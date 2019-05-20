جريمة

انقلاب سيارة ملاكي وتصادم بالجيزة صباح اليوم

تحرير:سماح عوض الله ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٢٩ ص
تصادم- أرشيفية
تصادم- أرشيفية
أصيب شخصان في انقلاب سيارة ملاكي على طريق الفيوم الصحراوي، اليوم الإثنين، ما أدى إلى توقف حركة المرور، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، بينما تم نقل المصابين إلى المستشفى، إذ تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة بلاغًا من الخدمات المعينة على طريق الفيوم الصحراوي، بوقوع حادث مروري، وانتقل رجال المرور إلى موقع الحادث لتسيير حركة السيارات، وتبين انفجار إطار سيارة ملاكي، ما تسبب فى اختلال عجلة القيادة بيد سائقها، وانقلاب السيارة وإصابة شخصين بداخلها.
 شهد طريق "الحوامدية- الجيزة" الزراعي تصادم سيارتين "أجرة"، ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص، وتوقف حركة المرور، إذ تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة بلاغا من الخدمات المعينة فى الحوامدية، بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان، وتبين تسبب السرعة الجنونية للسائقين فى تصادم
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الانتحار شنقا - أرشيفية

لضغوط العمل.. انتحار قهوجي شنقا في الفيوم

على الرغم من أن عبد الرحمن هو الأصغر سنا، إلا أن أسرته تحمله أعباء العمل، ومشكلاتها، بينما يعتمد شقيقه الأكبر عليه في كل شيء يخص إدارة المقهى الخاص بهم، ويتركه فى العمل وحده بعد الإفطار، ليخلد هو إلى النوم والراحة فى المنزل، حتى قرر الصبي أن يتخلص من حياته بالانتحار شنقا. تلقى مركز شرطة سنورس في محافظة الفيوم، بلاغا من مستشفى الفيوم العام، باستقبال «عبد الرحم،. م»، 27 سنة، قهوجي، ومقيم قرية الكعابي القديمة بدائرة المركز، جثة هامدة، وعلى رقبته آثار شنق بحبل.
الانتحار-شنقا

قرار موت.. مآسٍ ومعاناة على طريق الانتحار

10 حالات انتحار مع انتصاف شهر الرحمة والصوم بين صفوف المصريين، أغلبهم في سن الشباب، ما يراه خبراء الطب النفسي ناقوس خطر يجب الالتفات إليه وداراسة العوامل والمسببات التي قد تدفع شبابا في عمر الزهور إلى التخلص من حياتهم فجأة، وترك الحسرة في قلوب أمهاتهم، اليوم الإثنين شهد حالتي انتحار، إحداهما لطالب إعدادي بالبحيرة، بينما أنهت طالبة جامعية حياتها في الإسكندرية بإلقاء نفسها من شرفة الطابق الرابع، وبالأمس ألقى شاب بنفسه أمام عجلات مترو الأنفاق ليدهسه في الحال.
السفير-معصوم مرزوق

9 شهور حبس.. رحلة «معصوم» من الزنزانة إلى الأسفلت

في أغسطس من العام الماضي ألقت الأجهزة الأمنية القبض على السفير السابق معصوم مرزوق وآخرين بتهمة نشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام والانضمام لجماعة إرهابية، ليمضي 9 أشهر في الحبس على ذمة تحقيقات القضية، قبل أن يصدر قرار من النيابة اليوم بالإفراج عنه و4 آخرين هم كل من عبدالفتاح السعيد البنا، والدكتور رائد سلامة، والدكتور يحيى القزاز، والناشطة نرمين حسين، في خطوة اعتبرت إيجابية من وجهة نظر الجماعات الحقوقية وأصدقاء معصوم ورفاقه، فيما قال مصدر قضائي إن النيابة قد تقرر حفظ التحقيقات ضدهم أو تحيل النشطاء للمحاكمة الجنائية.
انتحار

انتحار طالب في الصف الثالث الإعدادي بالبحيرة

أقدم طالب في الصف الثالث الإعدادي، على الانتحار، اليوم الإثنين، في إحدى قرى مركز الدلنجات بالبحيرة، عن طريق تناول "قرص سام خاص بحفظ الغلال" لمروره بحالة نفسية سيئة، ونقل الطالب إلى مركز السموم بالمستشفى العام بإيتاي البارود، وتوفي عقب وصوله. تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة إخطارًا من اللواء محمد هندي مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة بأنه تلقى بلاغًا من الرائد إسلام قطب، رئيس مباحث مركز شرطة الدلنجات من مستشفى إيتاي البارود العام بوصول طالب جثة هامدة لتناوله قرص غلة، وتوفي عقب وصوله المستشفى بسبب مروره بحالة نفسية سيئة.
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حادثة-توك-توك

«توك توك» يطيح بأربعة من أسرة واحدة بمدينة نصر

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، إخطارين بوقوع حادثين مروريين منفصلين، أحدهما فى القاهرة، والآخر فى الجيزة، الأول كان فى طريق العياط باتجاه الجيزة، وشهد تصادم سيارتين، أسفر عن إصابة 3 أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما رصدت الخدمات المرورية بمدينة نصر حادثا مروريا آخر، تسبب فيه «توك توك»، حيث كان قائده يسير بسرعة جنونية، فصدم 4 مواطنين من أسرة واحدة كانوا يحاولون عبور الطريق بالتزامن مع سير السائق المتهور بسرعة جنونية، وتم ضبط السائق المتسبب فى الحادث.
.رادار-مرور

الرادار يضبط 1655 مخالفة سرعة بالطرق المؤدية للقاهرة

شنت قوات الإدارة العامة للمرور حملات لرصد المخالفات بواسطة الرادار، للحد من حوادث السير التى تتسبب فيها السرعات الجنونية وعدم التزام السائقين بالسرعات المقررة، وسط انتشار الخدمات والحملات المرورية لتيسير حركة السيارات، وفك التكتلات المرورية، خاصة على الطرق السريعة، ومداخل القاهرة والجيزة من المحافظات، بالتزامن مع بدء أيام العمل فى الأسبوع، وزيادة الأحمال بسبب حركة العمال والموظفين الآتين من الأقاليم إلى القاهرة الكبرى، وطبقت الحملات الأمنية مخالفات مرورية بالمئات.
.رادار-مرور

الرادار وسيارات الإغاثة تؤمّن محاور القاهرة الكبرى

واصلت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادي، حملاتها لتحقيق الانضباط المروري والعمل على تسيير الحالة المرورية في الميادين والشوارع، ونجح الرادار في ملاحقة السائقين الذين يسيرون بسرعات زائدة على المعدلات المسموح بها، خاصة بالقرب من مداخل ومخارج القاهرة الكبرى، وتم ضبط 1766 مخالفة خلال 24 ساعة، التقطتها الرادارات بالطرق السريعة، بينما شددت الخدمات المرورية خدماتها وتم تكثيف الرادار بكل الطرق ذات الكثافة لرصد المخالفات والحد من حوادث السير التي تتسبب فيها السرعات الجنونية وعدم التزام السائقين بالسرعات المقررة.
جثة (1)

مصرع طالبة آسيوية فى حادث سير بالمقطم

لقيت فتاة تحمل جنسية إحدى الدول الآسيوية، مصرعها خلال سيرها فى الشارع بمنطقة المقطم، حيث صدمتها سيارة ربع نقل كانت مسرعة، وتحفظ الأهالي على السائق المتهم واتصلوا بالشرطة، وسلموه لقوات الأمن، بينما نقلت سيارة إسعاف جثمان المجني عليها إلى مشرحة أقرب مستشفى، تحت تصرف النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة فى تلك الحالات، وأكد شهود عيان رعونة السائق، وأنه صدم المجني عليها رغم أنها كانت تسير على جانب الطريق، حيث كان يمكنه تجنبها لو كان منتبهًا خلال القيادة.
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