انقلاب سيارة ملاكي وتصادم بالجيزة صباح اليوم
تحرير:سماح عوض الله
٢٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٢٩ ص
تصادم- أرشيفية
أصيب شخصان في انقلاب سيارة ملاكي على طريق الفيوم الصحراوي، اليوم الإثنين، ما أدى إلى توقف حركة المرور، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، بينما تم نقل المصابين إلى المستشفى، إذ تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة بلاغًا من الخدمات المعينة على طريق الفيوم الصحراوي، بوقوع حادث مروري، وانتقل رجال المرور إلى موقع الحادث لتسيير حركة السيارات، وتبين انفجار إطار سيارة ملاكي، ما تسبب فى اختلال عجلة القيادة بيد سائقها، وانقلاب السيارة وإصابة شخصين بداخلها.
شهد طريق "الحوامدية- الجيزة" الزراعي تصادم سيارتين "أجرة"، ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص، وتوقف حركة المرور، إذ تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة بلاغا من الخدمات المعينة فى الحوامدية، بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان، وتبين تسبب السرعة الجنونية للسائقين فى تصادم
شهد طريق "الحوامدية- الجيزة" الزراعي تصادم سيارتين "أجرة"، ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص، وتوقف حركة المرور، إذ تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة بلاغا من الخدمات المعينة فى الحوامدية، بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان، وتبين تسبب السرعة الجنونية للسائقين فى تصادم سيارتين، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، تم نقلهم إلى أقرب مستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.
وأكد مصدر بالإدارة العامة للمرور تكثيف حملات الرادار، لرصد مخالفات السير وتجاوز السرعات المحددة، وذلك للحد من حوادث الطرق التى تقع بسبب السرعة الجنونية ورعونة السائقين.