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أبرزها السكة الحديد.. البنك الدولي يعرض دعم مصر في 3 قطاعات

٢٠ مايو ٢٠١٩ - ١٠:١٤ ص
البنك الدولي يعرض دعم مصر في 3 قطاعات بالنقل
البنك الدولي يعرض دعم مصر في 3 قطاعات بالنقل
اجتمع الفريق أول كامل الوزير، وزير النقل، مع وفد البنك الدولى بحضور رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية وقيادات وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق، لمتابعة موقف المشروعات المشتركة الحالية وسبل دعم وتطوير منظومة النقل في مصر، وأكد وفد البنك الدولي في بداية الاجتماع على التزام البنك بدعم جهود مصر فى تعزيز قطاع النقل ودعم وزارة النقل وخاصةً السكك الحديدية المصرية للنهوض بهذا القطاع الهام بالإضافة إلى إمكانية التعاون في مجال مترو الانفاق والنقل البحري.
وأكد الوزير، أن وزارة النقل تولي أهمية كبيرة لتعظيم الاستفادة من النقل البحري فى دعم الاقتصاد القومى، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على تطوير كل المواني البحرية وفقًا للمخطط الشامل للموانئ المصرية البحرية الذى يتم إعداده حاليا، ويرتكز على الاستفادة من الموقع الجغرافى للمواني المصرية، وتعظيم الميزة التنافسية
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وائل -الفخرانى

وائل الفخراني يكتب: لماذا يجب على «حماية المنافسة» منع صفقة أوبر وكريم؟

على مدار الأعوام السابقة، استمتع ما يزيد على 800 ألف سائق مصري (بناء على معلوماتي في عملي في كريم من سنة 2016)، وملايين الركاب بخدمات شركتي النقل التشاركي التي قدمتها المتنافستان أوبر وكريم. تنافست الشركتان في تقديم تخفيضات وعروض مميزة للركاب من ناحية، واجتذاب الكباتن والسائقين بعروض مغرية وأجور مرتفعة من ناحية أخرى. التنافس هذا، دفع بالسوق المصري إلى الأمام، وشجّع لاعبين جددا ورواد أعمال طامحين لمزيد من الابتكار، في حين دفع المستثمرين إلى الانتباه لمدى أهمية سوق النقل التشاركي.
الصلاة (1)

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 21 مايو بمحافظات مصر

بمناسبة شهر رمضان الكريم، تقدم "التحرير" اليوم الثلاثاء 21 مايو، خدمة مواقيت الصلاة ومواعيد رفع الأذان، في عدد من المدن والمحافظات المصرية، حسب التوقيتات المحلية، وهي: "القاهرة، والإسكندرية، والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وأسيوط".. ويصوم المصريون في أول أيام رمضان، 15 ساعة و3 دقائق، ومن المعروف أن أطول عدد ساعات للصيام تكون في آخر الشهر، إذ تصل إلى 15 ساعة و43 دقيقة. وهي فترة زمنية متوسطة مقارنة بدول العالم، والتي تسجل فيها الدول الإسكندنافية "الدنمارك والنرويج والسويد"، عدد ساعات صيام يتراوح من 20 إلى 21 ساعة.
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«التعليم» تكشف عدد من أدوا امتحان أحياء أولى ثانوي إلكترونيا

أدى طلاب الصف الأول الثانوي، اليوم الإثنين، امتحان مادة الأحياء في ثاني أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2018/2019. وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان صادر عنها، مساء الإثنين، إن منظومة الاختبارات الإلكترونية للفصل الدراسي الثاني للصف الأول الثانوي 2018/2019، حققت اليوم نجاحًا كبيرًا، إذ استقبلت 409 آلاف و704 طلاب وطالبات من المستهدفين لأداء امتحان مادة الأحياء في الفترة الأولى والثانية داخل المدارس المجهزة تكنولوجيا بالمحافظات المختلفة.
رمضان-نايتس

حكم أخذ اللبوس في رمضان.. الأزهر والإفتاء يجيبان

أكد الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، فى فتوى رسمية له، ردا على سؤال حكم أخذ اللبوس فى نهار رمضان، أن من احتاج إلى لبوسٍ، أو غسولٍ، أو منظارٍ مهبليٍّ، أو إصبعٍ للفحص الطبي، وإلى شيءٍ من ذلك حال صيامه ولا يمكن تأجيله إلى ما بعد الإفطار يجوز له أنْ يُقَلِّدَ من أجازه من العلماء في أثناء الصوم؛ فلا يفسد الصومُ عندهم بما يدخل الإحليل، أو إذا كان الدَّاخِلُ لِلْفَرْجِ جامِدًا؛ كالآلاتِ وبعضِ أنواعِ اللبوس، وإن كان القضاءُ مستحبًّا لمن استطاع؛ خروجًا من الخلاف.
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الفريق كامل الوزير - وزير النقل

كامل الوزير في أول تصريح خاص: أنا في ضهري ربنا

قال الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، إنه يتمنى من وسائل الإعلام المختلفة أن "تساعدنا فى عملنا"، لافتا إلى أنه ينتظر أى ملاحظات بناءة تثار عبر وسائل الإعلام والصحف عن القطارات والجرارات والمحطات، لكي نبحثها لصالح الناس. وتابع وزير النقل لـ"التحرير": "عايزكم تساعدونا فى عملنا، وأنا اللى فى ضهرى ربنا وعملي، وانا ما باخافش من حد إلا من ربنا، وماباحبش حد يدخل فى شغلي"، مؤكدا أنه يتمنى من الصحفى "يطلع ملاحظات أو موضوعات خطأ لكى نعمل على حلها".
قطار (2)

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة اليوم

أعلنت هيئة السكة الحديد عن التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة، اليوم الخميس، موضحة أن متوسط تأخيرات القطارات على خط "القاهرة - الإسكندرية" يبلغ 35 دقيقة، وعلى خط "القاهرة - أسيوط" 30 دقيقة، و"أسيوط - أسوان" 30 دقيقة، وعلى خط "بنها - بورسعيد" 45 دقيقة، وخط "طنطا - المنصورة - دمياط" مدة 20 دقيقة. وتعتذر الهيئة للركاب عن هذه التأخيرات، بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات، من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.
السكة-الحديد

السكة الحديد: تغيير رقم الخط الساخن المختصر

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، عن تغيير رقم الخط الساخن المختصر الخاص بها من 147 إلى 15047، وذلك بعد إصدار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تعليماته بشأن إخلاء جميع الأرقام الثلاثية واستبدالها بأرقام خماسية، موضحة أنه سيتم العمل بالرقم الجديد "15047" اعتبارا من أول يوليو المقبل، وتؤكد حرصها الدائم على التواصل مع جمهورها العريض وتلقي شكواهم ومقترحاتهم على الرقم الجديد، وذلك بهدف دراسة المقترحات والعمل على الاستفادة منها، والتعرف على الشكاوى وتوفير الحلول المناسبة لها.
كامل-الوزير-وزير-النقل-فى-الاستفتاء-على-التعديلات-الدستورية

توقيع عقد 6 قطارات مكيفة: تقاوم الصدأ وبها كاميرات

شهد وزير النقل المهندس كامل الوزير، اليوم الثلاثاء، توقيع عقد شراء وتوريد 6 قطارات سكة حديد مكيفة جديدة للركاب شاملة عقد الصيانة وقطع الغيار مع شركة "تالجو" الإسبانية العالمية، وذلك بإجمالي تكلفة 157 مليون يورو، تم توفيرها من خلال التعاون الاستثماري بين وزارة النقل والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، ووقع العقد عن الجانب المصري المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكك الحديدية، وعن الجانب الإسباني خوسيه ماريا العضو المنتدب لشركة "تالجو" الإسبانية.
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