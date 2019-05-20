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البرنسيسة بيسة حلقة 14.. طرد مي عز الدين من المدرسة

تحرير:عبد الفتاح العجمي ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ ص
البرنسيسة بيسة حلقة 14
البرنسيسة بيسة حلقة 14
بدأت الحلقة الرابعة عشرة من مسلسل "البرنسيسة بيسة" المعروض عبر فضائية "الحياة"، بتوقيع "روبرتو" والذي يدّعي أنه ابن "جمال عفيفي" عم "بيسة" التي تُجسدها مي عز الدين، على عقد بيع المدرسة الذي قدّمه له "كاظم" الذي يُجسده أمير المصري، باعتباره الوريث الوحيد لوالده، وتنجح مكيدة "كاظم" التي دبرها ليبعد "بيسة" عن المدرسة، وبعد ضياع المدرسة واستيلاء كاظم عليها، عادت "بيسة" مرة أخرى إلى مهنتها السابقة "طبالة" في فرقة المعلم "هيصة" الذي تركته بعد أن ورثت نصيبها في المدرسة.
نجحت "بيسة" وبعد جدال كبير في استعطاف قلب "هيصة" الذي أرسلها لفرح "هاي كلاس" لتعزف فيه ولكنها فوجئت بوالدة كاظم "شويكار" الذي تُجسده الفنانة بوسي، ضمن المعازيم، حيث اقتربت من "بيسة" وبدأت في إغاظتها، ولم تتحمل "بيسة" وغادرت والحزن يخيم على وجهها. وبعد سيطرة الكآبة على البيت، فجرت الجدة "سكسكة" مفاجأة
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رسالة سهير البابلي بعد خروجها من المستشفى (فيديو)

حرصت الفنانة إسعاد يونس، على زيارة صديقتها النجمة سهير البابلي، في منزلها، من أجل أن تطمئن الجمهور على صحتها بعد الوعكة الصحية التي تعرضت لها. ونشرت "يونس" فيديو عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت فيه وهي تقبلها، وتطلب منها أن تطمئن جمهورها صحتها، وهو ما حدث، حيث وجهت سهير رسالة لجمهورها قائلةً: "أنا كويسة جدًا، وإن شاء الله هنشتغل أنا وإسعاد حبيبتي، كل سنة وأنتوا طيبين، كل سنة وإحنا كلنا بخير ومع بعض"، بينما عقبت إسعاد: "هي زي الفل يا جماعة وقمر، وأنا هنا بالنيابة عنكم كلكم، وبجد والله العظيم هنشتغل سوا بعد العيد".
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ناهد السباعي: أنا مش مجنونة وبروح لدكتور نفسي(فيديو)

حلت الفنانة ناهد السباعي، اليوم الأحد، ضيفة على برنامج "شيخ الحارة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، عبر شاشة "القاهرة والناس"، وقالت إنها اتفقت مع والدتها ناهد فريد شوقي، في حالة عدم زواجها أن يقوما بتبني طفل، بسبب عدم القدرة أن يتركا بعضهما البعض، موضحة أن والدتها قالت لها: "يا تجبيلي عيال يا تجبيلي كلاب"، مضيفةً: "أنا مرتبطة بأمي وأنام في حضنها حتى يومنا هذا، فأنا أعتبرها بنتي فهي لا تعرف تأكل أو تنام وأنا مش موجودة، وأدعي ربنا أن يجعل يومي قبل يومها، وهي مرتبطة بي بشكل كبير، عندما تزوجت من المحامي عاصم قنديل كنت بنام في المنتصف بينهما".
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ناهد السباعي: لو لبست عريان من فوق تحت بيكون مقفول

قالت الفنانة ناهد السباعي، اليوم الإثنين، خلال حلولها ضيفة على برنامج "شيخ الحارة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، عبر شاشة "القاهرة والناس"، إنها لم تندم على مشاهدها الجرئية التي قدّمتها خاصة في فيلمي "حرام الجسد" و"يوم للستات"، موضحة: "دول أحلى فيلمين عملتهم في حياتي". وردت على اتهامها بتعمد ارتداء ملابس مثيرة للفت الانتباه في المهرجانات، نافية هذا الأمر قائلة: "استأت من الصحفيين والفنانين الزملاء بسبب عدم لفت نظري إن فستاني اتقطع في مهرجان بيروت، وفضلت مش واخدة بالي لحد ما سمر مرسي قالتلي".
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بعد الهجوم على مي عزالدين| الفنانون يدعمون البرنسيسة

تعرضت الفنانة مى عز الدين لهجوم عنيف من قبل الجمهور، بسبب مسلسلها الجديد «البرنسيسة بيسة» الذي تنافس به خلال موسم رمضان 2019، والذي تؤدي خلاله شخصيتين (سكسكة) وهى سيدة مسنة والأخرى (بيسة) التي تعمل فى الأفراح، وانتقد المشاهدون طريقة كلامها خلال العمل وأنها تقلد الفنان محمد سعد والطريقة التي كانت يتحدث بها في أثناء تجسيده دور (اللمبي)، كما وجد البعض أن مى عز الدين لا تصلح لتقديم عمل كوميدي وأنها ليست موفقة فى هذا المسلسل الذى جاء ضعيفا للغاية بخلاف أعمالها السابقة، هذا ما جعلها تغلق خاصية التعليق على «إنستجرام» بسبب التعليقات الساخرة منها.
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البرنسيسة بيسة حلقة 8.. أزمة جديدة تواجه مي عز الدين

تبدأ أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل "البرنسيسة بيسة"، بوصول مكالمة إلى "بيسة" التي تُجسدها الفنانة مي عز الدين، من زوج خالتها "مرعي" الذي يُجسده الفنان حجاج عبدالعظيم، يبلغها بأن الميكروباص الذي يقوده وبه تلاميذ المدرسة، تعطل في الطريق، وتذهب له مباشرة بتاكسي، وتقرر إيصال جميع التلاميذ، في المقابل كان أهالي التلاميذ بدؤوا اتصالاتهم بمديرة المدرسة "شويكار" التي تُجسدها الفنانة بوسي، لسؤالها عن سر تأخر أبنائهم، لكن ابنها "كاظم" الذي يُجسده الفنان أمير المصري، أخفى عنها الحقيقة، وهي أن الأتوبيسات تعطلت.
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تعرف على موعد عرض الحلقة الأولى من «البرنسيسة بيسة»

أعلنت شبكة قنوات "الحياة" عن عرض مسلسل "البرنسيسة بيسة" للنجمة مي عز الدين على شاشتها بدءًا من غد الإثنين أول أيام شهر رمضان في تمام الساعة 11 مساء. وتجسّد مي عز الدين خلال أحداث مسلسلها "البرنسيسة بيسة" شخصيتين، الأولى فتاة شعبية تُدعى "بيسة"، تعمل في مجال الأفراح، وترث مدرسة من عمها، الذي يعيش في إيطاليا، أما الشخصية الثانية فهي الجدة التي تُدعى "سكسكة" وتعيش معها، وبشكل كوميدي تفرض إتاوات على أهل المنطقة الذين كثيرًا ما يعانون منها إلى هذه الدرجة.
مسلسلات-

مجدى أبو عميرة يقيّم نجوم مسلسلات رمضان 2019 (فيديو)

انطلق الموسم الرمضاني لعام 2019، الذي يحظى بتنافس 23 مسلسلا أغلب نجومهم من الشباب، بعد أن تراجع الكبار وحصل أغلبهم على إجازة إجبارية من رمضان 2019، ومع مرور اليوم الثاني من رمضان، وسط تباهي أغلب النجوم بأنهم «نمبر وان» وأن مسلسلاتهم الأكثر بحثا، لجأنا إلى المخرج مجدي أبو عميرة صاحب الرصيد الأكبر من الأعمال الدرامية خلال المواسم الرمضانية، «ذئاب الجبل، أين قلبي، يتربى في عزو، المال والبنون، الحقيقة والسراب، الضوء الشارد، محمود المصري، القاصرات...» وغيرها من المسلسلات التي تركت بصمة، لسؤاله عن رأيه فى نجوم مسلسلات رمضان 2019، وعن «نمبر وان»؟
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