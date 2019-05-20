البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 1.75 مليار جنيه

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:١٨ ص

أموال

يطرح البنك المركزى، اليوم الإثنين، نيابة عن وزارة المالية، سندات خزانة بقيمة تبلغ نحو 1.750 مليار جنيه. وتستخدم هذه الأدوات فى مواجهة ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، حيث تعد سندات الخزانة عبارة عن صك تصدره الشركات أو الدول ويكون قابلا للتداول بالطرق القانونية، ويعد بمنزلة قرض لأجل مسمى، سواء طويل الأجل أو قصير أو متوسط، ويتراوح بين سنتين و20 عاما. ومن المقرر طرح سندات خزانة بقيمة مليار جنيه لأجل 5 سنوات، كما سيتم طرح سندات خزانة بقيمة 750 مليون جنيه لأجل 10 سنوات.

وتعتزم "المالية" طرح أذون وسندات خزانة بقيمة تبلغ نحو 478.5 مليار جنيه خلال الربع الرابع من العام المالي الجاري. وطرحت الحكومة أذون وسندات خزانة بقيمة بلغت نحو 498.750 مليار جنيه خلال الربع الثانى من العام المالى الحالى، الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2018، فى مقابل 475.5 مليار جنيه خلال الربع الأول من