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طلاب أولى ثانوي يؤدون امتحان الأحياء.. وأزمة سيستم في قنا

تحرير:أمينة محمود ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:٤٩ ص
امتحانات أولى ثانوي - أرشيفية
امتحانات أولى ثانوي - أرشيفية
يواصل اليوم، طلاب الصف الأول الثانوى أداء امتحانات آخر العام، فى مادة الأحياء، ومن المقرر أن تتم بشكل إلكترونى وفى حالة تعذر عقدها إلكترونيا سوف تنطلق ورقيا، وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، في تصريح خاص، استمرار امتحانات طلاب الصف الأول الثانوي بالنظام الإلكتروني على أجهزة التابلت، ثم تحدث عن كيفية احتساب درجة النجاح للطلاب الذين أداوا الامتحان ورقيا بسبب وقوع السيستم، قبل أن تلزمهم بعض المدارس بالدخول مرة أخرى على منصة الامتحان لتأديته إلكترونيا، مشددا على أنه "لا توجد مشكلة نهائيا من هذا الأمر، وسوف نقرر هذا لاحقا لراحة الطلاب".
وكشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم، أن الدكتور طارق شوقي، سوف يتواصل مع محافظ قنا لمعرفة تداعيات الأمر الذي أدى لقراره بإلغاء الامتحانات الإلكترونية لحين حل مشكلة سقوط منصة الامتحانات، وعقدها لجميع طلاب مدارس المحافظة بالنظام الورقي. وأكدت المصادر، أنه ليس من حق المحافظ أن يقرر أن يؤدي الطلاب الامتحانات
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وائل -الفخرانى

وائل الفخراني يكتب: لماذا يجب على «حماية المنافسة» منع صفقة أوبر وكريم؟

على مدار الأعوام السابقة، استمتع ما يزيد على 800 ألف سائق مصري (بناء على معلوماتي في عملي في كريم من سنة 2016)، وملايين الركاب بخدمات شركتي النقل التشاركي التي قدمتها المتنافستان أوبر وكريم. تنافست الشركتان في تقديم تخفيضات وعروض مميزة للركاب من ناحية، واجتذاب الكباتن والسائقين بعروض مغرية وأجور مرتفعة من ناحية أخرى. التنافس هذا، دفع بالسوق المصري إلى الأمام، وشجّع لاعبين جددا ورواد أعمال طامحين لمزيد من الابتكار، في حين دفع المستثمرين إلى الانتباه لمدى أهمية سوق النقل التشاركي.
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مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 21 مايو بمحافظات مصر

بمناسبة شهر رمضان الكريم، تقدم "التحرير" اليوم الثلاثاء 21 مايو، خدمة مواقيت الصلاة ومواعيد رفع الأذان، في عدد من المدن والمحافظات المصرية، حسب التوقيتات المحلية، وهي: "القاهرة، والإسكندرية، والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وأسيوط".. ويصوم المصريون في أول أيام رمضان، 15 ساعة و3 دقائق، ومن المعروف أن أطول عدد ساعات للصيام تكون في آخر الشهر، إذ تصل إلى 15 ساعة و43 دقيقة. وهي فترة زمنية متوسطة مقارنة بدول العالم، والتي تسجل فيها الدول الإسكندنافية "الدنمارك والنرويج والسويد"، عدد ساعات صيام يتراوح من 20 إلى 21 ساعة.
سقوط-السيرفر-وضعف-النت-اكبر-مشاكل-التابلت-في-امتحانات-اولى-ثانوى-بالبحيرة (4)

«التعليم» تكشف عدد من أدوا امتحان أحياء أولى ثانوي إلكترونيا

أدى طلاب الصف الأول الثانوي، اليوم الإثنين، امتحان مادة الأحياء في ثاني أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2018/2019. وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان صادر عنها، مساء الإثنين، إن منظومة الاختبارات الإلكترونية للفصل الدراسي الثاني للصف الأول الثانوي 2018/2019، حققت اليوم نجاحًا كبيرًا، إذ استقبلت 409 آلاف و704 طلاب وطالبات من المستهدفين لأداء امتحان مادة الأحياء في الفترة الأولى والثانية داخل المدارس المجهزة تكنولوجيا بالمحافظات المختلفة.
رمضان-نايتس

حكم أخذ اللبوس في رمضان.. الأزهر والإفتاء يجيبان

أكد الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، فى فتوى رسمية له، ردا على سؤال حكم أخذ اللبوس فى نهار رمضان، أن من احتاج إلى لبوسٍ، أو غسولٍ، أو منظارٍ مهبليٍّ، أو إصبعٍ للفحص الطبي، وإلى شيءٍ من ذلك حال صيامه ولا يمكن تأجيله إلى ما بعد الإفطار يجوز له أنْ يُقَلِّدَ من أجازه من العلماء في أثناء الصوم؛ فلا يفسد الصومُ عندهم بما يدخل الإحليل، أو إذا كان الدَّاخِلُ لِلْفَرْجِ جامِدًا؛ كالآلاتِ وبعضِ أنواعِ اللبوس، وإن كان القضاءُ مستحبًّا لمن استطاع؛ خروجًا من الخلاف.
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طلاب-الثانوية-العامة

احتجاج طلاب أولى ثانوي بالإسماعيلية:عايزين نظام قديم

توافد العشرات من طلاب الصف الأول الثانوي عصر اليوم الأحد، أمام مبنى ديوان محافظة الإسماعيلية، احتجاجا على أزمة امتحان اللغة العربية اليوم، وأغلق أمن المبنى باب الدخول والباب المخصص للسيارات أمام الطلاب وأبلغهم بعدم وجود محافظ الإسماعيلية، فيما اضطر الموظفون للخروج من الباب الخلفي للمبنى، وذلك عقب حدوث حالة من الارتباك في أول امتحانات نهاية العام، بعد حدوث عطل في سيستم التابلت، ما جعل الطلاب يتوجهون إلى مبنى ديوان عام المحافظة لمحاولة مقابلة المحافظ.
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شوقي: 95 ألف طالب أدوا الامتحان الإلكتروني حتى الآن

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريح خاص، أن منصة الامتحانات الإلكترونية للصف الأول الثانوي تعمل على أكمل وجه مع طلاب المدارس الخاصة الآن، مشيرا إلى أن كان هناك مشكلة تقنية تم التعامل معها بشكل فوري، وأضاف أن إجمالي الطلاب الذين أدوا الامتحانات الإلكترونية في الفترة الصباحية لامتحان اللغة العربية بلغ 95 ألف طالب وطالبة، جاء ذلك بعد انتهاء الفترةا الأولى لامتحان نهاية العام في مادة اللغة العربية، والذي يؤديه نحو 650 ألف طالب وطالبة.
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عذرا لم يتم التحقق.. رسالة «فشل التابلت» في البحيرة

"عذرا لم يتم التحقق من صحة رمز الجلسة.. يرجى التحقق من إدخال رمز جلسة العمل الخاص بك بشكل صحيح وإعادة المحاولة".. هذه كانت الرسالة التي خرجت لطلاب الصف الأول الثانوي على شاشات التابلت خلال تشغيلهم سيستم امتحان اللغة العربية بمعظم مدارس البحيرة، ما أدى لاستبدال الامتحان على ورق مطبوع، حيث شهدت جميع المدارس الثانوية بمحافظة البحيرة مشكلة كبيرة مع بداية امتحانات آخر العام باستخدام التابلت، ولم يستطع الطلاب أداء الامتحان على أجهزة التابلت، وذلك لوجود مشاكل فى السيستم وعدم عمل الفلاشة التي تم تسليمها للطلاب في معظم المدارس.
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«ورقي ولا تابلت».. غضب بسبب امتحان أولى ثانوي

أكد عدد من طلاب الصف الأول الثانوي العام، أنهم أدوا امتحان اللغة العربية، اليوم الأحد، ورقيًّا، وبعدما انتهوا من الإجابة تم إبلاغهم بضرورة أداء الامتحان إلكترونيًّا، مشيرين إلى أنهم دخلوا مرة أخرى على منصة الامتحانات الإلكترونية عبر أجهزة التابلت، وأجابوا عن معظم الأسئلة. بينما سادت حالة من الغضب بين أولياء أمور الطلاب، نتيجة إلزام المدارس أبناءهم بالتحويل من الامتحان الورقي إلى الإلكتروني بعد مرور أكثر من ساعة على أداء الطلاب الامتحان ورقيًّا.
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