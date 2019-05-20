السيطرة على حريق شقتين بمدينة نصر وبولاق الدكرور

تحرير:سماح عوض الله ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٣٧ ص

حريق- أرشيفية

تمكنت قوات الحماية المدنية فى القاهرة والجيزة، من إخماد حريقين نشبا فى شقتين سكنيتين، الأول في دائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، والثاني بمنطقة أرض اللواء. ونجحت جهود الحماية المدنية فى إخلاء العقارين والتعامل مع الحريق وإخماده دون وقوع إصابات، وتم تحرير محضرين بالواقعتين، وإحالتهما للنيابة العامة للتحقيق واتخاذ شؤونها. وفى الواقعة الأولى رجح أصحاب الشقة حدوث ماس كهربائي فى تكييف الشقة، بينما فى الحريق الثاني رجح السكان اندلاع النيران بسبب لهو الأطفال بقداحة المطبخ "ولاعة".

كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة تلقت بلاغا يفيد نشوب حريق فى إحدى الشقق فى مدينة نصر، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء وفرض كردون أمنى، وتمت محاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتمت عملية إخماد الحريق، وأفاد السكان أنهم فوجئوا بتصاعد أدخنة من مقبس جهاز التكييف، وسرعان ما شاهدوا ألسنة اللهب، فاستغاثوا