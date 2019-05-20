جريمة

عامل الرخام ذهب لمصالحة زوجته فعاد جثة هامدة بالمقطم

تحرير:تهامى البندارى ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ١٠:١٢ ص
قتل- تعبيرية
قتل- تعبيرية
أمرت، نيابة المقطم، اليوم الاثنين، بسرعة ضبط وإحضار عاطل، قام بذبح زوج شقيقته، عامل رخام، بسبب خلافات أسرية فيما بينهم، في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد، وطلبت النيابة تحريات المباحث النهائية حول ظروف وملابسات الحادث، وقررت تشريح جثة المجني عليه لبيان وتحديد أسباب الوفاة، فيما يكثف رجال مباحث المقطم جهودهم لضبط المتهم الهارب، من خلال عمل الأكمنة اللازمة على الأماكن المحتمل التردد عليها، وفحص علاقاته بأصدقائه وتتبع هاتفه المحمول، وصولا لأى خيوط تفيدهم في القبض عليهم تنفيذا لأمر النيابة العامة.
تلقى قسم شرطة المقطم بلاغا من شرطة النجدة بوجود مشاجرة ومتوفى، تبين من التحريات الأولية أن المجني عليه "أحمد س"، 32 سنة، عامل رخام، يقيم بمنطقة البساتين، كما دلت التحريات على وجود خلافات بين القتيل وزوجته منذ فترة طويلة، ما دعاها لترك بيتها والانتقال للإقامة بمنزل شقيقها. أشارت التحريات إلى أنه يوم
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الانتحار شنقا - أرشيفية

لضغوط العمل.. انتحار قهوجي شنقا في الفيوم

على الرغم من أن عبد الرحمن هو الأصغر سنا، إلا أن أسرته تحمله أعباء العمل، ومشكلاتها، بينما يعتمد شقيقه الأكبر عليه في كل شيء يخص إدارة المقهى الخاص بهم، ويتركه فى العمل وحده بعد الإفطار، ليخلد هو إلى النوم والراحة فى المنزل، حتى قرر الصبي أن يتخلص من حياته بالانتحار شنقا. تلقى مركز شرطة سنورس في محافظة الفيوم، بلاغا من مستشفى الفيوم العام، باستقبال «عبد الرحم،. م»، 27 سنة، قهوجي، ومقيم قرية الكعابي القديمة بدائرة المركز، جثة هامدة، وعلى رقبته آثار شنق بحبل.
الانتحار-شنقا

قرار موت.. مآسٍ ومعاناة على طريق الانتحار

10 حالات انتحار مع انتصاف شهر الرحمة والصوم بين صفوف المصريين، أغلبهم في سن الشباب، ما يراه خبراء الطب النفسي ناقوس خطر يجب الالتفات إليه وداراسة العوامل والمسببات التي قد تدفع شبابا في عمر الزهور إلى التخلص من حياتهم فجأة، وترك الحسرة في قلوب أمهاتهم، اليوم الإثنين شهد حالتي انتحار، إحداهما لطالب إعدادي بالبحيرة، بينما أنهت طالبة جامعية حياتها في الإسكندرية بإلقاء نفسها من شرفة الطابق الرابع، وبالأمس ألقى شاب بنفسه أمام عجلات مترو الأنفاق ليدهسه في الحال.
السفير-معصوم مرزوق

9 شهور حبس.. رحلة «معصوم» من الزنزانة إلى الأسفلت

في أغسطس من العام الماضي ألقت الأجهزة الأمنية القبض على السفير السابق معصوم مرزوق وآخرين بتهمة نشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام والانضمام لجماعة إرهابية، ليمضي 9 أشهر في الحبس على ذمة تحقيقات القضية، قبل أن يصدر قرار من النيابة اليوم بالإفراج عنه و4 آخرين هم كل من عبدالفتاح السعيد البنا، والدكتور رائد سلامة، والدكتور يحيى القزاز، والناشطة نرمين حسين، في خطوة اعتبرت إيجابية من وجهة نظر الجماعات الحقوقية وأصدقاء معصوم ورفاقه، فيما قال مصدر قضائي إن النيابة قد تقرر حفظ التحقيقات ضدهم أو تحيل النشطاء للمحاكمة الجنائية.
انتحار

انتحار طالب في الصف الثالث الإعدادي بالبحيرة

أقدم طالب في الصف الثالث الإعدادي، على الانتحار، اليوم الإثنين، في إحدى قرى مركز الدلنجات بالبحيرة، عن طريق تناول "قرص سام خاص بحفظ الغلال" لمروره بحالة نفسية سيئة، ونقل الطالب إلى مركز السموم بالمستشفى العام بإيتاي البارود، وتوفي عقب وصوله. تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة إخطارًا من اللواء محمد هندي مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة بأنه تلقى بلاغًا من الرائد إسلام قطب، رئيس مباحث مركز شرطة الدلنجات من مستشفى إيتاي البارود العام بوصول طالب جثة هامدة لتناوله قرص غلة، وتوفي عقب وصوله المستشفى بسبب مروره بحالة نفسية سيئة.
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جثة-فتاة

النيابة تطلب كاميرات «قتيلة فاطمة الشربتلي» بالتجمع

تباشر نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الأحد، تحقيقاتها في واقعة العثور على جثة فتاة عشرينية مقتولة، وملقاة داخل جوال بجوار مسجد فاطمة الشربتلي، وقررت النيابة العامة تشريح جثة المجني عليها؛ لبيان وتحديد أسباب الوفاة، واستعجال تقرير الصفة التشريحية. وطلبت النيابة كذلك، بإشراف المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة، تحريات رجال المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة، وصرحت بدفن الجثة بعد تشريحها، وكذلك طلبت ندب خبراء الأدلة الجنائية لإجراء معاينة لمسرح الحادث.
توكتوك

توصيلة وشطة.. مسجل يسرق «توك توك» بحيلة جديدة

قررت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم السبت، حبس مسجل خطر أربعة أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بشأن اتهامه بسرقة توك توك من صاحبه بالإكراه، بمنطقة القطامية، وطلبت النيابة تحريات المباحث النهائية حول الحادث، على خلفية البلاغ الذي تلقاه قسم شرطة القطامية من سائق توك توك، مصاب باحمرار بالعينين، أفاد فيه أنه في أثناء سيره مستقلا التوك توك، استوقفه أحد الأشخاص بدعوى توصيله لمنطقة مساكن المحمودية، وفور وصولهما، استولى منه الأخير على التوك توك كَرهًا، بعد إلقاء مسحوق «شطة» على وجهه محدثا إصابته، ثم فر هاربا.
سالى-ضحية-السايس

السايس قاتل «سالي» يُمثل جريمته.. ويبرر: ظروفي صعبة

اصطحبت قوة من مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول، اليوم الخميس، السايس المتهم بقتل ربة منزل تدعى «سالي»، إلى شقة المجني عليها، لتمثيل الجريمة البشعة التي أقدم عليها، في حضور وكيل النائب العام، تمهيدا لإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، بتهمة القتل، وبرر المتهم جريمته قائلا «ظروفي صعبة». وكشفت مباحث مدينة نصر أول، الثلاثاء الماضي، غموض واقعة العثور على جثة ربة منزل، مقتولة داخل شقتها، إذ تبين أن سايس الجراج المجاور لمنزل الضحية، وراء الحادث، بعدما استغل وجودها بمفردها في الشقة، صعد إليها وحاول اغتصابها.
طعن-بالسكين

النيابة تطلب تفريغ الكاميرات في واقعة «قتيل الترعة»

تباشر نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، تحقيقاتها في اتهام محامٍ بقتل شقيق طليق شقيقته في شارع الترعة بمنطقة الأميرية بسكين؛ بسبب خلافات عائلية، بعد مشاجرة بالأسلحة البيضاء استمرت دقائق، وطلبت النيابة العامة تفريغ كاميرات المراقبة، للتوصل إلى ملابسات وظروف الواقعة، وصرحت بدفن جثة المجني عليه بعد تشريحها لبيان وتحديد أسباب الوفاة، وطلبت النيابة أيضا تقرير الصفة التشريحية للضحية، ويكثف رجال مباحث قسم شرطة الأميرية جهودهم؛ للوقوف على التفاصيل الكاملة للواقعة.
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