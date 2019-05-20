رياضة

جوارديولا يطالب بالتتويج بدوري أبطال أوروبا

تحرير:خالد الفوي ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص
بيب جوارديولا
بيب جوارديولا
يدرك المدرب الإسباني بيب جوارديولا أن هيمنة فريقه مانشستر سيتي على الكرة الإنجليزية، لن يتم النظر إليها بعين الاعتبار إلا إذا توج بلقب دوري أبطال أوروبا، وتمكن مانشستر سيتي من تحقيق الثلاثية المحلية غير المسبوقة، بالتتويج بلقب الدوري الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزية، إلى جانب التتويج منذ أيام بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي بالتغلب في المباراة النهائية على واتفورد بسداسية نظيفة، ليكون فريق بيب واحدًا من أقوى الفرق في تاريخ الدوري الإنجليزي، إلا أن ذلك الفريق فشل في نقل تلك النجاحات إلى القارة الأوروبية بغد الخروج في آخر موسمين من ربع النهائي.
وعن ذلك قال جوارديولا بحسب موقع "سكاي سبورتس": "سبق أن قلت إنه سيتم تقييمنا في نهاية المطاف بتتويجنا بلقب دوري أبطال أوروبا، وأعرف أنه إذا لم نتوج بهذا اللقب، فلن يكون كل ما قدمناه كافيا". وتابع المدرب الإسباني: "سبق أن توجت بلقب دوري أبطال أوروبا من قبل، عندما وصلت إلى برشلونة، كنا محظوظين للغاية
اقرأ المزيد
مقر نادي الزمالك

رئيس الزمالك يعلن موافقة الأولمبية على لائحة النادي

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن موافقة اللجنة الأولمبية المصرية، وذلك بعد اجتماعها، الإثنين، حيث قررت اعتماد لائحة النادى، والتي كانت الجمعية العمومية للقلعة البيضاء قد أقرتها في أغسطس الماضي. وأوضح خلال تصريحات تم بثها بحلقة الإثنين، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على فضائية « المحور»، أن اللائحة سيتم نشرها فى الجريدة الرسمية، ثم يتم الدعوة لإجراء الانتخابات على 4 مقاعد، عقب عيد الفطر المبارك. وأضاف رئيس النادي الأبيض، أن جميع أعضاء اللجنة الأوليمبية وافقوا على لائحة الزمالك، بينما رفضها شخصين فقط هما يحيى دعبس وشريف العريان.
سيد عبد الحفيظ (2)

رئيس الزمالك: أزمتي مع سيد عبد الحفيظ وليس الأهلي

وجه رئيس نادي الزمالك، الشكر للشعب المغربي على حسن استقبال فريقه طوال الأيام الماضية، وقال إنه سيكون على رأس مستقبلي بعثة فريق نهضة بركان في القاهرة. وهاجم رئيس القلعة البيضاء، خلال تصريحات نقلها برنامج «الزمالك اليوم» عبر قناة «المحور»، هيثم فاروق، محلل قنوات بي إن سبورتس، قائلًا: «خايف تقول اسم رئيس مجلس الإدارة ليه، خايف من مين؟». وتابع: «إبراهيم فايق، ظل يشيد بكل فرد في فريق الزمالك عقب مباراة نهضة بركان، ولم يذكر دور مجلس الإدارة، وكأن المجلس لم يقم بأي دور خلال الفترة الماضية، هو نادي الزمالك مالوش رئيس، ليه الحقد اللي جواكم مني؟».
جروس (1)

رئيس الزمالك: ما فعلته مع جروس سيذكره التاريخ

قال رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن التاريخ سيذكر له ما قدمه للنادي الأبيض طوال فترة عمله الإداري بالنادي، مشيرًا إلى أن ما فعله مع السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق على وجه التحديد، سيظل في ذاكرة التاريخ أيضًا. وأضاف خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الإثنين، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على فضائية «المحور»، أن عناد جروس لا يجب التعامل معه بشكل رقيق، لأن تكرار أخطائه أصبح أمرًا مستفزًا للغاية، معلقًا: «سأتحمل حتى مباراة الإياب يوم الأحد».
اقرأ المزيد من الأخبار
ايرنيستو-فالفيردي (1)

مدربون تعرضوا للانتقادات بعد التتويج بالدوري

يبقى التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا هو الهدف الأساسي لكل الأندية الكبرى، وهي البطولة التي تسببت في انتقاد الكثير من المدربين هذا الموسم على الرغم من تتويجهم بلقب الدوريات المحلية، فأندية برشلونة ويوفنتوس وباريس سان جيرمان ومانشستر سيتي هيمنت على دورياتهم، لكنهم لم يحظوا بالإشادة التي يستحقونها بسبب دوري الأبطال، فماسيمليانو أليجري سيرحل عن يوفنتوس على الرغم من تتويجه بلقب الدوري الإيطالي 5 مرات وكأس إيطاليا 4 مرات، إلا أنه لم يتوج بلقب دوري الأبطال مع اليوفي.
جوارديولا

السيتي يدعم جوارديولا بـ230 مليون يورو لدوري الأبطال

تمكن المدرب الإسباني بيب جوارديولا من التتويج بلقب الدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي في آخر موسمين، إلا أنه فشل في تحقيق الهدف الرئيسي الذي وصل إلى ملعب الاتحاد قادمًا من بايرن ميونخ في صيف 2016 من أجله، وهو التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، ويبدو أن الإدارة ستدعم المدرب الإسباني بقوة هذا الصيف من أجل الظفر باللقب الأوروبي الموسم المقبل، حيث أشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إلى أن الإدارة ستوفر لجوارديولا 230 مليون يورو للتعاقد مع مدافع واثنين من متوسطي الميدان إضافة إلى مهاجم.
بيب-جوارديولا (4)

من يستطيع إيقاف جوارديولا في الدوري؟

في حال تمكن ليفربول من جمع 97 نقطة التي جمعها هذا الموسم في أي موسم آخر، لتوج بلقب الدوري الإنجليزي، إلا أن تلك الحصيلة من النقاط أنهت بالفريق في المركز الثاني هذا الموسم خلف مانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا، وأصبح الأخير متخصصا في الفوز بلقب الدوري منذ أن عينه خوان لابورتا مدربًا لبرشلونة في صيف 2008، ففي 10 مواسم له كمدرب، توج جوارديولا بلقب الدوري 8 مرات، ولم يتمكن سوى مدربين فقط من الظفر بلقب الدوري من أنياب بيب، وهما: جوزيه مورينيو وأنطونيو كونتي.
جوارديولا

جوارديولا يتخطى مورينيو في عدد الألقاب

في المنافسة الشرسة بين بيب جوارديولا وجوزيه مورينيو في العقد الأخير، تفوق المدرب الإسباني على نظيره البرتغالي في عدد الألقاب التي توج بها، حيث بات يملك جوارديولا في رصيده 26 لقبًا مقابل 25 لمورينيو، وتوج جوارديولا بألقابه بواقع 3 ألقاب في الدوري الإسباني ولقبين في كأس ملك إسبانيا ومثلهما في دوري أبطال أوروبا و3 ألقاب في السوبر الإسباني ولقبين في السوبر الأوروبي ولقبين في كأس العالم للأندية مع برشلونة، كما توج بثلاثة ألقاب في الدوري الألماني ولقبين في كأس ألمانيا ولقب في السوبر الأوروبي ولقب في كأس العالم للأندية مع بايرن ميونيخ.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org