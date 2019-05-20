طلاب أولى ثانوي يؤدون امتحان الأحياء.. وأزمة سيستم في قنا
تحرير:أمينة محمود
٢٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:٤٩ ص
امتحانات أولى ثانوي - أرشيفية
يواصل اليوم، طلاب الصف الأول الثانوى أداء امتحانات آخر العام، فى مادة الأحياء، ومن المقرر أن تتم بشكل إلكترونى وفى حالة تعذر عقدها إلكترونيا سوف تنطلق ورقيا، وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، في تصريح خاص، استمرار امتحانات طلاب الصف الأول الثانوي بالنظام الإلكتروني على أجهزة التابلت، ثم تحدث عن كيفية احتساب درجة النجاح للطلاب الذين أداوا الامتحان ورقيا بسبب وقوع السيستم، قبل أن تلزمهم بعض المدارس بالدخول مرة أخرى على منصة الامتحان لتأديته إلكترونيا، مشددا على أنه "لا توجد مشكلة نهائيا من هذا الأمر، وسوف نقرر هذا لاحقا لراحة الطلاب".
وكشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم، أن الدكتور طارق شوقي، سوف يتواصل مع محافظ قنا لمعرفة تداعيات الأمر الذي أدى لقراره بإلغاء الامتحانات الإلكترونية لحين حل مشكلة سقوط منصة الامتحانات، وعقدها لجميع طلاب مدارس المحافظة بالنظام الورقي.
وأكدت المصادر، أنه ليس من حق المحافظ أن يقرر أن يؤدي الطلاب الامتحانات
وكشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم، أن الدكتور طارق شوقي، سوف يتواصل مع محافظ قنا لمعرفة تداعيات الأمر الذي أدى لقراره بإلغاء الامتحانات الإلكترونية لحين حل مشكلة سقوط منصة الامتحانات، وعقدها لجميع طلاب مدارس المحافظة بالنظام الورقي.
وأكدت المصادر، أنه ليس من حق المحافظ أن يقرر أن يؤدي الطلاب الامتحانات ورقية، لافتة إل أن هذا القرار يصدر من وزير التربية والتعليم، خاصة أننا أمام مشروع قومي ونظام جديد.
وأوضح المسؤولون عن امتحانات الصف الأول الثانوى، مصير طلاب أولى ثانوي الذين تعرضوا أمس الأحد، لحدوث عطل وإغلاق مفاجئ للمنصة الإلكترونية أثناء تأدية امتحان مادة اللغة العربية، مؤكدين أن أي طالب دخل أمس على منصة الامتحان الإلكتروني لتأدية امتحان اللغة العربية، وبدأ بالفعل في إجابة عدد من أسئلة الامتحان، ثم فوجئ بتعرض المنصة لإغلاق مفاجئ، سوف يحصل على درجة النجاح.
وجه المسؤولون، رسالة لجميع طلاب أولى ثانوي، قالوا فيها: "لا داعي للقلق، فنحن نرصد ونتابع كل ما يحدث لحظة بلحظة، وسنضع مصلحة الطلاب في أولوياتنا ولن يتضرر طالبا أو يتعرض لأي ظلم في النتيجة مهما كانت الظروف.
وانطلقت أمس الأحد، امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الأول الثانوي 2018-2019، حيث يؤدى الامتحانات 650 ألف طالب وطالبة فى مادة اللغة العربية، وتعقد الامتحانات على فترتين، الأولى في التاسعة صباحا، وتضم طلاب المدارس الحكومية والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات، إضافة إلى الفترة الثانية في الواحدة ظهرا، لطلاب المدارس الخاصة، والمعاهد القومية.