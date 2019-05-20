تبدأ من 5 جنيهات.. أسعار رحلات أوبر وكريم باص وسويفل

انتشرت في الفترة الأخيرة تطبيقات خاصة بالنقل التشاركي مثل أوبر باص وكريم باص وسويفل، والتى توفر للعملاء أتوبيسات خاصة للتنقل من مكان لآخر بأسعار مناسبة

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٣٠ م

سويفل

تتنافس شركات النقل الجماعي في تقديم أفضل العروض لجذب أكبر عدد ممكن من العملاء الجدد إليها، ويأتى ذلك من خلال مساعدتهم في توفير سبل الراحة والوقت ومواجهة مشكلة الزحام في العاصمة. وبدأت شركتا "أوبر وكريم" في طرح تطبيقات جديدة مثل "أوبر باص" و"كريم باص"، وذلك على غرار شركة "سويفل" والتى توفر خدمة النقل الجماعي أو النقل باستخدام الباصات وهي خدمة مميزة وفريدة من نوعها وفكرة استطاعت أن تلقى إقبالا كبيرا من المواطنين في مصر. واهتمت الشركات الثلاث بوصول "الباصات" إلى المدن الجديدة، التي تعد أكثر حاجة إلى وسائل نقل جماعية.

ونعرض في هذا التقرير مقارنة بين أسعار خدمات "سويفل" و"أوبر باص" و"كريم باص" وفقا لما يلي: خدمة سويفل (SWVL) هي عبارة عن أتوبيسات بتعريفات ثابتة ويمكن دفعها إما نقدًا أو من خلال البطاقات، ويمكن للعميل حجز الباص من خلال تحديد الموقع واختيار الوجهة، ليعرض التطبيق أقرب الأتوبيسات من موقع المستخدم. وانطلقت