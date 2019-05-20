بعد الخسارة.. رئيس الزمالك يفتح النار على جروس

تحرير:سعد الدين محمود ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:٢٥ ص

جروس

شن رئيس نادي الزمالك، هجوما حادًا على كريستيان جروس، وذلك بعد الخسارة أمام نهضة بركان المغربي، في ذهاب نهائي بطولة الكونفدرالية. وتلقى الزمالك، خسارة أمام نظيره نهضة بركان، بهدف نظيف، في الوقت بدل من الضائع، جاء من هجمة مرتدة، خلال المباراة التي جمعتهما على الملعب البلدي ببركان، في ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية. وقال خلال تصريحات، ببرنامج "الزمالك اليوم" الذي يعرض على قناة المحور، إن جروس مدرب لا يتعلم من أخطائه السابقة، متساءلًا: "لماذا لم يقوم جروس بإجراء التبديل الثالث لإضاعة الوقت في الدقائق الأخيرة، أنا هطق".

وأضاف، أنه يشعر بالحزن بسبب الخسارة في الدقيقة الأخيرة بينما المدرب لا يفكر في إضاعة الوقت بإجراء التغيير الثالث المتبقي لديه، مشيرًا إلى أنه كان يجب عليه الدفع بتبديل جديد يدعم خط الدفاع لتأمين الخروج بالتعادل الذي كان قريبًا من الزمالك.وتابع: "مضطر أن أتحمل حتى مباراة الإياب، وبالتأكيد الفريق قادر