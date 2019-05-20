جريمة

«الداخلية» تُعلن مقتل 12 إرهابيًا بالشروق و6 أكتوبر

تحرير:التحرير ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٥٤ ص
إرهابي - أرشيفية
إرهابي - أرشيفية
أعلنت وزارة الداخلية، مقتل 12 إرهابيا في مداهمات أمنية، وتبادل إطلاق نيران مع عناصر إرهابية في 6 أكتوبر، والشروق. وقالت الوزارة في بيان لها: إنه استكمالا لجهودها فى مواجهة جماعة الإخوان الإرهابية من خلال توجيه الضربات الاستباقية لعناصرها، وإجهاض مخططاتها، لتنفيذ عمليات عدائية تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني تفيد صدور تكليفات من قيادات الجناح المسلح لتنظيم الإخوان الإرهابي في الخارج لعناصر حركة حسم، المسلحة التابعة لها، لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية خلال الفترة المقبلة لإحداث حالة من الفوضى في البلاد.
وأضاف البيان: "أن عمليات المتابعة رصدت اتخاذ مجموعة من عناصر حركة حسم الإرهابية إحدى الشقق السكنية في مدينة 6 أكتوبر، وكرا لتصنيع العبوات المتفجرة التي يقومون باستخدامها في تنفيذ تلك الأعمال، وبمداهمته قامت تلك العناصر بالمبادرة بإطلاق النيران تجاه القوات التي تعاملت معها على الفور، ما أسفر عن مصرع
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الانتحار شنقا - أرشيفية

لضغوط العمل.. انتحار قهوجي شنقا في الفيوم

على الرغم من أن عبد الرحمن هو الأصغر سنا، إلا أن أسرته تحمله أعباء العمل، ومشكلاتها، بينما يعتمد شقيقه الأكبر عليه في كل شيء يخص إدارة المقهى الخاص بهم، ويتركه فى العمل وحده بعد الإفطار، ليخلد هو إلى النوم والراحة فى المنزل، حتى قرر الصبي أن يتخلص من حياته بالانتحار شنقا. تلقى مركز شرطة سنورس في محافظة الفيوم، بلاغا من مستشفى الفيوم العام، باستقبال «عبد الرحم،. م»، 27 سنة، قهوجي، ومقيم قرية الكعابي القديمة بدائرة المركز، جثة هامدة، وعلى رقبته آثار شنق بحبل.
الانتحار-شنقا

قرار موت.. مآسٍ ومعاناة على طريق الانتحار

10 حالات انتحار مع انتصاف شهر الرحمة والصوم بين صفوف المصريين، أغلبهم في سن الشباب، ما يراه خبراء الطب النفسي ناقوس خطر يجب الالتفات إليه وداراسة العوامل والمسببات التي قد تدفع شبابا في عمر الزهور إلى التخلص من حياتهم فجأة، وترك الحسرة في قلوب أمهاتهم، اليوم الإثنين شهد حالتي انتحار، إحداهما لطالب إعدادي بالبحيرة، بينما أنهت طالبة جامعية حياتها في الإسكندرية بإلقاء نفسها من شرفة الطابق الرابع، وبالأمس ألقى شاب بنفسه أمام عجلات مترو الأنفاق ليدهسه في الحال.
السفير-معصوم مرزوق

9 شهور حبس.. رحلة «معصوم» من الزنزانة إلى الأسفلت

في أغسطس من العام الماضي ألقت الأجهزة الأمنية القبض على السفير السابق معصوم مرزوق وآخرين بتهمة نشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام والانضمام لجماعة إرهابية، ليمضي 9 أشهر في الحبس على ذمة تحقيقات القضية، قبل أن يصدر قرار من النيابة اليوم بالإفراج عنه و4 آخرين هم كل من عبدالفتاح السعيد البنا، والدكتور رائد سلامة، والدكتور يحيى القزاز، والناشطة نرمين حسين، في خطوة اعتبرت إيجابية من وجهة نظر الجماعات الحقوقية وأصدقاء معصوم ورفاقه، فيما قال مصدر قضائي إن النيابة قد تقرر حفظ التحقيقات ضدهم أو تحيل النشطاء للمحاكمة الجنائية.
انتحار

انتحار طالب في الصف الثالث الإعدادي بالبحيرة

أقدم طالب في الصف الثالث الإعدادي، على الانتحار، اليوم الإثنين، في إحدى قرى مركز الدلنجات بالبحيرة، عن طريق تناول "قرص سام خاص بحفظ الغلال" لمروره بحالة نفسية سيئة، ونقل الطالب إلى مركز السموم بالمستشفى العام بإيتاي البارود، وتوفي عقب وصوله. تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة إخطارًا من اللواء محمد هندي مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة بأنه تلقى بلاغًا من الرائد إسلام قطب، رئيس مباحث مركز شرطة الدلنجات من مستشفى إيتاي البارود العام بوصول طالب جثة هامدة لتناوله قرص غلة، وتوفي عقب وصوله المستشفى بسبب مروره بحالة نفسية سيئة.
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3 سيارات إطفاء تسيطر على حريق بشقة سكنية بالوايلي

نشب حريق فى إحدى الشقق السكنية بمنطقة الوايلي بالقاهرة، وتمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من إخماد الحريق دون وقوع إصابات، وذلك باستخدام 3 سيارات إطفاء، إذ تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة بلاغا يفيد نشوب حريق فى إحدى الشقق فى منطقة الوايلى، صباح اليوم السبت، وعلى الفور هرعت سيارات الإطفاء إلى محل البلاغ وتم فرض كردون أمنى ومحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتمت السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى طوابق أخرى بذات العقار، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة للتحقيق.
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إخماد حريقي مصنع كرتون بالهرم وشقة بالسلام

تمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد حريقين منفصلين، نشب أولهما داخل مصنع كرتون وألوميتال، بمنطقة كفر الجبل بدائرة قسم شرطة الهرم، وارتفعت ألسنة اللهب عدة أمتار بسبب محتويات المصنع المحفزة على الاشتعال، إلا أن قوات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة عليه، دون وقوع إصابات، وعلى صعيد آخر بدائرة قسم شرطة السلام، نشب حريق داخل شقة سكنية، وبادرت قوات الحماية المدنية بإخلاء العقار من السكان، وتم إخماد الحريق والسيطرة إليه، ومنع امتداده إلى شقق بذات المبنى أو عقارات مجاورة.
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3 حرائق بشقق سكنية وفرن عيش بالقاهرة والجيزة

نجحت الإدارة العامة للحماية المدنية، اليوم الثلاثاء، في إخماد 3 حرائق بمناطق متفرقة بالقاهرة والجيزة، والتى تنوعت ما بين حريق شقق سكنية ومخبز، حيث تم الدفع بسيارات الإطفاء على الفور، وتمكنت من السيطرة على النيران، دون وقوع إصابات أو وفيات، وانتقل خبراء البحث الجنائي لمعاينة مواقع الحريق والوقوف على أسبابها، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.. حيث تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى منطقة مصر القديمة، وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران فى المكان بدون وقوع إصابات.
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تفاصيل مداهمة أوكار مروجي الكيف في 4 محافظات

تولي الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية اهتماما كبيرا بالتصدي لمروجي المواد المخدرة بمختلف أشكالها خاصة التخليقية منها (الإستروكس - الفودو - الشادو) لما لها من خطورة بالغة على حياة الشباب، الأمر الذي يؤثر بالسلب على عجلة الإنتاج وحركة التنمية في البلاد وسط توجيهات مستمرة من القيادة السياسية بإحباط ترويج تلك المواد من منابعها وتكثيف الحملات الشرطية بمختلف المحافظات ومداهمة البؤر الإجرامية التي تعد نقطة انطلاق لعملية التوزيع من قبل التجار على عملائهم.
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