوى التكتيكي، وأن النتيجة لم تكن منصفة بهم. وتعرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، للخسارة أمام نظيره نهضة بركان، بهدف نظيف، في الوقت بدل من الضائع، جاء عن طريق اللاعب كودجو لابا، من هجمة مرتدة، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم على الملعب البلدي ببركان، في ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.
وأوضح يوسف، أن الزمالك أظهر مستوى رائع طوال الـ90 دقيقة، وأن هدف أصحاب الأرض جاء في الوقت بدل الضائع، مشددًا أن فريقه قادرًا على تعويض تلك الخسارة في مباراة الإياب.وتابع: "هناك مباراة أخرى يوم الأحد المقبل، علينا أن نبذل فيها كل جهدنا لتحقيق اللقب، ونراهم على جماهيرنا التي سيكون لها دور كبير في ذلك،
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مقر نادي الزمالك

رئيس الزمالك يعلن موافقة الأولمبية على لائحة النادي

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن موافقة اللجنة الأولمبية المصرية، وذلك بعد اجتماعها، الإثنين، حيث قررت اعتماد لائحة النادى، والتي كانت الجمعية العمومية للقلعة البيضاء قد أقرتها في أغسطس الماضي. وأوضح خلال تصريحات تم بثها بحلقة الإثنين، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على فضائية « المحور»، أن اللائحة سيتم نشرها فى الجريدة الرسمية، ثم يتم الدعوة لإجراء الانتخابات على 4 مقاعد، عقب عيد الفطر المبارك. وأضاف رئيس النادي الأبيض، أن جميع أعضاء اللجنة الأوليمبية وافقوا على لائحة الزمالك، بينما رفضها شخصين فقط هما يحيى دعبس وشريف العريان.
سيد عبد الحفيظ (2)

رئيس الزمالك: أزمتي مع سيد عبد الحفيظ وليس الأهلي

وجه رئيس نادي الزمالك، الشكر للشعب المغربي على حسن استقبال فريقه طوال الأيام الماضية، وقال إنه سيكون على رأس مستقبلي بعثة فريق نهضة بركان في القاهرة. وهاجم رئيس القلعة البيضاء، خلال تصريحات نقلها برنامج «الزمالك اليوم» عبر قناة «المحور»، هيثم فاروق، محلل قنوات بي إن سبورتس، قائلًا: «خايف تقول اسم رئيس مجلس الإدارة ليه، خايف من مين؟». وتابع: «إبراهيم فايق، ظل يشيد بكل فرد في فريق الزمالك عقب مباراة نهضة بركان، ولم يذكر دور مجلس الإدارة، وكأن المجلس لم يقم بأي دور خلال الفترة الماضية، هو نادي الزمالك مالوش رئيس، ليه الحقد اللي جواكم مني؟».
جروس (1)

رئيس الزمالك: ما فعلته مع جروس سيذكره التاريخ

قال رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن التاريخ سيذكر له ما قدمه للنادي الأبيض طوال فترة عمله الإداري بالنادي، مشيرًا إلى أن ما فعله مع السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق على وجه التحديد، سيظل في ذاكرة التاريخ أيضًا. وأضاف خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الإثنين، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على فضائية «المحور»، أن عناد جروس لا يجب التعامل معه بشكل رقيق، لأن تكرار أخطائه أصبح أمرًا مستفزًا للغاية، معلقًا: «سأتحمل حتى مباراة الإياب يوم الأحد».
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الزمالك والمقاولون‎ (14)

نفاد تذاكر موقعة الزمالك ضد نهضة بركان المغربي

كشفت تقارير مغربية، عن أن تذاكر مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الذي يحل ضيفًا على نهضة بركان المغربي، في ذهاب نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية، نفدت بسبب إقبال عدد كبير من مشجعي الفريق المغربي على شرائها قبل موعدها بساعات، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف ليلة غدٍ الأحد على الملعب البلدى ببركان، وجاء ذلك نظرا لانخفاض سعر التذاكر الخاصة باللقاء، خاصة أنها تعد من أرخص التذاكر في تاريخ المباريات هناك، بحسب ما ذكرته صحيفة «le360» المغربية.
الزمالك-وجورماهيا

هاشتاج «إفريقيا يا زمالك» يشعل مواقع التواصل

انتشر هاشتاج #إفريقيا_يا_زمالك، اليوم الخميس، على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك - تويتر)، وذلك من أجل دعم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة المدرب السويسري كريستيان جروس، أمام فريق نهضة بركان المغربي، في اللقاء المقرر إقامته يوم الأحد المقبل على ملعب البلدي بالمغرب، وذلك في إطار ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، وحث اللاعبين بأهمية البطولة بالنسبة للجماهير البيضاء التي تعيش على أمل التتويج بالبطولة، ثم التتويج ببطولة الدوري العام.
نهضة-بركان

لاعب نهضة بركان: الأخطاء ممنوعة أمام الزمالك

كشف عبد الصمد لمباركي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي نهضة بركان المغربي أن فريقه يمتلك كل مقومات التتويج بالبطولة الإفريقية على حساب فريق نادي الزمالك، حيث أكد لمباركي في تصريحات صحفية مغربية لصيحفة "المغرب اليوم" أن نهضة بركان سيبحث عن الفوز، لأنه يدرك أن مباراة الإياب في مصر ستكون الأصعب في مشوار فريقه بالبطولة، خاصة وأن الزمالك يحسم مبارياته على أرضه ووسط جماهيره. وأضاف عبدالصمد خلال تصريحاته بأن الأخطاء ممنوعة تمامًا في مثل هذه المباريات الحاسمة، خاصة أنها المرة الأولى التي يصل فيها نهضة بركان إلى المباراة النهائية لكأس الكونفدرالية.
اسماعيل-يوسف

إسماعيل يوسف يترأس بعثة الزمالك في المغرب

قرر مجلس إدارة الزمالك أن يترأس إسماعيل يوسف، عضو مجلس القلعة البيضاء، بعثة الفريق في المغرب استعدادا لمواجهة نهضة بركان ضمن ذهاب نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية لموسم 2018-2019، بعد أن تجاوز الفارس الأبيض، النجم الساحلي التونسي في نصف النهائي، وستقام مباراة الذهاب بين الفريقين يوم 19 مايو في المغرب، فيما يقام لقاء الإياب على ملعب برج العرب يوم 26 من نفس الشهر، علمًأ بأن الأهلي هو النادي المصري الوحيد الذي فاز بلقب الكونفدرالية بمسماها الجديد بعد فوزه أمام سيوي سبورت في النهائي.
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