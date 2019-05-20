البرنسيسة بيسة حلقة 14.. طرد مي عز الدين من المدرسة

تحرير:عبد الفتاح العجمي ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ ص

البرنسيسة بيسة حلقة 14

بدأت الحلقة الرابعة عشرة من مسلسل "البرنسيسة بيسة" المعروض عبر فضائية "الحياة"، بتوقيع "روبرتو" والذي يدّعي أنه ابن "جمال عفيفي" عم "بيسة" التي تُجسدها مي عز الدين، على عقد بيع المدرسة الذي قدّمه له "كاظم" الذي يُجسده أمير المصري، باعتباره الوريث الوحيد لوالده، وتنجح مكيدة "كاظم" التي دبرها ليبعد "بيسة" عن المدرسة، وبعد ضياع المدرسة واستيلاء كاظم عليها، عادت "بيسة" مرة أخرى إلى مهنتها السابقة "طبالة" في فرقة المعلم "هيصة" الذي تركته بعد أن ورثت نصيبها في المدرسة.

نجحت "بيسة" وبعد جدال كبير في استعطاف قلب "هيصة" الذي أرسلها لفرح "هاي كلاس" لتعزف فيه ولكنها فوجئت بوالدة كاظم "شويكار" الذي تُجسده الفنانة بوسي، ضمن المعازيم، حيث اقتربت من "بيسة" وبدأت في إغاظتها، ولم تتحمل "بيسة" وغادرت والحزن يخيم على وجهها. وبعد سيطرة الكآبة على البيت، فجرت الجدة "سكسكة" مفاجأة



نجحت "بيسة" وبعد جدال كبير في استعطاف قلب "هيصة" الذي أرسلها لفرح "هاي كلاس" لتعزف فيه ولكنها فوجئت بوالدة كاظم "شويكار" الذي تُجسده الفنانة بوسي، ضمن المعازيم، حيث اقتربت من "بيسة" وبدأت في إغاظتها، ولم تتحمل "بيسة" وغادرت والحزن يخيم على وجهها.



وبعد سيطرة الكآبة على البيت، فجرت الجدة "سكسكة" مفاجأة من العيار الثقيل حيث أخبرتهم أن "روبرتو" نصاب ما جعل "بيسة" تطير فرحًا، وبدأت تخطط للانتقام من "شويكار وكاظم".



"البرنسيسة بيسة" من تأليف فاروق هاشم، ومصطفى عمر، وإخراج أكرم فريد، وإنتاج شركة "سينرجي"، وبطولة مي عز الدين، وبوسي، ومحمد أنور، وسامي مغاوري، وأمير المصري، وحجاج عبد العظيم، وحسام داغر، وإيمان السيد، وعدد آخر من النجوم.