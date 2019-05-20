عامل الرخام ذهب لمصالحة زوجته فعاد جثة هامدة بالمقطم

تحرير:تهامى البندارى ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ١٠:١٢ ص

قتل- تعبيرية

أمرت، نيابة المقطم، اليوم الاثنين، بسرعة ضبط وإحضار عاطل، قام بذبح زوج شقيقته، عامل رخام، بسبب خلافات أسرية فيما بينهم، في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد، وطلبت النيابة تحريات المباحث النهائية حول ظروف وملابسات الحادث، وقررت تشريح جثة المجني عليه لبيان وتحديد أسباب الوفاة، فيما يكثف رجال مباحث المقطم جهودهم لضبط المتهم الهارب، من خلال عمل الأكمنة اللازمة على الأماكن المحتمل التردد عليها، وفحص علاقاته بأصدقائه وتتبع هاتفه المحمول، وصولا لأى خيوط تفيدهم في القبض عليهم تنفيذا لأمر النيابة العامة.

تلقى قسم شرطة المقطم بلاغا من شرطة النجدة بوجود مشاجرة ومتوفى، تبين من التحريات الأولية أن المجني عليه "أحمد س"، 32 سنة، عامل رخام، يقيم بمنطقة البساتين، كما دلت التحريات على وجود خلافات بين القتيل وزوجته منذ فترة طويلة، ما دعاها لترك بيتها والانتقال للإقامة بمنزل شقيقها. أشارت التحريات إلى أنه يوم