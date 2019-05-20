«طلاب داعش وحكم الأعضاء البشرية» أبرز محاكمات اليوم

7 متهمين شكلوا جماعة إجرامية مارست الاتجار في الأعضاء البشرية بمنطقة عين شمس، إذ استغلوا حالة الضعف والحاجة للمال لدى بعض المواطنين واستأصلوا أعضاءهم البشرية

تحرير:سماح عوض الله ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:٣٨ ص

يمر قطار المحاكمات، اليوم الإثنين، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، نرصدها فى السطور التالية، وتتقدمها محاكمة 15 طالبًا متهمين بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابي بسوريا والعراق، وتلقي تدريبات قتالية للقيام بعمليات عدائية داخل البلاد. وتعقد الجلسة برئاسة المستشار أسامة عبد الشافى الرشيدى، وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وسامى زين الدين، وأحالت النيابة العامة المتهمين للمحاكمة الجنائية لأنهم خلال الفترة من 2016 حتى 2018، بدائرة قسم حلوان، قام المتهم الأول وليد منير بتأسيس وتولي قيادة جماعة غرضها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين.

وقصدوا كذلك منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن أسس الأول وتولى قيادة جماعة تدعو لتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه وتغيير النظام الحاكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات

وقصدوا كذلك منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن أسس الأول وتولى قيادة جماعة تدعو لتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه وتغيير النظام الحاكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف المنشآت العامة بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها الجماعة لتنفيذ أغراضها الإرهابية.



ووجهت النيابة للمتهمين من الثالث حتى الأخير قيامهم بتلقي تدريبات بدنية وعسكرية مع علمهم بأغراضها ووسائلها لتحقيق أغراضها، بينما قام المتهم الثالث بتدريب الأفراد بدنيا بقصد ارتكاب جرائم إرهابية داخل البلاد، كما التحق المتهمون بتنظيم داعش الإرهابي بالعراق وسوريا، الذي يتخذ من الإرهاب والتدريب العسكري وتعليم الفنون الحربية والأساليب القتالية وسائل لتحقيق أغراضه بارتكاب جرائم إرهابية والإعداد لها.



كما وجهت النيابة للمتهم الرابع عمر رأفت، قيامه بحيازة سلاح لاستعماله في ارتكاب جرائم إرهابية، كما استخدم مع المتهمين الخامس محمد رأفت والحادي عشر خالد الشباسي، شبكة المعلومات الدولية بغرض تبادل الرسائل والمعلومات عن تحركاتهم في الداخل والخارج بأن استخدموا "فيسبوك" في مراسلاتهم عن أماكن وجودهم وتحركاتهم داخل وخارج البلاد.

الاتجار بالأعضاء البشرية

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار السيد البدوي أبو القاسم، الحكم على 7 متهمين بتشكيل جماعة إجرامية مارست الاتجار في الأعضاء البشرية بمنطقة عين شمس.



كشفت تحقيقات أحمد أبو الليل مدير نيابة حوادث شرق القاهرة، بإشراف المستشار أحمد عز الدين المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة، عن أن المتهمين "عبد الرحمن. ع" وشهرته "الطليانى" 20 سنة، مبيض محارة، و"عبد الله. ر" نجار، و"طارق. أ" وشهرته "كشرى" 19 سنة، و"عايدة. إ"وشهرتها "أم جنى" 23 سنة، عاملة، و"شعبان. م" عامل و"ياسر. م" فني صيانة و"محمود. ي" وشهرته "أبو جنى" هارب، كونوا في غضون 2016 بمنطقة عين شمس جماعة إجرامية منظمة يقوم على إدارتها شخص توفى، وتستغل حالة الضعف والحاجة للمال لدى بعض المواطنين وتستأصل أعضاءهم البشرية، وتبيعها لمن يدفع المال. وترتبت على ذلك إصابة المواطنين "عماد. ح" و"بدر. م"، وطفل بعاهات مستديمة.



إعدام قاتل شقيق زوجته

تصدر محكمة جنايات الجيزة، وأمن الدولة العليا طوارئ، حكمها بإعدام زوج قتل شقيق زوجته لخلافات بينهما، بعد إحالة أوراقه في الجلسة السابقة إلى مفتي الديار المصرية، ويصدر الحكم برئاسة المستشار خضر طلبة وعضوية المستشارين هشام الشريف وطارق الحديني، وأمانة سر رجب شعبان.



تعود تفاصيل الواقعة إلى قيام المتهم "كمال" بضرب وتعنيف زوجته بسبب خلاف بينهما، ما اضطرها للاتصال بشقيقها "مينا" المجنى عليه، لكى يحضر لأخذها إلى منزل العائلة أو الإصلاح بينهما، وبمجرد وصول "مينا" وقيامه بمعاتبته نشبت بينهما معركة وأخذ شقيقته وغادر المنزل.

أدى ذلك إلى غضب الزوج الذي قرر الانتقام من شقيق زوجته فتربص له وأخذ يراقب تحركاته، وأكثر من مرة حاول مغافلته، لكن "مينا" كان يشعر بالغدر من زوج شقيقته فكان يخلف كل موعد للقاء بينهما.

زاد ذلك من غضب "كمال" فقرر وعقد العزم على قتله وأعد سلاحا أبيض (مطواة) بين ملابسه، وفي يوم 12 أكتوبر 2017، تربص له في أحد الأماكن بالقرب من منزل الضحية، وعندما شاهده توجه وأسرع إليه وطعنه.