الحرارة ترتفع مجددا.. الأرصاد تعلن طقس اليوم

٢٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:٣٤ ص

الأرصاد تعلن طقس 15 رمضان

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة، اليوم الإثنين، الموافق اليوم الخامس عشر من رمضان، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا، لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على القاهرة وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: الصغرى العظمى القاهرة 19 34 شبين الكوم 18 33 طنطا 18 32 دمنهور 17 32 الإسكندرية 17 31 بلطيم 19 25 مطروح 20 30 السلوم 21 39 سيوة 21 40 بورسعيد 19 24 دمياط 19 24 الزقازيق 18 34 الإسماعيلية 16 34 السويس 18 33 العريش 17 26 رفح 17 26 رأس سدر