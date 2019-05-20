تبدأ من 5 جنيهات.. أسعار رحلات أوبر وكريم باص وسويفل

انتشرت في الفترة الأخيرة تطبيقات خاصة بالنقل التشاركي مثل أوبر باص وكريم باص وسويفل، والتى توفر للعملاء أتوبيسات خاصة للتنقل من مكان لآخر بأسعار مناسبة
تتنافس شركات النقل الجماعي في تقديم أفضل العروض لجذب أكبر عدد ممكن من العملاء الجدد إليها، ويأتى ذلك من خلال مساعدتهم في توفير سبل الراحة والوقت ومواجهة مشكلة الزحام في العاصمة.
وبدأت شركتا "أوبر وكريم" في طرح تطبيقات جديدة مثل "أوبر باص" و"كريم باص"، وذلك على غرار شركة "سويفل" والتى توفر خدمة النقل الجماعي أو النقل باستخدام الباصات وهي خدمة مميزة وفريدة من نوعها وفكرة استطاعت أن تلقى إقبالا كبيرا من المواطنين في مصر.
واهتمت الشركات الثلاث بوصول "الباصات" إلى المدن الجديدة، التي تعد أكثر حاجة إلى وسائل نقل جماعية.
ونعرض في هذا التقرير مقارنة بين أسعار خدمات "سويفل" و"أوبر باص" و"كريم باص" وفقا لما يلي:
خدمة سويفل (SWVL)
هي عبارة عن أتوبيسات بتعريفات ثابتة ويمكن دفعها إما نقدًا أو من خلال البطاقات، ويمكن للعميل حجز الباص من خلال تحديد الموقع واختيار الوجهة، ليعرض التطبيق أقرب الأتوبيسات من موقع المستخدم.
وانطلقت
ونعرض في هذا التقرير مقارنة بين أسعار خدمات "سويفل" و"أوبر باص" و"كريم باص" وفقا لما يلي:
خدمة سويفل (SWVL)
هي عبارة عن أتوبيسات بتعريفات ثابتة ويمكن دفعها إما نقدًا أو من خلال البطاقات، ويمكن للعميل حجز الباص من خلال تحديد الموقع واختيار الوجهة، ليعرض التطبيق أقرب الأتوبيسات من موقع المستخدم.
وانطلقت هذه الخدمة منذ عام 2017، بهدف توفير وسيلة مواصلات مريحة وآمنة للمواطنين، وبأسعار مناسبة.
وتعمل هذه الخدمة داخل القاهرة والإسكندرية فقط حاليا، ومن المقرر أن تتوسع في المدن الجديدة خلال الفترة المقبلة.
وتصل تكلفة الرحلة على سبيل المثال من ميدان التحرير إلى 6 أكتوبر حوالى 27 جنيها، ومن التجمع الخامس إلى 6 أكتوبر حوالى 35 جنيها.
خطوات حجز الخدمة
-القيام بتحميل تطبيق SWVL على google play أو App store.
-يطلب منك التطبيق أن تختار بين القاهرة والإسكندرية حتى يمكنك أن ترى الخطوط المتوفرة.
-يعرض التطبيق شاشة بها موقعك الخاص بواسطة الـ"GPS"، وسترى في أعلى الشاشة مستطيلين، الأول هو المكان الذي تريد أن يأخذك الباص منه، والآخر هو المكان الذي تريد الذهاب إليه، ثم تختار مكانك بالضغط على Current Location، وسيحدد تلقائيًا موقعك الحالي.
-يعرض لك التطبيق خطوط سويفل التي يتوفر عليها التطبيق، وفي كل منها مكتوب ومفصل أين هي نقطة البداية ونقطة النهاية، والطريق الذي سيسير فيه الباص.
-عقب اختيار مكان التلاقي ونقطة النهاية يقوم برنامج Swvl بعرض أوقات الرحلات التي يمكنك أن تستقلها، وتوجد أيضًا مواعيد الباصات بداية من أول نقطة وحتى الوصول إلى الوجهة.
-يظهر لك التطبيق شاشة الحجز والتي تحتوي على موعد الرحلة الذي قمت باختياره، وقيمة الرحلة من نقطة البداية إلى نقطة النهاية، وخاصية إضافة كوبون "وهي كوبانات تخفيضات تقوم بإدخالها تتيح لك خصومات على الرحلات"، ثم يؤكد طلب الحجز.
خدمة أوبر باص (Uber Bus)
تبدأ أسعار رحلات أوبر باص من 5 جنيهات وهي تكلفة فتحة باب الباص، ثم يتم احتساب كل كيلو بعد ذلك بحوالى 60 قرشا، بالإضافة إلى 5 قروش لكل دقيقة داخل الباص.
خطوات حجز الخدمة
-القيام بتحديث التطبيق الأصلي لأوبر وذلك لإظهار خدمة "أوبر باص"، ضمن خيارات التطبيق.
-القيام بتحديد الجهة المستهدفة، والتأكيد عليها.
-ستظهر التعريفة قبل التأكيد على طلب الرحلة.
-كما ستظهر تفاصيل الرحلة، ومعلومات عن السائق، ونقطة اللقاء.
خدمة كريم باص (Careem Bus)
حددت شركة كريم تعريفة ثابتة للرحلات بقيمة 25 جنيها من أى مكان ويتم السداد نقدا، كما تتيح الخدمة للعملاء إمكانية ركوب الباص دون الحاجة لحجزه.
خطوات استخدام التطبيق
-تحميل تطبيق Careem Bus على google play أو App store.
-يقوم العميل بتحديد موقعه الحالي، ثم اختيار الوجهة التى يريد الذهاب إليها.
-يقوم التطبيق بترشيح أقرب أتوبيس له والمتاح في الوقت الحالي.
-يستطيع العميل استخدام الباصات الموجودة بالشارع والمطبوع عليها لوجو careem، ويحجز السائق المقعد بشكل فوري.