ترامب: لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي

تحرير:التحرير ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:٣٦ ص

ترامب

تعهد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الإثنين، بعدم حصول إيران على سلاح نووي، مشيرا إلى أن الاتفاق النووي مع طهران هو "عرض مرعب". وقال ترامب في مقابلة مع قناة فوكس نيوز، "لا نريد الحرب مع إيران.. ولا يمكن لهم تهديدنا.. ولكننا لن نسمح لها بامتلاك سلاح نووي". ترامب أطلق تهديدا شرسا على تويتر، أمس الأحد، توعد فيه بتدمير إيران في حال "أرادت الحرب"، محذرا إياها من "تهديد الولايات المتحدة مرة أخرى. وقال ترامب في تغريدة على حسابه الرسمي بـ"تويتر": إذا أرادت إيران أن تحارب فستكون النهاية الرسمية لها. لا تهددوا الولايات المتحدة مرة أخرى أبدا".

وتأتي تغريدة ترامب بعد أن كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، الأربعاء الماضي، عن طبيعة المعلومات الاستخبارية التي دفعت، مؤخرا، البيت الأبيض إلى إرسال قوة عسكرية ضاربة إلى الشرق الأوسط، تحسبا لهجوم إيراني وشيك.ونقلت الصحيفة عن 3 مسؤولين أمريكيين، قولهم، إن المعلومات الاستخبارية تمثلت في صور أظهرت