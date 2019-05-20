أبرزها السكة الحديد.. البنك الدولي يعرض دعم مصر في 3 قطاعات

اجتمع الفريق أول كامل الوزير، وزير النقل، مع وفد البنك الدولى بحضور رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية وقيادات وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق، لمتابعة موقف المشروعات المشتركة الحالية وسبل دعم وتطوير منظومة النقل في مصر، وأكد وفد البنك الدولي في بداية الاجتماع على التزام البنك بدعم جهود مصر فى تعزيز قطاع النقل ودعم وزارة النقل وخاصةً السكك الحديدية المصرية للنهوض بهذا القطاع الهام بالإضافة إلى إمكانية التعاون في مجال مترو الانفاق والنقل البحري.
وأكد الوزير، أن وزارة النقل تولي أهمية كبيرة لتعظيم الاستفادة من النقل البحري فى دعم الاقتصاد القومى، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على تطوير كل المواني البحرية وفقًا للمخطط الشامل للموانئ المصرية البحرية الذى يتم إعداده حاليا، ويرتكز على الاستفادة من الموقع الجغرافى للمواني المصرية، وتعظيم الميزة التنافسية
وأكد الوزير، أن وزارة النقل تولي أهمية كبيرة لتعظيم الاستفادة من النقل البحري فى دعم الاقتصاد القومى، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على تطوير كل المواني البحرية وفقًا للمخطط الشامل للموانئ المصرية البحرية الذى يتم إعداده حاليا، ويرتكز على الاستفادة من الموقع الجغرافى للمواني المصرية، وتعظيم الميزة التنافسية للموانئ المصرية لخدمة التجارة الدولية، وزيادة حصتها من تجارة الترانزيت والاستفادة القصوى من التسهيلات المتاحة بالمواني.
واستعرض وفد البنك الدولي نموذج لأحد لوحات بيانات المدن الذكية، تم إعدادها من قبل البنك الدولي، وعرض تجربتها في بعض المدن مثل منصة المدن الذكية البرازيلية، إذ أكد أعضاء الوفد أن هذه اللوحات ستساعد في تنظيم حركة المرور في المناطق الحضارية وتخطيط مشروعات النقل وتحسين التواصل مع الجمهور وتجميع كل بيانات النقل في مكان واحد ليستفيد منها كل مستخدمي وسائل النقل مثل تعريف الجمهور بأماكن الاختناقات المرورية وأماكن الإصلاحات والمشروعات والمحاور البديلة.
وتباحث الجانبين، حول أطر التعاون في مجال خدمات النقل متعدد الوسائط واللوجيستيات ونقل البضائع عبر خطوط السكك الحديدية، مثل إمكانية التعاون بين الجانبين في تطوير خط البضائع من الإسكندرية إلى ميناء 6 أكتوبر الجاف، بحيث يكون هذا الخط نموذج رائد في خط شحن بضائع ناجح، إذ اتفق الجانبين على قيام السكة الحديد بعمل دراسة جدوى للمشروع وقيام البنك الدولي بعمل دراسة تشغيلية له كما ابدى وفد البنك امكانية التعاون الاستثماري في وصلة "المناشي - 6 اكتوبر".
وناقش المسؤولين من الطرفين، التعاون الاستثماري القائم بين الجانبين في مجال عدد من مشروعات كهربة إشارات بعض خطوط السكك الحديدية مثل خط عرب الرمل الإسكندرية، وخط بني سويف أسيوط، إذ أكد الوزير، المتابعة المستمرة لهذه المشروعات، نظرا للأهمية الكبيرة لها في زيادة معدلات السلامة والأمان بخطوط السكك الحديدية.
وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق على عقد ورشة عمل الشهر القادم، بشأن السلامة في السكة الحديد واستراتيجية قطاع النقل بما في ذلك مناقشة محاور: "النقل الكهربائي - النقل صديق البيئة والخدمات اللوجيستية وتسهيل التجارة".