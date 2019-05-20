رياضة

رغم الخسارة.. 5 فرص تدعم الزمالك أمام نهضة بركان

سيلعب جمهور الزمالك دورًا بارزًا في مباراة الإياب خاصة أن اللقاء قد يشهد حضورًا جماهيريًا يتجاوز الـ30 ألف مشجع المقررة في وقت سابق وهو الأمر الذي سيمنح أفضلية مزدوجة
تحرير:سعد الدين محمود ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:٥٢ ص
الزمالك
الزمالك
تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خسارة قاتلة أمام مضيفه نهضة بركان المغربي، بهدف دون رد، في الوقت بدل من الضائع، جاء عن طريق اللاعب كودجو لابا، من هجمة مرتدة، خلال المباراة التي جمعتهما منتصف ليل الأحد، على الملعب البلدي ببركان، في ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية. الزمالك يحتاج في لقاء الإياب المقرر له الأحد المقبل على ملعب "برج العرب" بالإسكندرية، للفوز بفارق هدفين للتتويج بالبطولة للمرة الأولى في تاريخه، في المقابل يحتاج الفريق المغربي للتعادل أو الفوز بأي نتيجة من أجل حصد اللقب.
ومثلما خرج الفريق الأبيض بخسائر في مباراة الذهاب، لديه أيضًا 5 نقاط إيجابية سيكون لها دور مهم في حسم اللقب بمباراة الإياب، وهو ما نرصده في السطور التالية:الجمهورسيلعب جمهور الزمالك دورًا بارزًا بالطبع في مباراة الإياب، خاصة أن اللقاء قد يشهد حضورًا جماهيريًا يتجاوز الـ30 ألف مشجع المقررة في وقت سابق،
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مقر نادي الزمالك

رئيس الزمالك يعلن موافقة الأولمبية على لائحة النادي

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن موافقة اللجنة الأولمبية المصرية، وذلك بعد اجتماعها، الإثنين، حيث قررت اعتماد لائحة النادى، والتي كانت الجمعية العمومية للقلعة البيضاء قد أقرتها في أغسطس الماضي. وأوضح خلال تصريحات تم بثها بحلقة الإثنين، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على فضائية « المحور»، أن اللائحة سيتم نشرها فى الجريدة الرسمية، ثم يتم الدعوة لإجراء الانتخابات على 4 مقاعد، عقب عيد الفطر المبارك. وأضاف رئيس النادي الأبيض، أن جميع أعضاء اللجنة الأوليمبية وافقوا على لائحة الزمالك، بينما رفضها شخصين فقط هما يحيى دعبس وشريف العريان.
سيد عبد الحفيظ (2)

رئيس الزمالك: أزمتي مع سيد عبد الحفيظ وليس الأهلي

وجه رئيس نادي الزمالك، الشكر للشعب المغربي على حسن استقبال فريقه طوال الأيام الماضية، وقال إنه سيكون على رأس مستقبلي بعثة فريق نهضة بركان في القاهرة. وهاجم رئيس القلعة البيضاء، خلال تصريحات نقلها برنامج «الزمالك اليوم» عبر قناة «المحور»، هيثم فاروق، محلل قنوات بي إن سبورتس، قائلًا: «خايف تقول اسم رئيس مجلس الإدارة ليه، خايف من مين؟». وتابع: «إبراهيم فايق، ظل يشيد بكل فرد في فريق الزمالك عقب مباراة نهضة بركان، ولم يذكر دور مجلس الإدارة، وكأن المجلس لم يقم بأي دور خلال الفترة الماضية، هو نادي الزمالك مالوش رئيس، ليه الحقد اللي جواكم مني؟».
جروس (1)

رئيس الزمالك: ما فعلته مع جروس سيذكره التاريخ

قال رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن التاريخ سيذكر له ما قدمه للنادي الأبيض طوال فترة عمله الإداري بالنادي، مشيرًا إلى أن ما فعله مع السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق على وجه التحديد، سيظل في ذاكرة التاريخ أيضًا. وأضاف خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الإثنين، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على فضائية «المحور»، أن عناد جروس لا يجب التعامل معه بشكل رقيق، لأن تكرار أخطائه أصبح أمرًا مستفزًا للغاية، معلقًا: «سأتحمل حتى مباراة الإياب يوم الأحد».
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الزمالك وسموحة (16)

مفاجآت في تشكيل الزمالك أمام نهضة بركان

أعلن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التشكيل الأساسي الذي سيبدأ به الفريق مباراة ذهاب نهائي الكونفدرالية الإفريقية، أمام نهضة بركان المغربي، والتي ستنطلق في الثانية عشرة بتوقيت القاهرة، على الملعب البلدي ببركان، ومن المقرر إقامة مباراة الإياب يوم 26 مايو الجاري على استاد برج العرب بالإسكندرية. الجدير بالذكر أن الزمالك تأهل للمباراة النهائية بعد تخطي فريق النجم الساحلي التونسي، بينما تأهل فريق نهضة بركان بعد تخطي فريق الصفاقسي التونسي.
الزمالك وحسنية اغادير (5)

رئيس الزمالك للاعبيه: تنتظركم أكبر مكافأة في التاريخ

رصد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مكافآة ضخمة للاعبي الفريق الأبيض في حالة تتويجهم بلقب بطولة الكونفدرالية الإفريقية، على حساب فريق نهضة بركان المغربي. وقال رئيس القلعة البيضاء، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة السبت، من برنامج «الرياضة اليوم» الذي يعرض على قناة المحور: «أقول للاعبين إنهم إذا حصدوا لقب البطولة سيتم صرف أكبر مكافأة في تاريخ النادي لهم، مؤكدًا أن ثقته كبيرة بهم جميعًا وفي الحارس عمر صلاح، الذي نجح في كل الاختبارات الصعبة التي مر بها سابقًا».
أمير مرتضى منصور

أمير مرتضى: فخورون بما قدمناه في الكونفدرالية

أكد أمير مرتضى، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، أن لاعبي الفريق الأبيض لديهم حالة تركيز شديدة قبل مواجهة نهضة بركان، في الثانية عشرة من منتصف ليل اليوم الأحد. وأضاف أمير، خلال تصريحاته بحلقة السبت، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة المحور، أن الفريق خاض مشوارًا طويلا في بطولة الكونفدرالية حتى الوصول للنهائي، ويعاني في هذه المرحلة من ظروف صعبة بسبب الغيابات الكثيرة التي ضربت صفوفه، بداية من مصطفى فتحي، وفرجاني ساسي، وخالد بوطيب، مرورًا بجنش، وعماد السيد مؤخرًا.
مران-الزمالك-في-المغرب (6)

حازم إمام: مواجهة نهضة بركان صعبة ولكن

أكد حازم إمام لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك أن مواجهة نهضة بركان في نهائي الكونفيدرالية الإفريقية والمقرر إقامتها مساء الأحد ليست أول مباراة للزمالك في المغرب مشيرًا إلى أن الفريق خاض عدة مباريات في المغرب وحقق نتائج جيدة. وأضاف قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة الذي أقيم منذ قليل، أن لقاء الغد صعب ولاعبي الزمالك يركزون تماما فيه ويأخذونه على محمل الجد وأنه لديه ثقة أنهم سيحققون نتيجة طيبة في مباراة الذهاب.
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