قبل سماع الشهود.. ما اتهامات «خلية الاتصال بداعش»؟

التحق المتهمون فكريا بالتنظيم الإرهابي الذي يتخذ من التدريب العسكري والإرهاب وتعلّم فنون الحرب القتالية وسائل لممارسة وارتكاب أفعالهم الإرهابية داخل البلاد

تحرير:تهامى البندارى ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص

داعش

تواصل محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، المنعقدة داخل مجمع محاكم طرة، اليوم الإثنين، محاكمة 15 طالبًا في القضية المتداولة إعلاميا بـ«خلية الاتصال بداعش»، ومن المقرر أن تستمع المحكمة خلال جلسة اليوم إلى شهود القضية، الذين وردت أسماؤهم في أدلة الثبوت والاتهام، على خلفية الاتهامات الموجهة إلى المتهمين في القضية بالانضمام لتنظيم «داعش» الإرهابي بالعراق وسوريا، وتأسيس وتولي قيادة جماعة الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

في 17 من يناير الماضي، تسلمت محكمة الاستئناف أوراق القضية المتهم فيها 15 طالبا بالانضمام لتنظيم «داعش» الإرهابي بالعراق وسوريا، تمهيدا لتحديد جلسة عاجلة لمحاكمتهم أمام محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، وتولت دائرة المستشار أسامة الرشيدي محاكمة المتهمين بالقضية. قال أمر الإحالة، الصادر

في 17 من يناير الماضي، تسلمت محكمة الاستئناف أوراق القضية المتهم فيها 15 طالبا بالانضمام لتنظيم «داعش» الإرهابي بالعراق وسوريا، تمهيدا لتحديد جلسة عاجلة لمحاكمتهم أمام محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، وتولت دائرة المستشار أسامة الرشيدي محاكمة المتهمين بالقضية.

قال أمر الإحالة، الصادر تجاه المتهمين، وعددهم 15، إن غالبيتهم من طلاب الجامعة، بينهم طالب بكلية الهندسة، وآخر حاصل على بكالوريوس علوم، قاموا بتأسيس وتولي جماعة الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين.



وجهت النيابة إلى المتهمين تلقي تدريبات بدنية وعسكرية مع علمهم بأغراضها ووسائلها لتحقيق أغراضها، ونسب أمر الإحالة إلى المتهم الثالث قيامه بتدريب الأفراد بدنيا بقصد ارتكاب جرائم إرهابية داخل البلاد، كما التحق المتهمون بتنظيم "داعش" الإرهابي بالعراق وسوريا، الذي يتخذ من الإرهاب والتدريب العسكري وتعليم الفنون الحربية والأساليب القتالية وسائل لتحقيق أغراضه في ارتكاب جرائم إرهابية والإعداد لها، وتغيير النظام الحاكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة.

كما ساقت النيابة للمتهم الرابع حيازة سلاح لاستعماله في ارتكاب جرائم إرهابية، وتبادل الرسائل والمعلومات بينهم عن تحركاتهم في الداخل والخارج بأن استخدموا "فيسبوك" في مراسلاتهم عن أماكن وجودهم وتحركاتهم داخل وخارج البلاد.



يواجه المتهمون ارتكاب جرائم الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن أسس أولهم وتولى قيادة جماعة تدعو لتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه وتغيير النظام الحاكم بالقوة.



شهدت المحادثات الهاتفية المحرزة بين المتهم السادس أحمد محمود عبد العزيز، وأحد عناصر داعش في العراق، برامج تشرح كيفية الترويج للتنظيم في شتى أنحاء البلاد، كما تضمنت تحديد موعد لدراسة وفك وتركيب الأسلحة البدائية والخفيفة، وطرق التعامل معها واستخدامها، وخلال التحقيقات أفاد المتهم: «أنا تعرفت على واحد من مسؤولى التنظيم، اسمه قاسم، من خلال (شات) جماعي انضم إليه عبر موقع تويتر، ومن خلال هذا الشات، أعجبت بأفكاره وتوجهاته، فعرض عليّ الانضمام إلى التنظيم والتعاون في ما بينهم».



ونوهت التحقيقات بأن المتهم الثاني "علي الدين" واسمه الحركي «أبو عيش»، حث زملاءه على مطالعة آخر إصدارات داعش الإلكترونية، وكان ذلك في غضون 2016، ونسبت التحقيقات إلى المتهم الأول المسؤولية عن تكوين الخلية في حلوان، وتمركزت في مناطق المعادي وحلوان والبساتين، وحث أعضاؤها على مبايعة "أبو بكر البغدادي"، زعيم تنظيم داعش، على السمع والطاعة وتنفيذ أوامره وتعليماته، وكذا الانصياع لما يتم تكليفهم به.



كما نسبت جهات التحقيق إلى المتهمين من الأول إلى السادس، التحاقهم فكريا بالتنظيم الإرهابي، الذي يتخذ من التدريب العسكري والإرهاب وتعلم فنون الحرب القتالية، وكذا تعلم طرق لممارسة وارتكاب أفعالهم الإرهابية داخل البلاد، فضلا عن استخدامهم مواقع التواصل الاجتماعي، ومن بينها تويتر و«سناب شات»، وسائلَ لمعرفة وتلقي الرسائل في ما بينهم، لتعلم أحدث الوسائل القتالية لدعم أعضاء التنظيم، بل والاستعداد للمشاركة معهم في عمليات ينتوون تنفيذها.







