أبرزها السكة الحديد.. البنك الدولي يعرض دعم مصر في 3 قطاعات

٢٠ مايو ٢٠١٩ - ١٠:١٤ ص

البنك الدولي يعرض دعم مصر في 3 قطاعات بالنقل

اجتمع الفريق أول كامل الوزير، وزير النقل، مع وفد البنك الدولى بحضور رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية وقيادات وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق، لمتابعة موقف المشروعات المشتركة الحالية وسبل دعم وتطوير منظومة النقل في مصر، وأكد وفد البنك الدولي في بداية الاجتماع على التزام البنك بدعم جهود مصر فى تعزيز قطاع النقل ودعم وزارة النقل وخاصةً السكك الحديدية المصرية للنهوض بهذا القطاع الهام بالإضافة إلى إمكانية التعاون في مجال مترو الانفاق والنقل البحري.

وأكد الوزير، أن وزارة النقل تولي أهمية كبيرة لتعظيم الاستفادة من النقل البحري فى دعم الاقتصاد القومى، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على تطوير كل المواني البحرية وفقًا للمخطط الشامل للموانئ المصرية البحرية الذى يتم إعداده حاليا، ويرتكز على الاستفادة من الموقع الجغرافى للمواني المصرية، وتعظيم الميزة التنافسية