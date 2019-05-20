جريمة

إنقاذ 4 أشخاص في انهيار عقار قديم بالإسكندرية

تحرير:أحمد الزغبي ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٣ ص
انهيار عقار
انهيار عقار
شهدت منطقة المنشية التابعة لحي الجمرك غرب الإسكندرية، اليوم الإثنين، انهيار بسلم عقار قديم رقم 24 شارع سيدي سليمان متفرع من السكة الجديدة مكون من 3 طوابق مشغولين بالسكان ودور أرضي خالي، وتمكنت قوات الحماية المدنية من إنقاذ 4 أشخاص من قاطني العقار عن طريق السلم الهيدروليكي دون وقوع إصابات. وتسبب الانهيار في غلق الشارع بشكل كامل، إذ تلقى اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية إخطارا من العميد جمال ياسين مدير إدارة الحماية المدنية يفيد بسقوط سلم عقار قديم به سكان بدائرة قسم المنشية.
على الفور انتقل مأمور وضباط القسم وقوات من إدارة الحماية المدنية بمعداتها، وبالفحص تبين أن العقار بناء قديم عبارة عن أسقف خشبية وحوائط حاملة ومكون من طابق أرضي وثلاثة طوابق علوية.ومن جانبها، انتقلت المهندسة سحر شعبان رئيس حي الجمرك فور تلقيها إشارة من غرفة عمليات الحي يرافقها محمد علي سكرتير عام الحي
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الانتحار شنقا - أرشيفية

لضغوط العمل.. انتحار قهوجي شنقا في الفيوم

على الرغم من أن عبد الرحمن هو الأصغر سنا، إلا أن أسرته تحمله أعباء العمل، ومشكلاتها، بينما يعتمد شقيقه الأكبر عليه في كل شيء يخص إدارة المقهى الخاص بهم، ويتركه فى العمل وحده بعد الإفطار، ليخلد هو إلى النوم والراحة فى المنزل، حتى قرر الصبي أن يتخلص من حياته بالانتحار شنقا. تلقى مركز شرطة سنورس في محافظة الفيوم، بلاغا من مستشفى الفيوم العام، باستقبال «عبد الرحم،. م»، 27 سنة، قهوجي، ومقيم قرية الكعابي القديمة بدائرة المركز، جثة هامدة، وعلى رقبته آثار شنق بحبل.
الانتحار-شنقا

قرار موت.. مآسٍ ومعاناة على طريق الانتحار

10 حالات انتحار مع انتصاف شهر الرحمة والصوم بين صفوف المصريين، أغلبهم في سن الشباب، ما يراه خبراء الطب النفسي ناقوس خطر يجب الالتفات إليه وداراسة العوامل والمسببات التي قد تدفع شبابا في عمر الزهور إلى التخلص من حياتهم فجأة، وترك الحسرة في قلوب أمهاتهم، اليوم الإثنين شهد حالتي انتحار، إحداهما لطالب إعدادي بالبحيرة، بينما أنهت طالبة جامعية حياتها في الإسكندرية بإلقاء نفسها من شرفة الطابق الرابع، وبالأمس ألقى شاب بنفسه أمام عجلات مترو الأنفاق ليدهسه في الحال.
السفير-معصوم مرزوق

9 شهور حبس.. رحلة «معصوم» من الزنزانة إلى الأسفلت

في أغسطس من العام الماضي ألقت الأجهزة الأمنية القبض على السفير السابق معصوم مرزوق وآخرين بتهمة نشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام والانضمام لجماعة إرهابية، ليمضي 9 أشهر في الحبس على ذمة تحقيقات القضية، قبل أن يصدر قرار من النيابة اليوم بالإفراج عنه و4 آخرين هم كل من عبدالفتاح السعيد البنا، والدكتور رائد سلامة، والدكتور يحيى القزاز، والناشطة نرمين حسين، في خطوة اعتبرت إيجابية من وجهة نظر الجماعات الحقوقية وأصدقاء معصوم ورفاقه، فيما قال مصدر قضائي إن النيابة قد تقرر حفظ التحقيقات ضدهم أو تحيل النشطاء للمحاكمة الجنائية.
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انتحار طالب في الصف الثالث الإعدادي بالبحيرة

أقدم طالب في الصف الثالث الإعدادي، على الانتحار، اليوم الإثنين، في إحدى قرى مركز الدلنجات بالبحيرة، عن طريق تناول "قرص سام خاص بحفظ الغلال" لمروره بحالة نفسية سيئة، ونقل الطالب إلى مركز السموم بالمستشفى العام بإيتاي البارود، وتوفي عقب وصوله. تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة إخطارًا من اللواء محمد هندي مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة بأنه تلقى بلاغًا من الرائد إسلام قطب، رئيس مباحث مركز شرطة الدلنجات من مستشفى إيتاي البارود العام بوصول طالب جثة هامدة لتناوله قرص غلة، وتوفي عقب وصوله المستشفى بسبب مروره بحالة نفسية سيئة.
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إنقاذ سيدة بعد انهيار جزء من عقار في الإسكندرية

أنقذت العناية الإلهية سيدة عجوزا بالعقد السابع من العمر من الموت المحقق، وذلك أسفل أنقاض عقار محل سكنها وذلك بدائرة قسم شرطة أول الرمل بشرق محافظة الإسكندرية، حيث بدأت الواقعة بتلقي اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة أول الرمل بورود بلاغ من المواطنين وأهالي المنطقة بسقوط أجزاء من أحد العقارات القديمة بدائرة القسم، واحتجاز سيدة عجوز تحت الأنقاض وتمكنوا من إنزالها وتم تقديم كل الرعاية لها ومراعاتها صحيا.
جثة

مصرع سيدتين في انهيار شرفة عقار بالإسكندرية

لقيت سيدتان في العقدين الثالث والرابع من العمر، مصرعهما، إثر انهيار شرفة عقار بمحل سكنهما، مساء اليوم الاثنين، في أحد الشوارع الكائنة بمنطقة محرم بك، بوسط الإسكندرية، كما تحطمت سيارة تصادف وجودها أسفل العقار، وتبين أن العقار صادر له قرار إزالة. تلقى اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة محرم بك يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بانهيار شرفة عقار بالمنطقة المشار إليها، ونتج عن ذلك مصرع سيدتين، تصادف وجودهما بشرفة العقار في أثناء انهيارها.
جثة (5)

مصرع سيدة وتحطم سيارة في انهيار سقف عقار بالإسكندرية

لقيت ربة منزل في العقد الرابع من العمر، مصرعها، أثر انهيار سقف شرفة عقار بمحل سكنها، اليوم السبت، وذلك بأحد الشوارع المتفرعة من شارع أنور السادات، 45 سابقا، في منطقة العصافرة، شرق الإسكندرية، كما تحطمت سيارة تصادف وجودها أسفل العقار، إذ بدأت الواقعة بتلقى اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة المنتزه يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بانهيار شرفة عقار بالمنطقة المشار إليها ونتج عن ذلك مصرع ربة منزل تصادف وجودها بشرفة العقار أثناء انهيارها.
فسيخ-فاسد‎ (1)

ضبط 2 طن فسيخ ورنجة وسردين فاسدة في الإسكندرية

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسكندرية، بقيادة محمد سعد الله مدير المديرية، ضبط 2 طن فسيخ وأسماك مملحة فاسدة غير صالحة للاستخدام الآدمي، لطرحها خلال أعياد شم النسيم، وذلك خلال حملة أمنية على أسواق الأسماك المملحة والرنجة والفسيخ، حيث تم إعداد حملة أمنية بالتنسيق بين مفتشي الأغذية بالمديرية وضباط شرطة التموين بمديرية أمن الإسكندرية ومديرية الطب البيطرى، وتقرر تحريز الكميات المضبوطة وإعدام التالف منها، وإعداد المحاضر اللازمة ضد المخالفين.
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