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تبدأ من 5 جنيهات.. أسعار رحلات أوبر وكريم باص وسويفل

انتشرت في الفترة الأخيرة تطبيقات خاصة بالنقل التشاركي مثل أوبر باص وكريم باص وسويفل، والتى توفر للعملاء أتوبيسات خاصة للتنقل من مكان لآخر بأسعار مناسبة
تحرير:رنا عبد الصادق ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٣٠ م
سويفل
سويفل
تتنافس شركات النقل الجماعي في تقديم أفضل العروض لجذب أكبر عدد ممكن من العملاء الجدد إليها، ويأتى ذلك من خلال مساعدتهم في توفير سبل الراحة والوقت ومواجهة مشكلة الزحام في العاصمة. وبدأت شركتا "أوبر وكريم" في طرح تطبيقات جديدة مثل "أوبر باص" و"كريم باص"، وذلك على غرار شركة "سويفل" والتى توفر خدمة النقل الجماعي أو النقل باستخدام الباصات وهي خدمة مميزة وفريدة من نوعها وفكرة استطاعت أن تلقى إقبالا كبيرا من المواطنين في مصر. واهتمت الشركات الثلاث بوصول "الباصات" إلى المدن الجديدة، التي تعد أكثر حاجة إلى وسائل نقل جماعية.
ونعرض في هذا التقرير مقارنة بين أسعار خدمات "سويفل" و"أوبر باص" و"كريم باص" وفقا لما يلي: خدمة سويفل (SWVL) هي عبارة عن أتوبيسات بتعريفات ثابتة ويمكن دفعها إما نقدًا أو من خلال البطاقات، ويمكن للعميل حجز الباص من خلال تحديد الموقع واختيار الوجهة، ليعرض التطبيق أقرب الأتوبيسات من موقع المستخدم. وانطلقت
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دولارات

الدولار يرجع للخلف ويخسر 91 قرشا منذ بداية 2019

واصل سعر صرف الدولار تراجعه في تعاملات، اليوم الإثنين، في عدد من البنوك العاملة في مصر، وفقد قرشين من قيمته أمام الجنيه المصري، ليصل ما خسرته العملة الخضراء منذ بداية العام الحالي أكثر من 91 قرشا، وفقا للبنك المركزي. وتراجع سعر الدولار في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والإسكندرية، والإفريقي الدولي، والتجاري الدولي، وقناة السويس، وعودة بمقدار قرشين ليسجل 16.97جنيه للشراء، 17.07 جنيه للبيع. وهبط سعر الدولار قرشا في البنك الأهلي اليوناني ليسجل 16.98 جنيه للشراء، 17.08 جنيه للبيع.
فلوس (3)

هل يواصل الدولار هبوطه أمام الجنيه؟ خبراء يجيبون

واصلت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعها أمام الجنيه المصري في البنوك العاملة في مصر، وسجل متوسط سعر بيع العملة الخضراء نحو 17.09 جنيه، بينما سجل متوسط سعر الشراء نحو 16.99 جنيه، حسب بيانات البنك المركزي المصري، وسجل أقل سعر للدولار في البنك الأهلي المصري بواقع 17.07 جنيه للبيع، و16.97 جنيه للشراء. وتوقع عدد من خبراء الاقتصاد والمصرفيين أن يشهد سعر الدولار مزيدا من الهبوط أمام الجنيه المصري خلال الفترة المقبلة، بدعم من التفاؤل بالاقتصاد المصري وبدء جني ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي.
جهاز-تنظيم-الاتصالات

تنظيم الاتصالات يتقدم ببلاغ ضد شركات إبادة الحشرات

في أول ممارسة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتفعيل نص المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، الخاصة بحماية حرمة الحياة الخاصة للمواطنين من الرسائل النصية المزعجة التي يقوم بإرسالها عدد من الشركات، وعلى الأخص شركات إبادة الحشرات، قام الجهاز بإبلاغ النيابة العامة لاتخاذ كل الإجراءات القانونية وبدء التحقيق في المخالفات القانونية التي تقوم بها الشركات والقائمون على إدارتها، وكل من تثبت علاقته بإرسال الرسائل التي تزعج المواطنين.
دولارات

الدولار ينخفض في 10 بنوك.. والبنك الأهلي أقل سعر

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الإثنين، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك عودة، والبنك العربي الإفريقي، وبنك الكويت الوطني، بواقع قرش واحد فقط، ليسجل أقل سعر بنحو 17.07 جنيه للبيع، و16.97 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في بنك قناة السويس بواقع قرشين، ليسجل نحو 17.07 جنيه للبيع، و16.97 جنيه للشراء، وتراجع سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي بواقع 3 قروش، ليسجل نحو 17.08 جنيه للبيع، و16.98 جنيه للشراء.
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وائل- أبو- العلا- رئيس- شركة- كريم (3)

بعد الاندماج.. كريم تطلق خدماتها في المنوفية وأسوان

أطلقت شركة كريم مصر، خدماتها في محافظتي المنوفية وأسوان، كجزء من خطة الشركة التوسعية على مستوى محافظات الجمهورية، وإتاحة تطبيقها في العديد من المحافظات والمدن في انحاء الجمهورية، التي تتضمن المنصورة، طنطا، الزقازيق، الغردقة، بنها، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، المنيا، وأسيوط، وقال وائل أبو العلا، العضو المنتدب لشركة "كريم مصر" سعداء بالتوسع في المزيد من محافظات الجمهورية التي نقدم فيها خدماتنا، وهي الخدمات التي تم تصميمها للعمل على تيسير حياة ملايين المصريين من خلال المساهمة في إضافة الجودة و لتنوع لمنظومة النقل والمواصلات في مصر".
أوبر بلاك تنطلق من الجونة

بعد التوك توك.. «أوبر بلاك» خدمة جديدة في مصر

أطلقت شركة أوبر خدمة "أوبر بلاك" في مصر، بالشراكة مع شركة "بدجت" لحلول التنقل وتأجير السيارات، وبدأت الخدمة في العمل أمس الثلاثاء في مدينة الجونة، بهدف إتاحة المزيد من الخيارات أمام الراغبين في التنقل باستخدام تطبيق أوبر، وقالت أوبر إن شراكتها مع شركة "بدجت" تأتي استكمالا لخدمة "أوبر توك توك" التي تم إطلاقها سابقا بالجونة، مما يجعلها أكثر تلبية لاحتياجات الشرائح المختلفة من العملاء، وتوفر أوبر بلاك وسيلة نقل مريحة لرحلات المسافات الطويلة لقاطني مدينة الجونة وزوارها في مواسم العطلات.
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