إنقاذ 4 أشخاص في انهيار عقار قديم بالإسكندرية

تحرير:أحمد الزغبي ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٣ ص

انهيار عقار

شهدت منطقة المنشية التابعة لحي الجمرك غرب الإسكندرية، اليوم الإثنين، انهيار بسلم عقار قديم رقم 24 شارع سيدي سليمان متفرع من السكة الجديدة مكون من 3 طوابق مشغولين بالسكان ودور أرضي خالي، وتمكنت قوات الحماية المدنية من إنقاذ 4 أشخاص من قاطني العقار عن طريق السلم الهيدروليكي دون وقوع إصابات. وتسبب الانهيار في غلق الشارع بشكل كامل، إذ تلقى اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية إخطارا من العميد جمال ياسين مدير إدارة الحماية المدنية يفيد بسقوط سلم عقار قديم به سكان بدائرة قسم المنشية.

على الفور انتقل مأمور وضباط القسم وقوات من إدارة الحماية المدنية بمعداتها، وبالفحص تبين أن العقار بناء قديم عبارة عن أسقف خشبية وحوائط حاملة ومكون من طابق أرضي وثلاثة طوابق علوية.ومن جانبها، انتقلت المهندسة سحر شعبان رئيس حي الجمرك فور تلقيها إشارة من غرفة عمليات الحي يرافقها محمد علي سكرتير عام الحي