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البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 1.75 مليار جنيه

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:١٨ ص
أموال
أموال
يطرح البنك المركزى، اليوم الإثنين، نيابة عن وزارة المالية، سندات خزانة بقيمة تبلغ نحو 1.750 مليار جنيه. وتستخدم هذه الأدوات فى مواجهة ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، حيث تعد سندات الخزانة عبارة عن صك تصدره الشركات أو الدول ويكون قابلا للتداول بالطرق القانونية، ويعد بمنزلة قرض لأجل مسمى، سواء طويل الأجل أو قصير أو متوسط، ويتراوح بين سنتين و20 عاما. ومن المقرر طرح سندات خزانة بقيمة مليار جنيه لأجل 5 سنوات، كما سيتم طرح سندات خزانة بقيمة 750 مليون جنيه لأجل 10 سنوات.
وتعتزم "المالية" طرح أذون وسندات خزانة بقيمة تبلغ نحو 478.5 مليار جنيه خلال الربع الرابع من العام المالي الجاري. وطرحت الحكومة أذون وسندات خزانة بقيمة بلغت نحو 498.750 مليار جنيه خلال الربع الثانى من العام المالى الحالى، الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2018، فى مقابل 475.5 مليار جنيه خلال الربع الأول من
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الدولار يرجع للخلف ويخسر 91 قرشا منذ بداية 2019

واصل سعر صرف الدولار تراجعه في تعاملات، اليوم الإثنين، في عدد من البنوك العاملة في مصر، وفقد قرشين من قيمته أمام الجنيه المصري، ليصل ما خسرته العملة الخضراء منذ بداية العام الحالي أكثر من 91 قرشا، وفقا للبنك المركزي. وتراجع سعر الدولار في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والإسكندرية، والإفريقي الدولي، والتجاري الدولي، وقناة السويس، وعودة بمقدار قرشين ليسجل 16.97جنيه للشراء، 17.07 جنيه للبيع. وهبط سعر الدولار قرشا في البنك الأهلي اليوناني ليسجل 16.98 جنيه للشراء، 17.08 جنيه للبيع.
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هل يواصل الدولار هبوطه أمام الجنيه؟ خبراء يجيبون

واصلت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعها أمام الجنيه المصري في البنوك العاملة في مصر، وسجل متوسط سعر بيع العملة الخضراء نحو 17.09 جنيه، بينما سجل متوسط سعر الشراء نحو 16.99 جنيه، حسب بيانات البنك المركزي المصري، وسجل أقل سعر للدولار في البنك الأهلي المصري بواقع 17.07 جنيه للبيع، و16.97 جنيه للشراء. وتوقع عدد من خبراء الاقتصاد والمصرفيين أن يشهد سعر الدولار مزيدا من الهبوط أمام الجنيه المصري خلال الفترة المقبلة، بدعم من التفاؤل بالاقتصاد المصري وبدء جني ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي.
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تنظيم الاتصالات يتقدم ببلاغ ضد شركات إبادة الحشرات

في أول ممارسة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتفعيل نص المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، الخاصة بحماية حرمة الحياة الخاصة للمواطنين من الرسائل النصية المزعجة التي يقوم بإرسالها عدد من الشركات، وعلى الأخص شركات إبادة الحشرات، قام الجهاز بإبلاغ النيابة العامة لاتخاذ كل الإجراءات القانونية وبدء التحقيق في المخالفات القانونية التي تقوم بها الشركات والقائمون على إدارتها، وكل من تثبت علاقته بإرسال الرسائل التي تزعج المواطنين.
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الدولار ينخفض في 10 بنوك.. والبنك الأهلي أقل سعر

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الإثنين، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك عودة، والبنك العربي الإفريقي، وبنك الكويت الوطني، بواقع قرش واحد فقط، ليسجل أقل سعر بنحو 17.07 جنيه للبيع، و16.97 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في بنك قناة السويس بواقع قرشين، ليسجل نحو 17.07 جنيه للبيع، و16.97 جنيه للشراء، وتراجع سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي بواقع 3 قروش، ليسجل نحو 17.08 جنيه للبيع، و16.98 جنيه للشراء.
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البنك-المركزى

البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 17 مليار جنيه

يطرح البنك المركزى، اليوم الأحد، نيابةً عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة تبلغ نحو 17 مليار جنيه. وتستخدم هذه الأدوات فى مواجهة ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، إذ تعد أذون الخزانة أداة مالية قصيرة الأجل، أى لمدة ولأجل أقل من العام، ويتم التعامل بها فى أسواق المال الثانوية والتداول عليها بالبيع والشراء. ومن المقرر طرح أذون خزانة بقيمة 8.5 مليار جنيه لأجل 91 يوما، كما سيتم طرح أذون خزانة بقيمة 8.5 مليار جنيه لأجل 266 يوما. وتعتزم المالية طرح أذون وسندات خزانة بقيمة تبلغ نحو 478.5 مليار جنيه خلال الربع الرابع من العام المالي الجاري.
فلوس

البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 18 مليار جنيه

يطرح البنك المركزى اليوم، الخميس، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة تبلغ نحو 18 مليار جنيه. وتستخدم هذه الأدوات فى مواجهة ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، حيث تعد أذون الخزانة أداة مالية قصيرة الأجل، أى لمدة ولأجل أقل من العام، ويتم التعامل بها فى أسواق المال الثانوية والتداول عليها بالبيع والشراء. ومن المقرر طرح أذون خزانة بقيمة 8.750 مليار جنيه لأجل182 يوما، كما سيتم طرح أذون خزانة بقيمة 9.250 مليار جنيه لأجل 357 يوما. وتعتزم المالية طرح أذون وسندات خزانة بقيمة تبلغ نحو 478.5 مليار جنيه خلال الربع الرابع من العام المالي الجاري.
البنك-المركزى

البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 1.75 مليار جنيه

يطرح البنك المركزى اليوم، الاثنين، نيابة عن وزارة المالية، سندات خزانة بقيمة تبلغ نحو 1.750 مليار جنيه. وتستخدم هذه الأدوات فى مواجهة ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، حيث تعد سندات الخزانة عبارة عن صك تصدره الشركات أو الدول ويكون قابلًا للتداول بالطرق القانونية، ويعد بمثابة قرض لأجل مسمى سواء طويل الأجل أو قصير أو متوسط، ويتراوح بين سنتين و20 عاما. ومن المقرر طرح سندات خزانة بقيمة مليار جنيه لأجل3 سنوات، كما سيتم طرح سندات خزانة بقيمة 750 مليون جنيه لأجل7 سنوات.
أسعار-الفائدة (2)

البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 17 مليار جنيه

يطرح البنك المركزى، اليوم الأحد، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة تبلغ نحو 17 مليار جنيه. وتستخدم هذه الأدوات فى مواجهة ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، إذ تعد أذون الخزانة أداة مالية قصيرة الأجل، أى لمدة ولأجل أقل من العام، ويتم التعامل بها فى أسواق المال الثانوية والتداول عليها بالبيع والشراء. ومن المقرر طرح أذون خزانة بقيمة 8.5 مليار جنيه لأجل 91 يوما، كما سيتم طرح أذون خزانة بقيمة 8.5 مليار جنيه لأجل 273 يوما. وتعتزم المالية طرح أذون وسندات خزانة بقيمة تبلغ نحو 478.5 مليار جنيه خلال الربع الرابع من العام المالي الجاري.
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