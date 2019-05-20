طلاب أولى ثانوي يؤدون امتحان الأحياء.. وأزمة سيستم في قنا

تحرير:أمينة محمود ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:٤٩ ص

امتحانات أولى ثانوي - أرشيفية

يواصل اليوم، طلاب الصف الأول الثانوى أداء امتحانات آخر العام، فى مادة الأحياء، ومن المقرر أن تتم بشكل إلكترونى وفى حالة تعذر عقدها إلكترونيا سوف تنطلق ورقيا، وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، في تصريح خاص، استمرار امتحانات طلاب الصف الأول الثانوي بالنظام الإلكتروني على أجهزة التابلت، ثم تحدث عن كيفية احتساب درجة النجاح للطلاب الذين أداوا الامتحان ورقيا بسبب وقوع السيستم، قبل أن تلزمهم بعض المدارس بالدخول مرة أخرى على منصة الامتحان لتأديته إلكترونيا، مشددا على أنه "لا توجد مشكلة نهائيا من هذا الأمر، وسوف نقرر هذا لاحقا لراحة الطلاب".

وكشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم، أن الدكتور طارق شوقي، سوف يتواصل مع محافظ قنا لمعرفة تداعيات الأمر الذي أدى لقراره بإلغاء الامتحانات الإلكترونية لحين حل مشكلة سقوط منصة الامتحانات، وعقدها لجميع طلاب مدارس المحافظة بالنظام الورقي. وأكدت المصادر، أنه ليس من حق المحافظ أن يقرر أن يؤدي الطلاب الامتحانات