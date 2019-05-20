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ترامب: لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي

تحرير:التحرير ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:٣٦ ص
ترامب
ترامب
تعهد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الإثنين، بعدم حصول إيران على سلاح نووي، مشيرا إلى أن الاتفاق النووي مع طهران هو "عرض مرعب". وقال ترامب في مقابلة مع قناة فوكس نيوز، "لا نريد الحرب مع إيران.. ولا يمكن لهم تهديدنا.. ولكننا لن نسمح لها بامتلاك سلاح نووي". ترامب أطلق تهديدا شرسا على تويتر، أمس الأحد، توعد فيه بتدمير إيران في حال "أرادت الحرب"، محذرا إياها من "تهديد الولايات المتحدة مرة أخرى. وقال ترامب في تغريدة على حسابه الرسمي بـ"تويتر": إذا أرادت إيران أن تحارب فستكون النهاية الرسمية لها. لا تهددوا الولايات المتحدة مرة أخرى أبدا".
وتأتي تغريدة ترامب بعد أن كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، الأربعاء الماضي، عن طبيعة المعلومات الاستخبارية التي دفعت، مؤخرا، البيت الأبيض إلى إرسال قوة عسكرية ضاربة إلى الشرق الأوسط، تحسبا لهجوم إيراني وشيك.ونقلت الصحيفة عن 3 مسؤولين أمريكيين، قولهم، إن المعلومات الاستخبارية تمثلت في صور أظهرت
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ترامب: إيران ستواجه «قوة هائلة» إن تحركت ضد أمريكا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران ستواجه «قوة هائلة» إذا حاولت فعل أي شيء ضد مصالح الولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أضاف ترامب، خلال حديثه للصحفيين أثناء مغادرته البيت الأبيض لحضور فعالية في بنسلفانيا، أن إيران أبدت عدائية شديدة تجاه الولايات المتحدة، لافتا إلى أنه لا يزال مستعدا لإجراء محادثات مع إيران «عندما يكونون مستعدين». وفى تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، الإثنين، نفى ترامب أن واشنطن «لم تسع لبدء حوار مع طهران».
ترامب

ترامب يكشف حقيقة سعي أمريكا للتفاوض مع إيران

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن واشنطن "لم تسع لبدء حوار مع طهران". وأضاف، في تغريدة على "تويتر"، مساء الإثنين: "تم تداول أخبار مزيفة أن واشنطن تسعى لإجراء مفاوضات مع طهران، إلا أنها كاذبة". وأوضح ترامب أنه "يشعر بالحزن تجاه الشعب الإيراني"، الذي يعاني من تبعات تدهور اقتصاد البلاد. وحذر، أمس، إيران بتدميرها في حال "أرادت الحرب"، كما حذرها من "تهديد الولايات المتحدة مرة أخرى". وأعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، أن إيران رفعت اعتبارًا من، اليوم، معدل إنتاجها من اليورانيوم المخصب ذات النسبة 3.67%، لـ4 أضعاف.
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«ستكون نهايتكم».. طبول الحرب تدق بين أمريكا وإيران

"إذا كانت إيران تريد القتال فستكون هذه هي النهاية الرسمية لها"، هكذا أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تحذير صارم للنظام الإيراني، وأضاف في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الأحد الماضي: "لا تهددوا الولايات المتحدة مرة أخرى"، وكانت الولايات المتحدة قد نشرت سفنًا وطائرات حربية في منطقة الخليج العربي خلال الأيام الأخيرة، لكن تغريدة ترامب تشير إلى تحول في موقفه بعد المحاولات الأخيرة له للتقليل من احتمال نشوب صراع عسكري بين البلدين.
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ترامب يهدد الصين: لن تصبحوا قوة عالمية عظمى في عهدي

واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تحدياته للصين متعهدا بعرقلة مسيرة صعودها الاقتصادية وتممد نفوذها عالميا، إذ أعرب عن سعادته الكبيرة بالحرب التجارية مع بكين، مؤكدا أنه لن يسمح للصين بأن تصبح القوة العظمى في العالم أو يتجاوز اقتصادها الولايات المتحدة في عهده، مشيرا إلى أن الحرب التجارية أدرت على أمريكا مليارات الدولارات الأمريكية، وأن موقف بكين الاقتصادي ليس جيدا في الوقت الحالي مثل واشنطن.و إضاف "إذا كانت هيلاري كلينتون رئيسة أمريكا الآن لكان للصين أن تصبح اقتصادا أكبر بكثير منا بحلول نهاية فترة حكمها، لكن الآن لن تقترب الصين من تحقيق ذلك".
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تفاصيل خلافات ترامب ومستشاريه حول ضرب إيران

لم يخرج قرار إعادة انتشار القوات الأمريكية في منطقة الخليج العربي إلا بعد مشاورات مكثفة بين العديد من الجهات والشخصيات داخل البيت الأبيض، على رأسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. المشاورات التي شهدها البيت الأبيض على مدى الأيام التي سبقت اتخاذ القرار السياسي، أشارت بشكل واضح إلى أن هناك العديد من المشكلات التي سبقت الاتفاق على الرأي الذي تم تنفيذه بشكل فعلي، لا سيما في ظل اختلاف الرؤى بين الرئيس الأمريكي وعدد من كبار مستشاريه حول رد الفعل الأمريكي على الأنشطة الإيرانية.
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زودت ميليشيات بصواريخ.. هل تخوض إيران حربا بالوكالة؟

حالة من الارتباك والتخبط تعيشها إيران خلال الأيام الأخيرة، وسط تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، إذ يتزايد القلق حيال تفجر صراع محتمَل قريبًا، في وقت تشدد فيه واشنطن العقوبات والضغوط السياسية على طهران، وتكثف وجودها العسكري في المنطقة. ويبدو أن إيران سوف تخوض الحرب ضد واشنطن من خارج أراضيها، فقد بدأت تتصاعد المخاوف من أن يتحول العراق إلى ساحة مواجهة تنطلق منها طهران بعيدا عن أراضيها ضد الولايات المتحدة الأمريكية، رغم نفي كلا البلدين خوض تلك الحرب.
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«هل تحارب أمريكا إيران؟».. إجابة غامضة من ترامب

وسط تصاعد التوتر بين أمريكا وإيران مؤخرا، مع تلميحات إلى اندلاع حرب بين البلدين، لم تكن تمر أول فرصة تواصل مباشر للصحفيين مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أثناء استقباله الرئيس السويسري في البيت الأبيض، إلا ويوجه إليه سؤالا حول ما إذا كانت واشنطن في طريقها للحرب ما طهران، وعلى الفور رد ترامب، بإجابة لم تكن واضحة أو صريحة، إذ اكتفى بالإشارة إلى أنه "يأمل ألا تندلع الحرب مع إيران"، جاء ذلك بعد ساعات من كشف صحيفة "نيورك تايمز" الأمريكية، عن طبيعة المعلوامت التي دفعت واشنطن لإرسال قوة عسكرية ضارب لشرق الأوسط، تحسبا لهجوم إيراني.
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ترامب معزول دوليا.. واشنطن تفشل في الحشد ضد إيران

أدت التوترات المتصاعدة في منطقة الخليج العربي، وبالأخص في أعقاب وصول حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن إلى المنطقة، للتفكير في الخطوات القادمة للإدارة الأمريكية لمواجهة إيران، وعما إذا كانت في طريقها لاتخاذ قرار الحرب من عدمه. الولايات المتحدة الأمريكية التي اعتادت على الدخول في تحالفات عسكرية قبل تنفيذ عملياتها العسكرية الخارجية خلال الأعوام الثلاثين الماضية، قد تفشل في الوقت الحالي بصناعة تحالفات تشاركها خطواتها المستقبلية التي قد تتمثل في الحرب مع إيران.
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