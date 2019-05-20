«الداخلية» تُعلن مقتل 12 إرهابيًا بالشروق و6 أكتوبر

تحرير:التحرير ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٥٤ ص

إرهابي - أرشيفية

أعلنت وزارة الداخلية، مقتل 12 إرهابيا في مداهمات أمنية، وتبادل إطلاق نيران مع عناصر إرهابية في 6 أكتوبر، والشروق. وقالت الوزارة في بيان لها: إنه استكمالا لجهودها فى مواجهة جماعة الإخوان الإرهابية من خلال توجيه الضربات الاستباقية لعناصرها، وإجهاض مخططاتها، لتنفيذ عمليات عدائية تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني تفيد صدور تكليفات من قيادات الجناح المسلح لتنظيم الإخوان الإرهابي في الخارج لعناصر حركة حسم، المسلحة التابعة لها، لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية خلال الفترة المقبلة لإحداث حالة من الفوضى في البلاد.

وأضاف البيان: "أن عمليات المتابعة رصدت اتخاذ مجموعة من عناصر حركة حسم الإرهابية إحدى الشقق السكنية في مدينة 6 أكتوبر، وكرا لتصنيع العبوات المتفجرة التي يقومون باستخدامها في تنفيذ تلك الأعمال، وبمداهمته قامت تلك العناصر بالمبادرة بإطلاق النيران تجاه القوات التي تعاملت معها على الفور، ما أسفر عن مصرع