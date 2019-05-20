جريمة

قبل سماع الشهود.. ما اتهامات «خلية الاتصال بداعش»؟

التحق المتهمون فكريا بالتنظيم الإرهابي الذي يتخذ من التدريب العسكري والإرهاب وتعلّم فنون الحرب القتالية وسائل لممارسة وارتكاب أفعالهم الإرهابية داخل البلاد
تحرير:تهامى البندارى ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص
داعش
داعش
تواصل محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، المنعقدة داخل مجمع محاكم طرة، اليوم الإثنين، محاكمة 15 طالبًا في القضية المتداولة إعلاميا بـ«خلية الاتصال بداعش»، ومن المقرر أن تستمع المحكمة خلال جلسة اليوم إلى شهود القضية، الذين وردت أسماؤهم في أدلة الثبوت والاتهام، على خلفية الاتهامات الموجهة إلى المتهمين في القضية بالانضمام لتنظيم «داعش» الإرهابي بالعراق وسوريا، وتأسيس وتولي قيادة جماعة الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
في 17 من يناير الماضي، تسلمت محكمة الاستئناف أوراق القضية المتهم فيها 15 طالبا بالانضمام لتنظيم «داعش» الإرهابي بالعراق وسوريا، تمهيدا لتحديد جلسة عاجلة لمحاكمتهم أمام محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، وتولت دائرة المستشار أسامة الرشيدي محاكمة المتهمين بالقضية. قال أمر الإحالة، الصادر
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الانتحار شنقا - أرشيفية

لضغوط العمل.. انتحار قهوجي شنقا في الفيوم

على الرغم من أن عبد الرحمن هو الأصغر سنا، إلا أن أسرته تحمله أعباء العمل، ومشكلاتها، بينما يعتمد شقيقه الأكبر عليه في كل شيء يخص إدارة المقهى الخاص بهم، ويتركه فى العمل وحده بعد الإفطار، ليخلد هو إلى النوم والراحة فى المنزل، حتى قرر الصبي أن يتخلص من حياته بالانتحار شنقا. تلقى مركز شرطة سنورس في محافظة الفيوم، بلاغا من مستشفى الفيوم العام، باستقبال «عبد الرحم،. م»، 27 سنة، قهوجي، ومقيم قرية الكعابي القديمة بدائرة المركز، جثة هامدة، وعلى رقبته آثار شنق بحبل.
الانتحار-شنقا

قرار موت.. مآسٍ ومعاناة على طريق الانتحار

10 حالات انتحار مع انتصاف شهر الرحمة والصوم بين صفوف المصريين، أغلبهم في سن الشباب، ما يراه خبراء الطب النفسي ناقوس خطر يجب الالتفات إليه وداراسة العوامل والمسببات التي قد تدفع شبابا في عمر الزهور إلى التخلص من حياتهم فجأة، وترك الحسرة في قلوب أمهاتهم، اليوم الإثنين شهد حالتي انتحار، إحداهما لطالب إعدادي بالبحيرة، بينما أنهت طالبة جامعية حياتها في الإسكندرية بإلقاء نفسها من شرفة الطابق الرابع، وبالأمس ألقى شاب بنفسه أمام عجلات مترو الأنفاق ليدهسه في الحال.
السفير-معصوم مرزوق

9 شهور حبس.. رحلة «معصوم» من الزنزانة إلى الأسفلت

في أغسطس من العام الماضي ألقت الأجهزة الأمنية القبض على السفير السابق معصوم مرزوق وآخرين بتهمة نشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام والانضمام لجماعة إرهابية، ليمضي 9 أشهر في الحبس على ذمة تحقيقات القضية، قبل أن يصدر قرار من النيابة اليوم بالإفراج عنه و4 آخرين هم كل من عبدالفتاح السعيد البنا، والدكتور رائد سلامة، والدكتور يحيى القزاز، والناشطة نرمين حسين، في خطوة اعتبرت إيجابية من وجهة نظر الجماعات الحقوقية وأصدقاء معصوم ورفاقه، فيما قال مصدر قضائي إن النيابة قد تقرر حفظ التحقيقات ضدهم أو تحيل النشطاء للمحاكمة الجنائية.
انتحار

انتحار طالب في الصف الثالث الإعدادي بالبحيرة

أقدم طالب في الصف الثالث الإعدادي، على الانتحار، اليوم الإثنين، في إحدى قرى مركز الدلنجات بالبحيرة، عن طريق تناول "قرص سام خاص بحفظ الغلال" لمروره بحالة نفسية سيئة، ونقل الطالب إلى مركز السموم بالمستشفى العام بإيتاي البارود، وتوفي عقب وصوله. تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة إخطارًا من اللواء محمد هندي مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة بأنه تلقى بلاغًا من الرائد إسلام قطب، رئيس مباحث مركز شرطة الدلنجات من مستشفى إيتاي البارود العام بوصول طالب جثة هامدة لتناوله قرص غلة، وتوفي عقب وصوله المستشفى بسبب مروره بحالة نفسية سيئة.
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مؤبد ومشدد وغرامات بالملايين في حكم «فض النهضة»

قضت اليوم الأحد، محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار سامح سليمان، والمنعقدة داخل القاعة الجديدة بمجمع محاكم طرة، بالسجن المؤبد لمتهم، والمشدد 15 سنة لـ52 متهمًا، والحبس سنة لمتهمين، والسجن ثلاث سنوات لمتهم، وبراءة 10 متهمين آخرين، لإدانتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث فض النهضة»، وألزمت محكمة الجنايات المحكوم عليهم بدفع 2 مليون لحديقة الأورمان، وكذا دفع 10 ملايين لمحافظة الجيزة، و25 مليون جنيه لكلية الهندسة، قيمة التلفيات التي حدثت خلال وقائع وأحداث الاعتصام.
حسن-مالك

بعد مؤبد حسن مالك.. محطات قضية «الإضرار بالاقتصاد»

3 سنوات ونصف مرت منذ القبض على القيادي الإخواني، حسن مالك، لاتهامه في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ«الإضرار بالاقتصاد القومي»، على خلفية الاتهامات الموجهة إليه بتولي قيادة جماعة إرهابية، والانضمام إليها، وإمدادها بالأموال؛ لتحقيق أغراضها بتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة، والإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، حتى أسدلت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، اليوم الثلاثاء، الستار على القضية، بعد الحكم عليه ونجله «حمزة»، و5 آخرين بالسجن المؤبد لإدانته في تلك القضية.
جمال-اللبان

الدستور يؤجل محاكمة «اللبان» في «الكسب غير المشروع»

قررت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار على الهواري، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة جمال اللبان، مدير المشتريات السابق في مجلس الدولة في قضية اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع مستغلا وظيفته، إلى جلسة 26 من مايو المقبل، لتعذر ترحيل المتهم من محبسه، لانشغال الخدمات الأمنية بمتابعة أعمال الاستفتاء على الدستور، كشفت التحقيقات أن «اللبان» حقق كسبا غير مشروع قدره 173 مليون جنيه، كما أنه اعتاد إخفاء الأموال المتحصل عليها من وقائع الفساد التي ارتكبها مستغلا وظيفته في منزله، أسفل السرير وفي خزائن حديدية بالمنزل.
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تأجيل محاكمة المتهمين بقتل «الكويتي الثري» لـ25 مايو

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار على الهواري، وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد الشلقامي، اليوم الأحد، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل أولى جلسات محاكمة 6 متهمين بقتل كويتي بمنطقة العجوزة وسرقته، إداريًّا، لجلسة 25 مايو المقبل، نظرا لانشغال الدائرة بالإشراف على الاستفتاء على تعديلات الدستور. أحيل المتهمون إلى المحاكمة بناءً على قرار من النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، لاتهامهم بقتل مواطن كويتي في منطقة العجوزة، بعد توجيه تهمة القتل العمد المرتبط بالسرقة.
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