رغم الخسارة.. 5 فرص تدعم الزمالك أمام نهضة بركان

سيلعب جمهور الزمالك دورًا بارزًا في مباراة الإياب خاصة أن اللقاء قد يشهد حضورًا جماهيريًا يتجاوز الـ30 ألف مشجع المقررة في وقت سابق وهو الأمر الذي سيمنح أفضلية مزدوجة

تحرير:سعد الدين محمود ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:٥٢ ص

الزمالك

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خسارة قاتلة أمام مضيفه نهضة بركان المغربي، بهدف دون رد، في الوقت بدل من الضائع، جاء عن طريق اللاعب كودجو لابا، من هجمة مرتدة، خلال المباراة التي جمعتهما منتصف ليل الأحد، على الملعب البلدي ببركان، في ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية. الزمالك يحتاج في لقاء الإياب المقرر له الأحد المقبل على ملعب "برج العرب" بالإسكندرية، للفوز بفارق هدفين للتتويج بالبطولة للمرة الأولى في تاريخه، في المقابل يحتاج الفريق المغربي للتعادل أو الفوز بأي نتيجة من أجل حصد اللقب.

ومثلما خرج الفريق الأبيض بخسائر في مباراة الذهاب، لديه أيضًا 5 نقاط إيجابية سيكون لها دور مهم في حسم اللقب بمباراة الإياب، وهو ما نرصده في السطور التالية:الجمهورسيلعب جمهور الزمالك دورًا بارزًا بالطبع في مباراة الإياب، خاصة أن اللقاء قد يشهد حضورًا جماهيريًا يتجاوز الـ30 ألف مشجع المقررة في وقت سابق،