انقلاب سيارة ملاكي وتصادم بالجيزة صباح اليوم

تحرير:سماح عوض الله ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٢٩ ص

تصادم- أرشيفية

أصيب شخصان في انقلاب سيارة ملاكي على طريق الفيوم الصحراوي، اليوم الإثنين، ما أدى إلى توقف حركة المرور، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، بينما تم نقل المصابين إلى المستشفى، إذ تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة بلاغًا من الخدمات المعينة على طريق الفيوم الصحراوي، بوقوع حادث مروري، وانتقل رجال المرور إلى موقع الحادث لتسيير حركة السيارات، وتبين انفجار إطار سيارة ملاكي، ما تسبب فى اختلال عجلة القيادة بيد سائقها، وانقلاب السيارة وإصابة شخصين بداخلها.

شهد طريق "الحوامدية- الجيزة" الزراعي تصادم سيارتين "أجرة"، ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص، وتوقف حركة المرور، إذ تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة بلاغا من الخدمات المعينة فى الحوامدية، بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان، وتبين تسبب السرعة الجنونية للسائقين فى تصادم